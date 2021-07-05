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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 5-11 Temmuz Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 5-11 Temmuz Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 5-11 Temmuz Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

"5-11 Temmuz haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 5 – 11 Temmuz haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 5 – 11 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 5 – 11 Temmuz 2021 haftası burç yorumlarınız."

Haftanın Gündemi

Güney Ay Düğümü - Juno Yay Kavuşumu
Yengeç Yeniayı

KOÇ BURCU:

Haftaya Yay burcunda hareket eden Güney ay düğümü ile Juno’nun kavuşumu ile başlıyorsunuz. Geçmişte yakın olduğunuz kişiler ve onlarla ilgili konular yeniden gündeme gelebilir. Mesafeyi kapatmak ve eski günlerdeki gibi olmak için gösterilen bir çabayla karşılaşabilirsiniz.

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BOĞA BURCU:

Hayatınızın önemli olaylarında sizinle birlikte olan kişilerle yollarınız yeniden kesişebilir. Hafta sonuna doğru Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniay ile yakın çevreniz koruma ve sevme alanınıza fazlasıyla dahil oluyor.

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İKİZLER BURCU:

Eski defterler açılabilir, ilişkileriniz ve sizde bıraktığı iyi-kötü etkiler yeniden uyanabilir. Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniay ile gelir kaynağı noktasında bir değişikliğe gidebilir, kendinize yeni bir alan oluşturabilirsiniz.

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 YENGEÇ BURCU:

Birlikte çalıştığınız insanlar, günün büyük kısmını geçirdiğiniz alanlarla ilgili önceden yaşamış olduğunuz bazı şeyler yeniden kapınızı çalabilir. Burcunuzda gerçekleşen yeniay ile kendinizi parlak bir dönemde bulabilirsiniz.

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ASLAN BURCU:

Duygusal konularda daha önceki tutum ve davranışlarınız ya da bunların sonucunda yaşadığınız bazı konular hatrınıza düşebilir. Yengeç burcundaki yeniay, bir süredir hazırlığını yaptığınız ve saklı tuttuğunuz bazı konuları günyüzüne çıkarmak için size destek veriyor.

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BAŞAK BURCU:

Ev ve aile hayatınızla ilgili gündemler, eski hatıralar canlanabilir. Uzun zamandır süregelen işlerinizin sonuçlanmasını öteleyen bazı ipuçları yakalayabilir, bunlar üzerinde çalışarak eskiyi yeniyle geliştirip değiştirebilirsiniz.

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TERAZİ BURCU:

Yakın çevrenizden bazı insanlarla yeniden alakadar olmanız gereken bazı gelişmeler yaşanabilir. İyi niyetinizi korumanız ama geçmişte yaşadığınız haksızlıklar varsa da bunları unutmamanız, gelişmelerde dengeyi bulmanızı kolaylaştıracaktır.

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AKREP BURCU:

Gelir gider dengenizi etkileyecek bazı ödemeleriniz ya da alacaklarınızla meşgul olmanız gerekebilir. Yengeç burcundaki yeniay ile hayata dair hem kendiniz hem de çevreniz için daha koruyucu ve geniş bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

 

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YAY BURCU:

Haftaya burcunuzdaki Güney Ay Düğümü ve Juno’nun kavuşumuyla başlıyorsunuz. Sizin için listenin gerisinde kalan kişiler ya da olaylar, yeniden liste başı olmak için harekete geçebilir. Yeni başlangıçlar, yeni projelerle hedeflerinizde ve kazançlarınızda ciddi bir dönüşümün etkisine girebilirsiniz.

 

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OĞLAK BURCU:

Eski günlere dönmek, buradaki insanlarla ilgili hesapları kurcalamak isteyebilirsiniz. Yalnız bir Oğlak burcu iseniz, bu yeniay gönül defterini yeniden açtıracak kişileri size getirebilir.

 

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KOVA BURCU:

Haftaya Yay burcundaki Güney Ay Düğümü ile Juno’nun kavuşumuyla başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizle aranızda kapanmayan hesaplar varsa, onları kapatmak için uğraşmanız gerekebilir. Bir projeye son halini verebilir ya da o projeyi revize etmek isteyebilirsiniz.

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BALIK BURCU:

Önceden tanıdığınız ve o dönemdeki konumu gereği sizde başka bir yeri olan kişi ya da kişilerle yeniden görüşmek isteyebilirsiniz. Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniay ile yetenekleriniz gündeminizde yer tutmaya başlıyor.

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