Haftalık Burç Yorumları: 5 - 11 Ekim Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Kariyer alanındaki köklü dönüşümlere hazırlıklı olmalısınız. Eskiyi bırakmalı yeniye yer açmalısınız. Güneş’in Terazi burcunda yer alması bu haftayı ikili ilişkilerde yoğun diyaloglarla tamamlamanıza neden olabilir. Ani kararlardan ve duygu mantık karmaşasından uzak durmalısınız. Venüs gezegeninin Başak burcunda hareketi ile çalışma ortamınızda mükemmeliyetçi davranışlarınızda dengede kalmaya odaklanarak hareket etmelisiniz.

BOĞA BURCU:

Akrep burcunda hareket eden Merkür ve Ortakları temsil eden Juno asteroidi birbirlerine çok yakın temas ederek etkileşimde bulunuyorlar. Akrep tutkusu zihinlerde yer alırken sizlerin ortaklarınız veya partnerinizle iletişiminiz oldukça önemli olacaktır. Plüton gezegeninin düz seyrine başlaması hayatınızda sizlere yeni bir eğitimsel döneme giriş yaptığınızın göstergesi olacaktır. Dönüşüme karşı çıkmamanız gerekmektedir.

İKİZLER BURCU:

Venüs gezegeninin Başak burcundaki seyri aile yaşamınızda oldukça mükemmeliyetçi bir role bürünmeniz olasıdır. Dengeyi korumayı başarmalısınız. Plüton gezegeninin düz seyrine geçmesi ile birlikte finansal sorunlarınızın yeniden olumlu yönde yapılandırılması için adımlar atabilirsiniz. Bitişler ve yeni başlangıçlar için harekete geçmelisiniz. Eskinin dönüşümü sancılı olsa da yenilikler hayatınıza güzellikler getirecektir.

YENGEÇ BURCU:

Gelecek dönemin yaşamsal yenilenmesine uyum sağlayabilmek için mutlaka dönüşüme katılmanız gerekmektedir. İkili ilişkilerinizdeki soğuk tavırlarınız artık yerini sıcak gülümsemelere bırakacaktır. Yoğun iş temposu ve yaşanan gerginlikler sizleri oldukça yorsa da ailenizin desteği ile zorlu süreçlerden başarı ile ayrılacaksınızdır. İletişiminizi sadeleştirerek ilerlemeniz sizleri oldukça gizemli kılabilir.

ASLAN BURCU:

Yatırım kaynaklarınızın artısı sizleri oldukça güçlü bir sosyal ortama davet ediyor olabilir. Plüton düz hareketi ile şimdiye kadar yaşadığınız işsel problemlerin hatalarını analiz ederek değişmesi gereken parametreleri saptamış oldunuz. Artık eskiyi atıp yeniyi monte etme zamanı geldi harekete geçmelisiniz. Aile özlemi yaşıyorsunuz ilişkinizi bir adım ileriye taşımak için partnerinizle konuşmalısınız. Güçlü sevginiz mutluluğu yaşamak istiyor.

BAŞAK BURCU:

İlişkileriniz iletişiminiz sadelikle kendisine yeni bir yol çizmek için duygularınıza baskı uyguluyor olabilir. Zihninizdeki sizleri yoran bütün yaşanmışlıkları geride bırakmalısınız. Plüton gezegeninin düz hareketine başlamasıyla uzun zamandır içinizde hissedemediğiniz çocuksu ruhunuzu yeniden hissetmeye başlayacaksınız. Hayatınızdaki hasat edilmesi gereken her şey Plüton dönüşüm enerjisi ile hasat edilerek yerlerine yeni tohumlar ekilecektir. Can suyunu tedarik etmek sizlerin elinde.

TERAZİ BURCU:

Plüton düz hareketine başlaması ile birlikte yaşadığınız ailesel sorunlarınızı geride bırakmaya doğru adımlar atabilirsiniz. Plüton sizlerden eski davranışlarınızı değiştirmenizi isteyecektir. Yanlış olan hareketlerden kaçınmalısınız. Mars gerilemesi partneriniz ve ortaklı işlerinizde sizlere oldukça öfkesel tepkiler verdirtebilir. Süreci yalnız ve ruhunuzu besleyecek aktivitelerle tamamlamanız sizleri motive edecektir.

AKREP BURCU:

Güçlü sezgilerinizin sesini dinlemek sizlere yol göstericiliği yapacaktır. Çalışma ortamınızdaki yoğun spekülasyonlara karşı takındığınız olgun davranış sizleri bir üst kademeye taşımak için asansör görevini üstlenecektir. Yer altı lordu Plüton’un düz seyrine başlaması ile iletişimsel problemleriniz artık tarihe karışıyor olacaktır. Yanlış kullandığınız cümleleri hatalı telaffuz sebeplerinden çıkardığınız dersler ve yerlerine doğru kelimeleri seçmeniz sizleri yeni sosyal alanın perdesini aralayacaktır.

YAY BURCU:

Kariyer hayatınızdaki titiz davranışlarınız sizlere başarının merdivenlerini tırmanmanızda destekleyici etkiler sağlayacaktır. Sosyal çevrenizle aranıza koyduğunuz mesafeler sizlere huzurlu ortam yansımaları olarak geri dönecektir. Plüton gezegeninin düz seyrine başlaması ile finansal problemleriniz yerini yapılandırılmış kazançlara bırakacaktır. Yaptığınız hataları tekrarlamamak için gayret göstermelisiniz. Attığınız adımlar yeniliklere modern bir olanak sağlamalıdır.

OĞLAK BURCU:

Yeni tohum ekmenin yeni umutlara yelken açmanın tak vaktidir artık. Şimdiye kadar yaşadığınız ikili ilişkilerinizdeki sorunları geride bırakmaya talip oluyorsanız eğer eskileri bırakmayı da unutmamalısınız. Kariyer alanınızdaki onaylanma ihtiyacınız artmış olabilir. Sizler kendinize güvendiğiniz müddetçe onaya ihtiyacınız olmayacaktır. Venüs gezegeninin Başak burcundaki dizilimi ile yeni bir eğitimsel planı harekete geçirmek için olumlu adımlar atabilirsiniz.

KOVA BURCU:

Çıkışı bulmanız hayatınızdaki değişimlere ne kadar izin verdiğiniz boyutta zaman alacaktır. Eskileri bırakıp yenileri kabullenmeniz oksijen oranınızı artırmaya yetecektir. Direnmek sizlere göre değil. Bilimsel verilerle modernize etmelisiniz kendinizi. Venüs Başak burcu seyri bitmesi gerekeni bitirmenizde sizlere destek olacaktır. Sizler sadece suyun yolunu bulmasına müsaade edin yeter. Kariyeriniz yeni bir ticari serüvenle yol değiştirebilir. Yeteneklerinizin farkında olmalısınız.

BALIK BURCU:

Plüton gezegeni düz seyrine dönerek gitmesi gereken sosyal çevrenizde sadeleştirme yaparak sizlere destek olmaya çalışacaktır. Sosyal ilişkileriniz yerini daha sıcak dostluklara bırakıyor olacaktır. Mars gerilmesi kendinizi değersiz hissetmenize yol açmış olabilir. Geçici olan bu süreci sizi seven kişilerle geçirmeniz sevgi ihtiyacınızı karşılamanıza yetecektir. Sinirsel olumsuz tepkilere karşı dikkatli olmalısınız. Sizler için incinen bir kalbin burukluğu oldukça önemlidir. Finansal giderlerinizi analiz ederek yanlış konuları belirlemelisiniz. Duygularınızı mantığınızla birleştirmelisiniz.