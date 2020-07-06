Haftalık Burç Yorumları: 6-12 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Hayatınızı objektif olarak görme şansını kaçırmayın. Dolunay çevresindeki üç gün boyunca, önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Etkileşiminizin farkında olduktan sonra, yaşam hedeflerinize başarıyla ulaşabilmeniz için yaklaşımınızı en iyi nasıl ayarlayabilirsiniz? Yeniden değerlendirme zamanı. Koçlar, Mars etkisinde olacak tüm hafta. Beklentilerin zorlayıcı etkisi.. Sabırsızlık, fevri ve isteklerin arttığı dönem. Harcamalara özen gösterin.

BOĞA BURCU

Boğalar yarım kalmış işlerini ve daha önce niyet edip bir türlü yapamadıkları her ne varsa şimdi onları tamamlıyorlar. Arkadaşları, kardeşleri veya duyacağınız bir haber ile harekete geçebilirsiniz. Düşünceleriniz ve hayata bakış açınızın değiştiği bir dönem. Kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Ekonomik yaşadığınız sıkıntıların son bulacağı bir hafta içindesiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler için keyifli bir hafta olmaya aday. Eski dostlarınız ile bir araya gelebilirsiniz ve yeni atılımlarda bulunmak için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz yükseliyor. Hem aşk hem de parasal konularda işler daha fazla yolunda gidecektir. Önümüzdeki Günlerde 12 Temmuz günü geri giden Merkür 5 derece Yengeç burcunda ilerlemek üzere duracak.Bu durum sizler için çok daha ilgi çekici olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Ay tutulmasının ardından dikkat çekici bir haftaya giriyoruz. Bu hafta dikkatinizi yükseltin. Dalgınlık ve dikkatsizlik, istenmeyen durumlara neden olmasın. Özellikle dikkat gerektiren işler yaparken dikkatinizi yükseltin. Ortaklarınız ile ilgili İşler çok önemli olabilir kredi borç alacak gibi konular bu hafta gündeminizde olmaya aday. Ne zaman geri çekileceğini ve inancını güçlendirmen gerektiğini söyleyen duygusal sinyalleri dinlemeyi ve tanımayı öğrenmelisin. Dış dünyaya hayatınızdaki her şey yolunda gibi görünüyor imajı çizmeye çalışıyor olsanız da içinizde büyük yorgunlukları çözmeyi de ihmal etmeyin.

ASLAN BURCU

Haftaya ay tutulmasının gündemi ile başlıyorsunuz. Parasal ve finansal konularınızı toparlamak isterken bunlarla ilgili kaygılarınızda arttırıyor olabilirsiniz. Biraz yavaşlayın, sadece biraz. Ay tutulması sizlere hem iş hayatınızda hem de parasal konularınızda yeni çözümler sunuyor. İlişkiler ve arkadaşlıklar ekstra bir destek alıyor. Kendilerini ortaya sunan fırsatları kaçırmayın, değerli bilgileri öğreneceksiniz ve bir zamanlar tanıdığınız biriyle yakından bağlantılı bir kazanç elde edebilirsiniz. Yine başarısız olursam korkusu sadece sizi aşağıya çeker. Bu hafta hayatında olan şeylerden uzaklaşmak yerine olan biteni tanımla ve sahip çık.

BAŞAK BURCU

Haftaya ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Bu hafta bir kararı açıklamaktan kaçının. İlerleyen günlerde kendinizde köklü değişimler başlıyor olabilir. İnsanlara olan güveninizi ve inancınızı kaybetmemelisiniz. Kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Aile hayatında biraz kafa karışıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ancak şimdi yaşamınızda ilerlemeye odaklanmanız gerekiyor. Merkür gezegenin Uranüs ile yaptığı açı sayesinde içsel bir şey değişiyor, ilişkilerin başka bir yöne gitmesi için değişmesi gereken bir parçanız olduğunu fark ediyorsunuz.

TERAZİ BURCU

Haftaya güçlü ay tutulması etkisi ile başlıyorsun. Gözleriniz artık tamamen açıldı diyebiliriz. Rutin olandan çıkmak isteyeceksiniz ama sanki bu rutinliğin bozulmasından da korkuyor olabilirsiniz. Bu hafta mahkumiyetlerinizi kuvvetli olarak hissedecek bunlardan nasıl uzaklaşacağınızı bulmayı seçeceksiniz. Genel olarak kendinizi bu hafta memnun etmeniz zor olabilir, çünkü istediğiniz şeyi yapmak zor olabilir. İş ortamınızdaki bazı gerilimleri yönetmek veya ihmalkarlıklara az tahammül ediyor olmanız sizi kırıcı biri haline getirebilir. Lütfen daha sakin olun. Bu hafta içinde kendinizi fazla sosyal hissetmeyebilirsiniz. Ancak, başkalarıyla etkileşime girdiğinizde; konuşmada esprili ve keskin olacaksınız ve Mars’ın enerjisi sizi sadece yanında iyi olduğunu düşündüğünüz insanlara yönlendirecek.

