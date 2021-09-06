Haftalık Burç Yorumları: 6 - 12 Eylül Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Güneş-Uranüs üçgeni

7 Eylül 14 derecede Başak Yeniayı

10 Eylül Venüs Akrep burcunda

KOÇ BURCU:

Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar; haftaya oldukça hareketli başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızdaki hızlı değişimler sizleri de şaşırtabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınızın artması karşısında nasıl ilerleyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken kesinlikle planlı olmanız olacaktır. Hayatınızdaki en önemli ve en radikal döneme doğru ilerliyorsunuz.

BOĞA BURCU:



Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar; haftaya oldukça kararlı başlıyorsunuz. Hafta başından itibaren ilişkilerinizde önemli adımlar atacaksınız. Uzun süredir sesinizi çıkartmadığınız her türlü konuda konuşmaya başlıyorsunuz. Yeni iş planlarınız adına bazı yatırımlar yapmanız gerekebilir.

İKİZLER BURCU:



Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar; haftaya kırıldığınız yerlerden yeşererek başlıyorsunuz. Değişimin hızlı rüzgarlarına ayak uydurmak isteyeceksiniz. Cesaretinizi ve özgüveninizi dışa vuruyor olacaksınız. İnsanları çevrenize toplarken, kendinizi göstermek ve ortaya koymak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Sevgili Yengeçler veya yükselen burcu yengeçler; Hafta sizler için oldukça yoğun başlıyor. Geçmişte ortaklıklarınızdaki bazı hataları farkedebilir ve bunların telafisi için bir karar aşamasına gidebilirsiniz. Arka planda bazı olayları gizlice yönetmeniz gerekecek. Kulağınıza gelen bilgilerle önemli bir değişime doğru ufkunuzun yönünü değiştireceksiniz.

ASLAN BURCU:



Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar; haftaya mükemmel kararlarla başlıyorsunuz. Kendinizi bazen huzursuz veya karamsar hissediyor olsanız da hepsini aşacağınızı söylemek doğru olacaktır. Bu hafta gerçekleşecek yeniay sizleri özellikle finansal noktada güçlendiriyor. Ruhunuzu saran içsel huzura siz bile şaşırıyor olacaksınız.

BAŞAK BURCU:



Sevgili başaklar veya yükselen burcu başak olanlar; bu hafta burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile yenide doğuyorsunuz. Sosyal çevreniz aracılığı ile yeni tanıştığınız kişilere dikkat, ilerleyen süreçlerde size sorun çıkarabilecek kişiler olabilir. Bu hafta önemli sırların ve gizliliklerinde ortaya dökülmesi söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU:

Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar; Hafta boyunca duygusal dünyanızda şanslı bir dönemdesiniz. Önemli adımlar atmaya açıksınız. Üstleriniz ve amirlerinizle olan ilişkileriniz sizin tavrınıza göre şekil kazanacaktır. Bazı anlaşmazlıkları uzlaşmacı yönünüzle farklı bir yere koyabilirsiniz.

AKREP BURCU:



Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar; bu hafta hem başak burcundaki yeniay hem de Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle harika bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Artık ilişkilerinizde fazla emek ve değer verdiğiniz karşılık bulamadığınız şeyleri sonlandırıyorsunuz. Ticaret, eğitim, yurtdışı seyahatleri gibi konularınız gündemde olabilir.

YAY BURCU:



Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar; başak burcunda gerçekleşecek yeniay ile kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor. Terfi, atama ya da yer değişikliği gibi konularınız gündemde olacak. Venüs’ün bu hafta akrep burcuna geçmesiyle İkili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız da ilerleyen süreçleri götürmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU:



Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar; bu hafta iş birlikleriniz ve kariyer planlarınız çok önemli olacak. İlişkilerde özgürlük alanlarınız ve sınırlarınız tabanlı bazı problemler yaşanabilir. Bu problemlerin çözümlerini ararken yapacağınız içsel muhasebe sizleri farkındalıklara itecektir.

KOVA BURCU:

Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar; haftaya başak burcundaki yeniay ile başlıyorsunuz. Finansal konularınız çok önemli olurken bir yandan sağlığınızda özen göstermelisiniz. İş yoğunluğunuz oldukça fazla. İlişkilerde bazı duraksamalar yaşıyorsanız partnerinizin çok üstüne gitmemelisiniz.

BALIK BURCU:



Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar; haftaya başak burcundaki yeniay ile başlıyorsunuz. Özellikle artık ilişkinizde yeni bir yola girme kararı alıyorsunuz. Artık yok sayılmak ya da atılmayan adımlara gitmekten yoruldunuz. Bu tarz olaylar yaşadığınızda önemli olan kendi içinize yönelmenizdir. Hatalar ve eksikliklerin nerede olduğunu fark etmelisiniz.