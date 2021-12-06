Haftalık Burç Yorumları: 6- 12 Aralık Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Ay’ın Oğlak burcundaki seyriyle başlayan yeni hafta ilişkileriniz ve iş hayatınızla ilgili kararlarınızın daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini görebilirsiniz. Artık sizin için işlerin düzelmeye başladığını söylemek mümkün, çıkmazlardan kurtuluyorsunuz. İşbirlikleriniz ve görüşmeleriniz beklediğinizden daha hızlı ve etkin şekilde sonuçlanabilir. Bu hafta tanıştığınız kişileri not edin, her birinden önemli destekler görebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, ekonomik konular ve ilişkiler anlamında ciddiyetle düşüneceğiniz bir hafta olabilir. Yurtdışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, iş gereği ya da hiç aklınızda olmayan bir durumun neticesinde seyahat etmek durumunda kalabilirsiniz. Bir anlaşmaya varmak, var olan süreçlerinizi yönetmek ya da çalışma yaptığınız alanlarda daha faydalı olmak için eğitim planlarıyla ilgilenmek haftanın önemli gündem maddeleri arasında olacaktır.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yaşantınızın kazandığı yeni bir yön var ve siz bu yeni yönde en iyi şekilde ilerlemek için hazırsınız. Özellikle yönetici gezegeniniz Merkür’ün Güneş’le olan iş birliğinin devam etmesi, yapacağınız çalışmalara etki etmeye devam ediyor. Hala sonuca varamadığınız bir şeyler varsa bu hafta netlik kazandırabilir ve istediğiniz doğrultuda kazanımlar elde edebilirsiniz. Bu etkiyle, yeni anlaşmalar yapmanız da oldukça ihtimalli olabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Ay Oğlak burcunda hareket ederken ilişkilerinizle ilgili yaklaşımlarınız bu haftanın gündemini oluşturacaktır. Kafanızı kurcalayan ya da zamanınızı alan sorunları çözmeye başlıyorsunuz. Biraz daha esnek olmanız, özellikle ekonomik sorunlar noktasında kurtarıcınız olacaktır. Çünkü bu durum size içinde bulunduğunuz durumu daha iyi anlama fırsatı tanıyacağı için nasıl bir aksiyon almanız gerektiğini de görebileceksiniz. Önemli bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, “Bu hayatı nasıl daha mutlu yaşarım?” sorusuna bulacağınız cevaplarla geçireceğiniz bir haftadasınız. Hem aşk hayatınıza hem de sosyal hayatınıza renk katmak için bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Duygularınızı ve kendinizi göstermekten pek çekinmiyordunuz ama bu hafta daha çok göstermek ve sunmak isteyeceğiniz şeyler olabilir. Kendinizi daha istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Oğlak burcunda seyreden Ay maddi ne manevi yönden ne istediğinizi düşüneceğiniz bazı hisler uyandırabilir. İş hayatınızda bazı yer değişiklikleri ya da sorumluluklarınız ilgili yenilikler söz konusu olabilir. Bazı döngülerin tekrarlandığını hissedebilirsiniz. Ama sonucu etkileyecek olan şey sizin tutumlarınız olacaktır. Bu haftanın size mesajı, aynı hatalara düşmemek, öğrendiklerinize göre yaşamak ve çalışmaktır. Mesajı aldığınız ve tutumlarınızı değiştirdiğiniz takdirde, benzer sorunlarla uğraşmayacaksınız.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, kendinize zaman ayırmanın ve istekleriniz için çalışmanın önemini anlayacağınız bir haftadasınız. Yaşadıklarınıza artık bu yönde bakmanız gerekiyor. Sizi neyin mutlu ettiğine ve etmediğine net bir karar vermelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs ve Mars’ın destekleriyle bu hafta daha öngörülü olabilir, sorunlara karşı nasıl bir yaklaşım belirlemeniz gerektiğini daha iyi görebilirsiniz. Ödemeleriniz, gelir-gider dengenizle ilgili hesaplarınızı yeniden kontrol etmenizde fayda var. Kemer sıkmaya son verebilir, kazanç elde edeceğiniz bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, bazı konularda son noktaya geldiğinizi düşünebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın burcunuzdaki son günlerinde, kendinizi yorgun hissedebilir, bir şeyler yapmak konusunda isteksiz olabilir ya da içinizde tuttuklarınızı öfkeyle dışa vurmak isteyebilirsiniz. Planlamadığınız ya da kendinizi bir anda içinde bulduğunuz değişiklikler hem parasal hem de duygusal anlamda önemli yol ayrımları getiriyor. Tüm bunlara uyum sağlamak ve kendiniz için doğru yönü bulmak adına kafa yorabilirsiniz. Evliliğiniz ile ilgili bazı kararlar vermeniz gerekiyor olabilir.Belkide zihninizi bu durum meşgul ediyor.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, burcunuzda gerçekleşen tutulmanın etkilerini daha yoğun hissedeceğiniz bir haftaya, bir döneme giriyorsunuz. Satürn’ün burcunuzda ilerlediği 2015 yılından bu yana kendinizi ilk kez bu kadar hafiflemiş ve yeni bir şeyler için hazır hissedebilirsiniz. Zira sizi yoran ve uzun süre suskunluğa mahkum eden her şeye bir son veriyorsunuz. Yakın çevreniz ya da birlikte iş yaptığınız kişilerle olan diyaloglarınız, bu haftanın en önemli gelişmesi olabilir. Bu diyaloglar size kariyerinizi etkileyecek başlangıç ve bitiş kararları aldıracağı gibi, sorumluluklarınızı nasıl ve ne koşullarda üstlenmeniz gerektiği konusuna da açıklık getirebilir. Artık biraz da kendi hakkınızı savunuyor ve hakkınız olanı alıyorsunuz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, yeni hafta başlarken Ay’ın burcunuzdaki seyri ilişkiler konusunda sizi yüreklendirebilir, düşünmeye sevk edebilir. Güzel duygular yaşamak için kendinize izin vermelisiniz. Alacağınız kararlar ne yönde olursa olsun, korkularınızın üzerine gitmeniz gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz. Biraz serbest bıraktığınızda bunun sizi düşürdüğünü değil tam tersine beslediğini görebilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Çarşamba gününden sonra Ay Kova burcuna geçiyor ve artık sonuç elde etmeye başlıyorsunuz. Bazı fırsatların kaçtığını düşünebilirsiniz ama bunun üzerinde durmak yerine hayatın size tanıyacağı yeni imkanlara odaklanmalısınız. Mars ve jüpiter kare açısı, bu konuda sizi biraz zorlayabilir. Ama olaylara verdiğiniz tepkilerde önemli değişikliklere gitmeniz ve bunların arkasında durmanız, krizin içinden doğacak yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Kariyerinizle ilgili konularda sağlıklı ve istikrarlı hareket etmeniz oldukça önemli! Ödülünüz tam da burada gizli!

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, perdeleri açıp ışığı evinize dolduracağınız bir haftadasınız. Her şeyin net olması, alacağınız kararları da etkileyecektir. Özellikle ilişkiler bazında önemli bir sonlanmanın arifesinde olabilirsiniz. Hafta ortası itibariyle, bu kararlar gündeminizde fazlasıyla yer tutacağı için karşılaşacağınız fırsatlar ve insanlar belirleyici nitelikte olabilir. Ödeme trafiğinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir, bunun için bazı başvurular veya görüşmeler yapabilirsiniz.