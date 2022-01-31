Haftalık Burç Yorumları: 31 Ocak- 6 Şubat 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"31 Ocak- 6 Şubat 2022 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 31 Ocak- 6 Şubat haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 31 Ocak- 6 Şubat haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 31 Ocak- 6 Şubat 2022 haftalık burç yorumları..."
Haftanın Gündemi
- 1 Şubat Kova Burcunda Yeniay
- 4 Şubat Merkür Oğlak Burcunda İleri Harekette
- 4 Şubat Kova Burcunda Güneş Satürn Kavuşumu
Koç
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, uzun süredir hazırlığını yaptığınız ve aklınızdan çıkaramadığınız her şeyi hayatınıza dahil etmeye hazır mısınız? Fikirleriniz oldukça yoğun ve uzun vadeli olacağı için yatırımlarınızın yönü de hızı da büyük oranda değişecektir.
Boğa
Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, kariyerinizle ilgili önemli kararları uygulamaya alacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte itibarınızı geri kazanabilir ve bu kez daha farklı yol alabilirsiniz.
İkizler
Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, inandığınız her şeye yeni ve başka bir pencereden bakabilirsiniz. Kova burcunda gerçekleşecek yeniay size bunu nasıl yapacağınız ile ilgili tüm fırsatları getiriyor.
Yengeç
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, artık kabuk değiştiriyorsunuz. Kova yeniayı, size sadece ayağa kalkmanın değil yeni yollara gitmenin önemini de anlatacaktır.
Aslan
Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 24 Ocak’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte sizi oldukça yoğun Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, ilişkilerinizin hayatınıza etkisini hissetmeye başlıyorsunuz.
Başak
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kova burcundaki yeniay içinizdeki değişimi hayatınıza dahil etmenizi kolaylaştırabilir. Abartıya kaçmadığınız ve elinizdeki koşulları iyileştirmeye çalıştığınız sürece sizin için verimli ve kazançlı bir şubat ayı olabilir.
Terazi
Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve kendinizi daha iyiye götürecek planlar yaptığınız günlerin sonuna geldiniz.
Akrep
Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 1 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve siz artık kendi gerçekliğinize, özgürlüğünüze gideceğiniz bir alana dahil oluyorsunuz.
Yay
Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, bilinç altınızı temizlemek artık sadece size, çevrenize kazanımlar getirecek işlerle ilgilenmek için hazırsınız.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, sizin için devranın dönmeye başladığını göreceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. 1 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte finansal konular hız ve yön kazanabilir.
Kova
Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, ışıl ışıl olmaya ve hayatı mutlu yerinden yakalamaya hazır mısınız? Burcunuzda gerçekleşecek yeniay, Güneş ve Satürn’ün burcunuzdaki kavuşumu sizi artık bildiklerinizin dışında bir yere taşıyor.
Balık
Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, içten gelen bir gücün dışarıya neler yansıtacağını deneyimleyeceksiniz. Kova burcundaki yeniay ile birlikte, sizi durduran ve mağdur gibi hissettiren herkese ve her şeye bir son veriyorsunuz.