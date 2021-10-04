Haftalık Burç Yorumları: 4 – 10 Ekim Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

6 Ekim Terazi Yeniayı

6 Ekim Plüton Oğlak Burcunda İleri Harekette

7 Ekim Venüs Yay Burcunda

8 Ekim Güneş Mars Terazi Kavuşumu

9 Ekim Güneş Retro Merkür Terazi Kavuşumu

Koç

6 Ekim’deki Terazi yeniayı ile, ikili ilişkilerinizde üzerinizde hissettiğiniz baskıyı atıyorsunuz. İradenizi ortaya koyarken sizi engelleyen düşünceleri aşabilir, bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Ortaklı işleriniz ya da bu konuyla ilgili fikirleriniz varsa geleceğe dair bazı görüşmeler ve çalışmaları başlatabilirsiniz. Hayatınızı ilişkilerinizle yeniden kuruyorsunuz.

Boğa

6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte sorumluluk aldığınız ve statünüzü ilgilendiren konularda yeni bir düzenlemeye gidiyorsunuz. Çalışma koşullarınızı iyileştirecek bir disiplin geliştirebilir, bu durumunuza kayıtsız kalmayan kişilerden teklifler alabilirsiniz. Bugün, Plüton'un Oğlak burcunda ileri hareketine başlaması da sizi yeni kulvarlara hazırlıyor. Akademik olarak yön değişikliği size yeni bir amaç sunacaktır.

İkizler

6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve siz sosyal çevrenizde bir yeniliğe gidiyorsunuz. Yeni insanlar tanımak, mevcut çevrenizin sizdeki etkisi dolayısıyla bazı insanlarla daha mesafeli olmak söz konusu olabilir. Hobilerinize ve kendinize yatırım yapmak gerektiğinin farkına varıyorsunuz.

Yengeç

6 Ekim'deki Terazi yeniayı, aile hayatınızı ilgilendiren konularda atacağınız adımlara dikkat çekiyor. Ailenizin kadın karakterleri, yeni dahil olacak kişi ya da kişiler, sizin başka bir aile kurmakla ilgili fikirleriniz somut bir şekilde hayatınıza etki edebilir. Aynı gün Plüton Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. İkili ilişkilerde yaptığınız yanlışları kabulleniyoruz. Duygusal bir değişime giderek artık önceliği kendinize vereceksiniz.

Aslan

6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve görmezden geldiğiniz her şeyle yüzleşiyorsunuz. Kendinize dair yeni fikirler ve yeni tarzlar geliştirebilirsiniz. Ailenizden kendinize yakın gördüğünüz kişilerle işbirlikleriniz olabilir. Aynı gün Plüton'un Oğlak burcundaki ileri hareketi, iş hayatınızı da hızlandırabilir. Yer değişikliği talepleriniz planlarınızın dışında geliştiğinde buna karşı çıkmamalısınız. Vazifelerinizin farkına vararak artık verimli olmanın yollarını aramanızda fayda var.

Başak

6 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile yeni maddi yatırım araçlarına yöneltebilirsiniz. Gelecek planlarınızda yeniliklere alışmanız zor olsa da bu sefer tercihi siz yapacaksınız. Yeniay günü Plüton'un Oğlak burcunda ileri hareket etmeye başlaması çizdiğiniz yolun zorlukları kadar kazanımlarını da göz önüne serecektir. Sevginizi yansıtma biçiminizde değişime gidiyorsunuz. Alma verme dengesini öğrendiniz, değer ve mutluluk kavramlarınız için yeni kurallarınız var.

Terazi

6 Ekim'de burcunuzda bir yeniay gerçekleşiyor ve siz hayatınızın yeni sayfalarını açıyorsunuz. Planlarınız, sürpriz gelişmeleriniz için kendinizi koşullara adapte edin. Zira bu süreç hem ilişkilerle hem de hayata karşı duruşunuzla sizi istediğiniz yerlere taşıyacaktır. Yeniay günü Oğlak burcunda ileri hareketine başlayacak olan Plüton, aile kurmak ve aile hayatıyla ilgili düşüncelerinizde sizi köklü bir değişime sürüklüyor.

Akrep

6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte, gizli saklı ne varsa hepsinin ortaya çıktığına şahitlik edebilirsiniz. Sorumluluk adı altında dönen bu konulara ve insanlara karşı yeni bir tutum belirliyorsunuz. Plüton’un da aynı gün ileri hareketine başlayacak olması, bu değişimin özellikle de yakın çevrenizi ilgilendireceğinin sinyallerini yakıyor. Bazı insanların niyetlerini, bazı işlerin alt yapılarını kabul etmelisiniz. Yakın olanlar uzak, uzak olanlar gerçek yakınlarınız olacaktır.

Yay

6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte arkadaş çevrenizde veya sosyal alanlarda dikkat çekecek işlere imza atabilirsiniz. Kendinize bazı idealler belirlemek ve bunlara uygun hareket edeceğiniz ortamlar kurmak gibi gündemleriniz olabilir. Aynı gün Plüton’un da Oğlak burcunda ileri harekete başlaması, bu yolda zorlansanız da kazanacağınıza dikkat çekiyor. Sahip olmak istediklerinizle sahip olduklarınız arasında büyük bir değişime gidiyorsunuz.

Oğlak

6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay, size yeni bir kariyer hikayesi yazdırabilir. Bugüne kadar verdiğiniz emeğin görülmesi, sizi farklı bir alana taşıyacaktır. Aynı gün, burcunuzdaki Plüton’un ileri hareketine başlaması, kendinizle ilgili bazı gerçekleri kabul etmenizi kolaylaştıracaktır. Sizin sınırlarınızın dışında da bir hayatın olduğunu görmek, insan ilişkilerinizi iyileştirecektir. Dökülen taşlar yerine oturuyor.

Kova

6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay size yeni bir amaca hizmet etmenin yollarını açıyor. Bir şeyleri değiştirmek konusundaki kararsızlık ve çıkmazda olma hissinden kurtuluyorsunuz. Taşınma, yer değişikliği ve yeni ticari anlaşmalarınıza son şeklini sizin yapacağınız hamleler verecektir. Plüton’un 6 Ekim’de ileri hareketine başlayacak olması, kabullendiğiniz fakat değiştiremediğiniz konularda içsel bir güce sahip olduğunuz gerçeğiyle sizi tanıştıracaktır.

Balık

6 Ekim’de Terazi burcundaki yeniay size içinize kapandığınız ve korktuğunuz her şeyi sonlandırarak hayatınıza yeni bir soluk getirmeniz için fırsat tanıyor. İkili ilişkilerinizin desteği, bazı gelir akışları süreci en rahat ve verimli şekilde geçirmenizi sağlayabilir. Hayatınızı baştan kuruyorsunuz. Aynı gün Plüton’un Oğlak burcunda ileri hareketine geçmesiyle de birlikte, sevgi konusundaki beklentilerinizde değişikliğe gidebilirsiniz.