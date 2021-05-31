Haftalık Burç Yorumları: 31 Mayıs- 6 Haziran Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yerel çevreden sizlerin yöneticiliği için bir teklif alabilirsiniz. Güvenlerini kazandığınız ve liderliğinize inanan kişiler sizlerden destek bekleyecektir. 2 Haziran Çarşamba günü Venüs Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ailenizle sıcak görüşmeler gerçekleştireceğiniz bir dönem olacaktır. Kurduğunuz bağlar güçlenirken, köklerinizden aldığınız öğretilerle birbirlerinize sahip çıkacaksınız.

BOĞA BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yeni bir yatırım kaynağına ulaşıyorsunuz. Sabit olarak ilerlediğiniz mali tablonuzda değişikliğe giderek yöntemlerinizi artıyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek isterken bu durum sizde daha farklı hırslar noktasına gelebilir.

İKİZLER BURCU:



Haftaya burcunuzda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Hızlı düşünerek hızlı karar alma beceriniz sizleri yeni bir kadersel yola sevk ediyor. Geleceğinizi şekillendirirken duygularınızın da sesini dinliyorsunuz. Bu hafta hayatınızda ilişkilerde çok gerçek kararlar içerisine çekilirken belki de hiç bu kadar kendinizden emin hissetmediniz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Geri planda gerçekleşen fakat sizlerin bilgisi olmayan konular gün yüzüne çıkabilir. Hızlı hareket etmeden önce sabırla gerçeklerin tamamını öğrenmelisiniz. Hafta başında hukuksal işleriniz varsa onları toparlamak ya da devletle ilgili işlerinizi çözüme ulaştırmak için oldukça uygun olduğu söylenebilir.

ASLAN BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Uzun süredir katıldığınız bir organizasyon da programda olmamasına rağmen sizlere bu konuyla ilgili bir teklif gelebilir. Çalışmalarınıza ve başarılarınıza güvenen yöneticiler sizleri her zaman destekleyeceklerdir.

BAŞAK BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Kadersel bir karar alıyorsunuz. İlk defa düşüncelerinizi değiştirmeden çalışma alanınızda yeniliğe gideceksiniz. Yeni bir proje ortaya çıkartıyorsunuz. İşler uzun zamandır istediğiniz gibi gitmiyordu şimdi yoluna girmeye başlıyor.

TERAZİ BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yabancı kişilerin düşüncelerini dikkate alarak kendinizle ilgili ani bir karar alıyorsunuz. Yaşam felsefenizi kenara bırakıp duygularınızla hareket edeceksiniz. İnandığınız şeylerin peşinden gitmekten çekinmeyin. Kendinize güven duymalısınız.



AKREP BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Finansal konularınızda uzun zamandır beklediğiniz ödeme gerçekleşecektir. Maddi sorunlarınızı geride bırakırken hayata daha sağlam adımlarla yürüyeceksiniz. İlişkinizde yeni kararlar içinde olabilirsiniz. Duygusal anlamda vereceğiniz kararlar oldukça anlamlı olacak.

YAY BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yalnızlığınız son buluyor diyebilir. Aşık olduğunuzu düşünüp ne yaptığınızı bilemiyor olabilirsiniz. İlişkiler konusunda acele etmeyin. Duygularınızın sonuç bulmasını beklemeyin. Kadersel bir tanışma ile yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz.

OĞLAK BURCU:

Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. İş yaşamınızda aniden değişikliğe gitme kararı alabilirsiniz. Alan değişikliği, iş değişikliği, sektör değişikliği gibi sorunluluk almanız gereken konularda kadersel bir gelişme yaşayacaksınız.

KOVA BURCU:

Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yalnız geçirdiğiniz zamanların sonu geliyor, artık kendinize yeni bir yol çizmek isterken kadersel bir değişikliğe gidiyorsunuz. Duygularınızı açıkça paylaştığınız kişi ile özlediğiniz şefkati yeniden yaşayacaksınız.

BALIK BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyorsunuz. Karar aşamasında olduğunuz konularda ailenizin desteğini alarak bir neticeye varıyorsunuz. Tamamlanması gerekenleri sonlandırarak yeni başlangıçlara adım atacaksınız.