AKREP BURCU

Haftaya ay tutulmasının güçlü etkisi ile başlıyorsunuz. Zamanın çok değerli olduğunu bilmene rağmen başlayacağın her şeye bahaneler buluyor olabilirsin. Bu hafta, duyguların biraz değişken olsa da gerekli değişiklikleri yapmakla ilgili gerekli gücü içinde bulabileceksin. Bu hafta hiç kimseye herhangi bir şey hakkında varsayımlarda bulunmamanız doğru olacaktır. İçinizde çözemediğiniz konular şimdi bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bir hedefe veya kişiye odaklanmak isteyebilir yeni bir proje içerisine girebilirsiniz. Yaşamdaki gerçek şıklık, bağımsız bir zihnin tezahürüdür, bu yüzden onu kullanmayı başarmalısınız.

YAY BURCU

Haftaya ay tutulmasının güçlü etkisi ile başlıyorsunuz. Bu hafta sizlere sorumluluğa vurgu yapıyor olabilir. Kendinizi çalışmaya vermek veya yeni işler geliştirmeye adayabilirsiniz. Bu hafta cevabını bulamadığınız soruların peşine düşmek yerine kendi içinizdeki mutluluğu ve huzuru bir noktaya taşımaya çalışın. Bazı konuları öğrenmek sizin mutluluğunuzu sabote edebilir. Bu hafta kendinize biraz zaman ayırın ve çok hassas olmayın. Geçmişe bakarak size kimlerin neler yaptığını veya sizlerin kimlere fedakârlık yaptığınızın hesaplarını tutmayın. Şu an yeni bir işe ve projeye odaklanın. Çok çalışma zamanı sizler için.

OĞLAK BURCU

Haftaya sizin burcunuzda gerçekleşen ay tutulması ile başlıyorsunuz. Mars gezegeninde sizin takım yıldızınızı zorlaması tüm işleriniz olurken sanki çok zor oluyormuş gibi hissetmeniz olabilir. Bu hafta eşyalarınızı bir yerlerde unutabilir ya da aksilikler yaşayabilirsiniz. Mümkün oldukça dalgınlıklara dikkat edin. Bu hafta belki çamura saplandığını düşünüyorsun. Ama aynı zamanda da çamurdan dışarı çıktığınızı hemencecik görebileceksiniz. Seyahatler, eğitim veya önemli iş girişimlerinden alacağın haberler seni heyecanlandırabilir. Bu hafta ne yöne sıçramak istediğinizi bulabilirsiniz. Bunun için oturup iyice düşünmelisiniz.

KOVA BURCU

Haftaya ay tutulması ile başlıyorsunuz. Hayat sizin için ağzına kadar dolmuş bir bardak gibi görünüyor olabilir. Bu yönden bakmak yerine yaşam içerisinde daha yeni yapacak çok işleriniz olduğunu hatırlatmak isterim. Ama şunu da hatırlatmak isterim ki eski hatalarınızı yapacak kadar da geniş bir zamanınız yok. Finansal ya da ortaklı konularda daha anlayışlı ve taktiksel olmalısınız. Bu hafta daha fazla kibar davranmaya dikkat edin, size yakın olan kişiler sizin agresif yaklaşımlarınızdan dolayı biraz uzaklaşmak isteyebilirler. Yaşama dengeni bu hafta geri kazanmalı ve uzlaşmacı olmalısın. Aile bireyleri ile birden bire bazı konularda ters düşmeler yaşanabilir.

BALIK BURCU

Haftaya ay tutulması ile başlıyorsunuz. Yaşam sizin için hızlı yüzleşmelerle ilerliyor olabilir. Bu hafta oldukça meşgul ve küçük ayrıntılarda boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. Şu anda, sizden ahlaklı durmanız ve kurallara uygun bir seçim yapmanız isteniyor olabilir. Uzun süredir devam eden bir ilişkiniz ortaya çıkabilir ya da siz başlama kararı alabilirsiniz. Bu hafta düşüncelerinizde esnek olmayı seçmelisiniz. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçının ve düşünceli, net iletişim üzerinde çalışın. Bu hafta ortaklarınızla ilgili bazı değerlendirmeler yapmaya gidebilirsiniz. Şu anda hangi durumda olursanız olun; özellikle romantik olarak daha fazla zorlanıyor olabilirsiniz. Karma şu anda yaşamda büyük bir rol oynuyor ve partnerinizin nasıl olduğunuzu yansıtan bir ayna olduğunu görüyorsunuz.