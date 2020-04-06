Haftalık Burç Yorumları: 6-12 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 6-12 Nisan haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 6-12 Nisan haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Haftaya yoğun bir iş meşguliyeti ile başlayabilirsiniz. Aslında üzerinizde hissettiğiniz sorumluluklar veya baskı hissi sizi huzursuz hissettiriyor olabilir. Birde bununla birlikte evlilik, ilişkiler gibi konular içinde zorlandığınız şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Hayat bu illaki bir şeylerden imtihan olacağız. Yalnızlaşma hissi içinde olmak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Haftaya yoğun duygusal ve sezgisel etkilerle başlıyor olabilirsiniz. Bir şeyler biliyorsunuz ama ispat edemezseniz duygusu içindesiniz. Sezgilerinizi daha yaratıcı ve pozitif noktalara çekmenizi önerebilirim. Bu hafta kesinlikle fiziksel aktivitenizi arttıracak spor ve benzeri çalışmalar içinde olun. Evde video ile egzersizler vs. gibi alternatifler yaratın.

İKİZLER BURCU

Haftaya ailevi bazı problemlerle başlıyor olabilirsiniz. Aile ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar sizi yormasın. Yaşanılan her durumu doğru yönetmeyi seçin. Bu hafta Mars ve Uranüs arasındaki gergin açı sizleri kariyer ilişkileriniz noktasında zorlayabilir. Süregelen eğitim, ticaret ya da yurtdışı bağlantılarınız ile ilgili bazı engellenmeler veya baskılar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Haftaya kendinizi fazlasıyla köşeye sıkışmış gibi hissederek başlayabilirsiniz. Sizlere hayat zaten zordu ve şu an her şey daha zor gibi geliyor olabilir. Bu düşünceden bu hafta çıkın ve asla depresif bir ruh hali içine kendinizi sokmayın. İlişkilerde ciddi bir kırılma yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde yöneticilerinizle ilgili yaşanabilecek gelişmeler şaşırtıcı düzeyde olabilir.

ASLAN BURCU

Haftaya biraz daha gergin ve öfke dolu başlıyor olabilirsiniz. Aslında size sorulsa “yok gayet iyim” derken etrafınızı kırıp geçiriyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki yaşanan her olayı şuan üzerinize alınmamanız gereken bir dönemdesiniz. Kariyer hayatınızda bazı zorluklar ya da manipülasyonlar yaşayabilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizde sırf kendi gerginliğiniz yüzünden sevdiklerinizi kaybetmemeye dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU

Haftaya ilişkileriniz ile ilgili sorumluluklarınızı gündeme gelerek başlıyor olabilirsiniz. Partnerinizin sorunları veya iş hayatınızdaki bazı değişimler önem kazanabilir. Bu hafta terazi burcunda yaşanacak dolunay ile beraber finansal konularınız önem kazanabilir. Ödemeleriniz ya da borçlarınız gündem oluşturabilir. Eş ya da ortağınız ile ilgili finansal konular önemli bir durum haline gelebilir.

TERAZİ BURCU

Bu hafta sizler için diğer haftalardan daha fazla önemli ve farklı olacaktır.7 Nisan Salı günü sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. İletişim becerilerinizi uygulamak ve kendi adınıza barış içinde olmak için çevrenize karşı aşırı bir efor harcayabilirsiniz. Belki de bunu yapacağınız insanlar gerçekten buna değer insanlar olmayabilir. Dolunay herkesin duygusal hassasiyetini artırabileceğinden sabır ve şefkat içinde hareket etmemizi ister.

AKREP BURCU

Bu hafta sizler için parasal konular çok büyük önem taşıyabilir. Ödemeleriniz ya da ortaklı işleriniz ile ilgili bazı gerilimleri yönetmeniz gerekebilir. Eş ya da partneriniz ile ilgili bazı haksızlıklara uğradığınızı düşünebilirsiniz. Bazı düzenleri değiştirmek ya da yeni bir düzen kurmak size iyi gelebilir. Değişmeniz gerekiyorsa değişime gitmelisiniz.

YAY BURCU

Bu hafta bazı konuları araştırarak ya da şüphe duyarak başlıyor olabilirsiniz. Artık bazı konularda gerçekten hayallerinizin kırılmasını istemiyorsunuz ve oldukça haklısınız. Bu hafta iş temponuz yüksek ve enerjiniz kuvvetli başlıyor. Terazi burcundaki dolunay sizleri bazı konularda birtakım seçimlere götürebilir. Yeni bir duruma başlamak ya da yeni bir ilişki içinde olma fikriniz olabilir.

OĞLAK BURCU

Haftaya özellikle parasal konularla başlıyor olabilirsiniz. Hem kariyer hayatınız hem ilişkileriniz hepsi sanki üzerinize geliyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızda birçok konuyu artık aydınlığa kavuşturacaksınız. Kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle 2018 yılında hayatınızda zorluklar yaratan konuların başka bir şekilde önünüze gelmesi mümkün olabilir.

KOVA BURCU

Haftaya en önemli etkilerle sizler başlıyorsunuz. Sizin burcunuzda yer alan Satürn ve Mars gezegenleri sizleri birkaç haftadır hiç olmadığı kadar zorluyor olabilir. Dostluklarınızda ya da ilişkilerinizde istemsizce bir mesafe ya da beklemediğiniz şekiller içine giriyor olabilirisiniz. Her şeyi kontrol edemediğiniz bu dönem sadece içinizdeki insan olma dürtülerini yitirmemelisiniz.

BALIK BURCU

Haftaya daha içsel ve sezgisel etkilerle başlıyor olabilirsiniz. İlişkileriniz odak noktası olabilir. Bu dostluk, akraba ya da iş ilişkileriniz anlamında tarafınızdan değerlendirilebilir. Yaşamın muhakkak iniş çıkışları vardır ama sizler sadece inişlere odaklanmamalısınız. Sorumluluklar artarken aynı zamanda sağlık ile ilgili kaygılarınız bu hafta fazlasıyla artabilir.