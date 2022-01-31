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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 31 Ocak- 6 Şubat 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 31 Ocak- 6 Şubat 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 31 Ocak- 6 Şubat 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 31 Ocak- 6 Şubat 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"31 Ocak- 6 Şubat 2022 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 31 Ocak- 6 Şubat haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 31 Ocak- 6 Şubat haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 31 Ocak- 6 Şubat 2022 haftalık burç yorumları..."

Haftanın Gündemi

  • 1 Şubat Kova Burcunda Yeniay
  • 4 Şubat Merkür Oğlak Burcunda İleri Harekette
  • 4 Şubat Kova Burcunda Güneş Satürn Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, uzun süredir hazırlığını yaptığınız ve aklınızdan çıkaramadığınız her şeyi hayatınıza dahil etmeye hazır mısınız? Fikirleriniz oldukça yoğun ve uzun vadeli olacağı için yatırımlarınızın yönü de hızı da büyük oranda değişecektir. 

Koç Burcu - Haftalık
Koç Burcu - Haftalık

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, kariyerinizle ilgili önemli kararları uygulamaya alacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte itibarınızı geri kazanabilir ve bu kez daha farklı yol alabilirsiniz. 

Boğa Burcu - Haftalık
Boğa Burcu - Haftalık

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, inandığınız her şeye yeni ve başka bir pencereden bakabilirsiniz. Kova burcunda gerçekleşecek yeniay size bunu nasıl yapacağınız ile ilgili tüm fırsatları getiriyor. 

İkizler Burcu - Haftalık
İkizler Burcu - Haftalık

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, artık kabuk değiştiriyorsunuz. Kova yeniayı, size sadece ayağa kalkmanın değil yeni yollara gitmenin önemini de anlatacaktır. 

Yengeç Burcu - Haftalık
Yengeç Burcu - Haftalık

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 24 Ocak’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte sizi oldukça yoğun Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, ilişkilerinizin hayatınıza etkisini hissetmeye başlıyorsunuz.

Aslan Burcu - Haftalık
Aslan Burcu - Haftalık

 Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kova burcundaki yeniay içinizdeki değişimi hayatınıza dahil etmenizi kolaylaştırabilir. Abartıya kaçmadığınız ve elinizdeki koşulları iyileştirmeye çalıştığınız sürece sizin için verimli ve kazançlı bir şubat ayı olabilir. 

Başak Burcu - Haftalık
Başak Burcu - Haftalık

 Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve kendinizi daha iyiye götürecek planlar yaptığınız günlerin sonuna geldiniz. 

Terazi Burcu - Haftalık
Terazi Burcu - Haftalık

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 1 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve siz artık kendi gerçekliğinize, özgürlüğünüze gideceğiniz bir alana dahil oluyorsunuz. 

Akrep Burcu - Haftalık
Akrep Burcu - Haftalık

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, bilinç altınızı temizlemek artık sadece size, çevrenize kazanımlar getirecek işlerle ilgilenmek için hazırsınız. 

Yay Burcu - Haftalık
Yay Burcu - Haftalık

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, sizin için devranın dönmeye başladığını göreceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. 1 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte finansal konular hız ve yön kazanabilir. 

Oğlak Burcu - Haftalık
Oğlak Burcu - Haftalık

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, ışıl ışıl olmaya ve hayatı mutlu yerinden yakalamaya hazır mısınız? Burcunuzda gerçekleşecek yeniay, Güneş ve Satürn’ün burcunuzdaki kavuşumu sizi artık bildiklerinizin dışında bir yere taşıyor. 

Kova Burcu - Haftalık
Kova Burcu - Haftalık

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, içten gelen bir gücün dışarıya neler yansıtacağını deneyimleyeceksiniz. Kova burcundaki yeniay ile birlikte, sizi durduran ve mağdur gibi hissettiren herkese ve her şeye bir son veriyorsunuz. 

Balık Burcu - Haftalık
Balık Burcu - Haftalık
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