Haftalık Burç Yorumları: 4-10 Ocak Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

İstemsiz olarak çekildiğiniz konularda kendinize zaman tanımalısınız ve güdülerinizle hareket etmekten kaçınmalısınız. Sonuçları istediğiniz gibi olmayabilir. Transit Merkür ve Plüton gezegeni kavuşum yaparak gelecek hedeflerinizde gizli saklı kalmış projeleri hayata geçirmek adına gelişmeler yaşatabilir. Yeni bir kariyer teklifi alabilir, şimdiye kadar olduğundan daha farklı bir alana geçiş yapabilirsiniz. Toplum önünde olmanız gözleri her zaman üzerinize çekecektir. Gizli kalmış bazı olayları öğrenme durumunuz olabilir. Hemen acele davranış sergilemeyin öncelikle arkanızdan ne gibi dolaplar dönmüş öğrenin ve öyle harekete geçin.

BOĞA BURCU:

Haftanın ilk günü duygusal yoğunlukla başlayabilirsiniz. Bazı davranışlarınızı duygusallıkla abartılı yansıtabilirsiniz. Öncelik kendiniz olmadan önce karşınızdaki kişinin hayatına saygı duymalısınız. Eğlenceli aktiviteler duygularınızı kontrol etmenizde yardımcı olabilir sizlere. Sosyal çevrenizde sizler aldatmak isteyen kişiler olabilir. Paylaşılan her bilgiye, her olaya kesin inanmadan önce sizlerin de araştırıp öğrenmesi daha sağlıklı olacaktır. Salı günü yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Yaşantınızın içerisinde yetenekli olduğunuz konuları artık somutlaştırma adına harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER BURCU:

Haftanın ilk günü yoğun duygularla içe çekilebileceğiniz saatler yaşayabilirsiniz. İletişiminizin düşmesi, konuşmama isteği yalnızlığı seçmeniz iyice motivasyonunuzu düşürecektir. Yalnızlığı seçseniz bile ruhunuzu besleyerek enerji yüklemesi yapabilirsiniz. Salı günü Merkür ve Plüton Oğlak burcunda kavuşum gerçekleştirecek. Bu kavuşum paylaşımı seven doğanızı neden sonuç ilişkisine sürükleyerek yanlış ve doğru kavramlarınızı yeniden yapılandıracaktır. Zihninizi maddesel olgularla değil ruhsal verilerle donatarak verilen mesajı daha iyi kavrayabilirsiniz. Çarşamba günü kendinizi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

Haftanın ilk günü iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Yakın hissettiğiniz dostlarınız arkadaşlarınız, ailenizle bağ kurmak isteyebilirsiniz. Birlikte vakit geçirmek bir şeyler paylaşma isteğiniz yoğunluk kazanabilir. Bugün konuşmalarınızda duygusal bir dokunuş ararsınız.

Salı günü Merkür ve Plüton kavuşumu birebir ikili ilişkilerinize yeni bir boyut kazandırabilir. Tahammül sınırını aşan kişilere artık hak ettikleri cevapları verebilir hatta çevrenizden de ayrılmalarını isteyebilirsiniz. Sert bir karar almak telafisi olmayan olaylara yol açabilir. Kendinizi kontrol altında tutmaya çalışarak daha sağlıklı bir karar vermelisiniz.

ASLAN BURCU:

Sahip olduklarınız veya olmak istedikleriniz duygusal güvence ihtiyacınızı sorgulatabilir. Konulara maddesel olarak bakmak yerine daha çok ruhsal düşünce tarzı ile yaklaşmak önünüzü görmenizde yardımcı olabilir. Maddi konularınızda girişimlerde bulunabilirsiniz.

Salı günü Plüton ve Merkür gezegeninin Oğlak burcunda kavuşumu ile fiziksel ve ruhsal bir dönüşüme giderek kendinizi inceleyerek yeni bir düzenleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Başkalarına hizmet etmek yerine önceliğinizi kendinize vererek zihninizdeki yenilenmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Rutin sorumluluklarınızdan kaçtığınız düşünmeden yeni bir ben diyerek daha aktif çözümler üretme noktasında gelişme yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü iletişim trafiğinizin yoğun olabileceği bir gün olabilir.

BAŞAK BURCU:

Duygularınızı paylaşmakta çekinceler yaşamadan olduğu gibi hislerinizi ifade etmeye çalışmalısınız. Kendinizi özgür ve huzurlu hissettiğiniz kişiler yanında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Salı günü, Merkür ve Plüton gezegeninin Oğlak burcunda bir kavuşumu gerçekleşecek. Kendinizi dışarıya lanse ederken neleri doğru neleri yanlış yaptıklarınıza göre hafızanıza Plüton dokunuşlar yaparak dönüşmesi gereken özelliklerinizi yenileyecektir. Çarşamba günü finansal konularınız gündeminizde olabilir. Yatırım kaynaklarınız, gelecek hedeflerinizi değerlendirmek isterken olaylara duygusal yaklaşım sergileyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Geçmiş hatıralar iç dünyanıza çekilmenize yol açarak huzuru düşüncelerinizde aramanızı isteyebilir. Yalnız olmadığınızı düşünerek dostlarınızla anılarınızı paylaşırsanız sıkışmışlık hissiyatından kurtulabilirsiniz.

