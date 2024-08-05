Haftalık Burç Yorumları 5-11 Ağustos 2024 | Merkür, Başak burcunda! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

5 Ağustos saat 05:23’de Venüs, Başak burcuna geçiyor. Kalp meselelerinde daha çekingen ve seçici olacaksın. Eğer kusursuz bir aşk olduğunu düşünüyorsan bu dönem yalnız kalmayı seçmen daha iyi hissettirecektir. Aşkı kusurlarıyla sevmeyi başarırsan o zaman daha mutlu olma fırsatın olacaktır. İlişkilerinden almayı hak ettiğini belirlemek için geri adım atmanı sağlayan bu dönemi değerlendir.

5 Ağustos saat 7:56'da Merkür, Başak burcunda geri hareketine başlıyor. Bu dönemde daha dikkatli ve pratik olman gerekecek. Merkür retrosu, iletişimde sorunlara, yanlış anlamalara ve gecikmelere neden olabilir. Ancak endişelenme, bu süreci başarıyla yönetebilirsin. İletişimde dikkatli ol. Sözcüklerini seçerken daha özenli ol, mesajlarını açık ve net bir şekilde ifade et. Yanlış anlaşılmaları önlemek için önemli konularda yazılı iletişimi tercih et. Planlarını gözden geçir. Bu dönem, var olan projeleri ve planları gözden geçirmek için harika bir fırsattır, bu fırsatı değerlendir. Detaylara odaklanarak eksiklikleri gidermeye çalış.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 5 Ağustos'ta Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle beraber yaşamınızın her alanında yenilikler yapmaya, düzenlemelere gitmeye hazırlanabilirsiniz. Olaylara hakimiyetiniz, beceriniz, bunu kullanma şekliniz mercek altına alınabilir.

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Boğa



Merkür'ün Başak burcunda geri hareketine başlamasıyla resmiyete, ciddiyete taşımak istediğiniz konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hataya mahal bırakmayan, mükemmeliyetçi yönünüz işinizi kolaylaştıracağı gibi daha fazla zorlaştırabilir. Bu yüzden gidişatı görmeye, planlarınızın ve isteklerinizin ne yönde olduğuna, yapmanız gerekenler ve yaptıklarınız arasındaki farka iyi odaklanmalısınız.

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İkizler

Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle beraber evinizde, ailenizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Yaşam alanlarınızdan ve tarzınızdan sorumlusunuz. Bunun farkında olmanız birçok yeniliği beraberinde getirebilir. Hem elektronik eşyalarda hem de genel düzeninizde bir değişime gidebilirsiniz.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 5 Ağustos'ta Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle beraber sizin keyifli, rahatlatıcı ve deneyim dolu bir dönem başlıyor. Yeni planlar, sorumluluklar, görüşmeler gündeme gelebilir. Çevrenizle kuracağınız bağlantılar size yeni kapılar açabilir. İyi ilişkilerin, verilen emeklerin karşılığını görebilirsiniz.

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Aslan



Alacak verecek, borçlanma, parayla ilgili resmi süreçler, yatırım ve birikim hesapları konularıyla fazla ilgili olabilirsiniz. Kendinizi düze çıkarmakla beraber ilerleyen günlerde daha rahat olabilmeniz de bazı planlar yapmalısınız.

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Başak

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün burcunuzda geri hareketine başlamasıyla "yapılacaklar listenizi" daha dikkatli bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. Ağustos 2022'de yaşadıklarınız, yaptıklarınız, aldıklarınız, verdiğiniz kararlar yeniden gündem olabilir. Artık bazı davranışların, eşyaların, kararların miadının dolduğunu görebilirsiniz. Bazen yapmaya bazen bozmaya zorlamanız gerekecektir.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 5 Ağustos'ta yönetici gezegeniniz Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle beraber yaşantınızda arka plana bıraktığınız konularla ilgilenebilir ve kendinize yönelebilirsiniz. Kenarda kalmak, hayatınıza odaklanmak, fiziksel ve ruhsal açıdan iyileşmek isteyebilirsiniz.

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Akrep

Merkür'ün Başak burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber ilişkileriniz konusundaki karar mekanizmanız değişebilir. Yaşadıklarınızı analiz etmek, kar zarar hesabı yapmak ve güvende hissetmek sizin için her zaman önemli olsa da, bu kez gözünüzden kaçan detaylar da ön plana çıkabilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 5 Ağustos'ta Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle beraber kariyerinizle ilgili önemli planlar ve gelişmeler netlik kazanabilir. Sürüncemede kalan, belirsizlikle boğuşmanıza neden olan durumlar karşısında eliniz güçleniyor. Ne istediğinizi, ne yapacağınızı, nerede duracağınızı daha iyi anlayabilirsiniz.

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Oğlak

Hem kazancınızı hem motivasyonunuzu koruyacağınız, geliştireceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ufkunuzu genişletmelisiniz. Bunun artık önemli bir ihtiyaç olduğunu, farklı deneyimlere girmeniz gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz.

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Kova



Hayatınızı idame ettirirken aynı zamanda üzerine koymanın, daha iyi koşullar sağlamanın arayışına girebilirsiniz. Ödemelerinizi tamamlamak, bankalarla ya da kişilerle aranızdaki anlaşmaları netleştirmek, yeni iş ve çalışmalar başlatmak size önünüzü görme konusunda büyük kolaylık sağlayabilir. Kazançlı çıkacağınız bir dönemdesiniz ancak bu kazancı korumak, değerlendirmek de önemli olacaktır.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 5 Ağustos'ta Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle duygusal ve ekonomik ilişkilerde bazı iyileşmeler görebilirsiniz. Verdiğiniz değerin ve emeğin karşılığını bulmak sizi motive edecektir. Hayatınızda belirleyici olan, sizi bir noktaya taşıyabilecek olan kişilerle daha sıkı bir bağ kurabilirsiniz.