Salı günü Oğlak burcunda Merkür ve Plüton gezegenleri kavuşarak uzun zamandır kullanılmayan zihinlerdeki düşünceleri dönüştürmeye çalışacaktır. Köklerinize kadar süzülerek köşede kenarda bir şey kalmaması için çaba harcayacaktır. Sizler de itiraz etmeyerek geleneklerinizi kırıp hafızanızı modernize etmelisiniz. Çarşamba günü üzerinizde mutluluk la güneşi karşılayabilirsiniz. Sevginiz duygusallığınız heyecanınız gününüzü güzelleştirmek için yeterli olacaktır.

AKREP BURCU:

Haftanın ilk günü sosyalleşmek için güçlü adımlar atıyor olabilirsiniz. Yalnızlığın sizleri umutsuzluğa sürüklemesine mani olarak yeni bir çevre kazanmaya çalışmalısınız. Salı günü Plüton ve Merkür gezegeni kavuşumu gerçekleşecektir. Zihninizde sizi yoran konulara cevap bulup artık aklınızda kalmaması gereken şeyleri temizleyecektir. Dönüşüme karşı olmadan önce yeni olanı tercih etmelisiniz. Çarşamba günü bilinçaltınız geçmiş ile dolu düşünceler ile baş başa kalabilir. Geçmiş hatalar, yaşanılanlar, hayatınıza giriş ve çıkış yapan kişiler hepsi bir anı olarak gözünüzün önüne gelebilir.

YAY BURCU:

Kariyer planlarınız, hedefleriniz, ulaşabildiğiniz seviyeler hepsinin analizini yaparken geride kaldığınızı düşünüyorsanız umudunuzu koruyarak çalışmalarınıza devam etmelisiniz. Salı günü Merkür ve Plüton Oğlak burcunda kavuşarak finans sisteminizi kökten değişikliğe uğratmak isteyecektir. Eski alışagelmiş yapıları yıkarak yerine global çağın gerektirdiği sistemi entegre edecektir. Risk almayı sevmeseniz bile şartları değerlendirmek her zaman yeni bir alternatif yaratacaktır. Sağlığınıza özen göstermeli ve mümkün oldukça evden çalışarak kendinizi korumayı seçmelisiniz.

Çarşamba günü sosyal olma isteğiniz sekteye uğrayabilir. Sevilen kişiliğiniz şartlar nedeniyle topluluk içerisinde bu günlük istenmeyebilir.

OĞLAK BURCU:

Duygularınız karışık olabilir. Kendinizi ait hissetmediğiniz yerde durmak günlük rutinlerinizi yerine getirmek güç hareket etmenize neden olabilir. Evet belki fiziki olarak gidemiyorsunuz ama ruhen istediğiniz kadar yolculuğa çıkabilirsiniz. Bir kitap sizleri bilinmezlere doğru götürebilir.

Salı günü Merkür ve Plüton burcunuzda kavuşum gerçekleştiriyor. Kavuşum kendinizi keşfetmeniz adına en derininize inerek orada saklı kalan her şeyi aşikâr edecektir. Sizler de kendinizi keşfettikçe şaşırarak hayretler içerisinde kendinizdeki potansiyelin farkına varacaksınız. Kimliğinizde dönüşüme uğrayan her nokta yenilenerek bir başka sizi oluşturacaktır.

KOVA BURCU:

Haftanın ilk günü korku ve endişelerinizin artış göstereceği saatler içerisinde olabilirsiniz. Duygularınızı hayallerinizle süslerken gerçeklerden uzaklaşma ihtimaliniz olabilir. Adımlarınızı atarken hayalperest olmamaya dikkat etmelisiniz.

Salı günü finansal beklentilerinizi tahsil edebilirsiniz. Kendinizi başkalarının gözünden değerlendirme yapmadan önce sizleri ne kadar anlayıp anlayamadıklarını mukayese etmelisiniz. Oğlak burcunda Merkür ve Plüton kavuşumu zihninizin kapalı kapılarını arayabilir. Mutsuz olmaya doğru itildiğinizi düşünüyorsanız geçmişi bırakarak ileriye odaklanın. Hayatınızda gizli kalmış sırlar ortaya çıkabilir, bilmediğiniz gizli düşmanlarınız var ise kirli oyunlarını gün yüzüne çıkararak sizleri manipüle etmeye çalışabilirler.

BALIK BURCU:

Kendinizi ifade ederken çatışma yaşamadan duygularınızı yeterli ölçüde kontrol ederek adım atmalısınız. Birebir temas kurmak isteğiniz ortaklı işlerinizde yeterli olsa da duygusal beklentilerinizde şartlar el vermeyebilir. Hemen olumsuzluğa kapılmadan zamanını beklemek en iyisi olacaktır.

Salı günü Oğlak burcunda Merkür ve Plüton gezegeni kavuşacaktır. Bu kavuşum sosyal çevrenizi tamamen değiştirmek adına bir dönüşüme uğratabilir sizleri. Eski ve yalan olan her şey yıkılarak gerçek sağlam dostluklar inşa edilecektir.