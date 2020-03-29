Haftalık Burç Yorumları: 30 Mart-5 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 30 Mart-5 Nisan haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 30 Mart-5 Nisan haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Evde olduğumuz ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığımız bugünlerde sizleri bu etkileşim yargılama üzerine bir kavram getirebilir. Kendinize yeniden güvenebilirsiniz ve kendinize yeniden inanabilirsiniz. Öz güven seviyenizi yükseltin ama bunu yaparken çevrenizdeki insanlara belli etmeyin. İnsanın önce kendi sınırlarına saygı göstermeyi öğrenmesi gerekir. Bu hafta evde kalmaya devam ediyorsunuz ve tedbirleri ihmal etmiyorsunuz.

BOĞA BURCU

Güven kaybetmeyle ilgili hikayelerinizle boğuşurken ihlalin tam olarak hangi noktada olduğunu tespit etmeyi ve o nokta hakkında konuşmayı başarmanız gerektiğini söylemektedir. Ne kadar açık olursanız değişim yaratmanız o kadar kolay olur. Başka insanlara güvenmenin cesurca ve kırılgan bir süreç olduğunu bildiğiniz için endişelisiniz. Neyin sakıncalı olduğunu ya da neyin doğru olduğunu bu hafta bulmanız biraz zor olabilir.

İKİZLER BURCU

Değerlerinizi dile getirmek yerine onları uygulamaya koymanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta dostlarınız ya da sevdiklerinizle bir bütünlük yakalamak isteyeceksiniz. Mümkün oldukça dışarı çıkmamaya ve evinizde kalmaya özen gösterin. Çünkü bu hafta sizler için çok önemli. Boğaz kaşıntısı ya da burun nezlesi gibi şikayetlerde hemen korona mı oldum diye kendinize eziyet etmeyin. Sakin kalın ve bağışıklığınızı güçlü tutun...

YENGEÇ BURCU

Evde olduğumuz ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığımız bugünlerde sizleri bu etkileşim en fazla ilişkiler ve ortaklıklar konusunda etkileyebilir. Bu hafta iş hayatınızda bazı radikal kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Belki de şu an akış içinde vereceğiniz kararlardan endişe duyuyorsunuz. Başarısızlık korkunuzu bir kenara bırakın. Şu an dünya sınıfta kalmış bir durumda. Kendinize acımaktan ve kendinizi heder etmekten vazgeçin. Sizler iyileştirici gücünüzü hem dünya için hem de kendiniz için ortaya sunun.

ASLAN BURCU

Evde olduğumuz ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığımız bugünlerde sizleri bu etkileşim ilişkileriniz veya kariyer konusunda oldukça şaşırtabilir. Güven ve hatalar birlikte var olabilir. Hatalarımızı telafi ettiğiniz, değerlerinizden ödün vermediğiniz zaman başarılı olursunuz. Kimseyi suçlamamalısınız. Pişmanlık duymamak adına daha sakin bir iletişim biçimi belirleyin. Hafta başında kendinizle bu konuda anlaşma yapın. Kendinizi tutun ve olayları abartmayın.

BAŞAK BURCU

Mars gezegeni kova burcuna geçiş yaparak Satürn ile ilk kavuşumunu gerçekleştirecek. Evde olduğumuz ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığımız bugünlerde sizleri bu etkileşim sorumluluk alanlarınız ve kişisel bakımlarınızla yüzleştirebilir. Birkaç haftadır kendinizi hiç düşünmeden hunharca kullandıysanız bu hafta mola verme zamanı geldi denilebilir. Çalışma ortamınızda siz yokken işler yolunda gitmiyor olabilir. Bu durumu fark edince dile getirmeyin. Bırakın bu durumu size söylesinler.

TERAZİ BURCU

Geçtiğimiz haftalardaki düşüşünüzü veya hayata tutunuşunuzu anlamak, hikâyenize sahip çıkmak, duygularınızın sorumluluğunu almak gibi konular bu hafta çok önemli olacaktır. Mümkün oldukça en cesur yanınızı kucaklayın. İlişkilerde umutlu haberler önünüze gelebilir. Gidenler dönebilir ya da dönmek isteyenler bazı hatalarını telafi etmek isteyebilir. Bu hafta evde kalmaya devam ediyorsunuz ve tedbirleri ihmal etmiyorsunuz.

AKREP BURCU

Duygularla deneyim yaşamaya ve etkileşime girmeye izin vermenin sizi olmadığınız bir şeye ya da olmak istemediğini birine dönüştüreceğinden korkuyorsanız öyle olmayacaktır. Ama yaşanılan şeyler size en özgün halinize dönüşme fırsatı verecektir. Bizler duygusal varlıklar olarak yaratıldık. Bu parçamızı reddettiğimizde bütün olamayız. Başınıza her geleni kontrol edemeyebilirsiniz ama onların sizi azaltmasına izin vermeyebilirsiniz.

YAY BURCU

Yeni iş birlikleri önünüze gelebilir ve güzel destekler alabilirsiniz. Şu an için hislerinizi inkâr ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi biraz daha olsun incindiğiniz ve korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi olabilir. Havada kalan şeyler yavaş yavaş netleşecektir. Lütfen daha sabırlı olmayı tercih edin. Eğitim ve kendinizi geliştirme konularına önem verin. Bu hafta evde kalmaya devam ediyorsunuz ve tedbirleri ihmal etmiyorsunuz.

OĞLAK BURCU

İnançlarınızı kuvvetlendirmeli girdiğiniz bir rüzgarlı yolda rotanızdan şaşmadan devam etmelisiniz. Bir tahsilat işinizi gerçekleştirmek ya da alamadıklarınızı almak mümkün olabilir. Ortaklı ilişkileriniz ya da yeni iş birlikleriniz gidişatın aksine verimli bir şekilde akabilir. Ufak tefek aksilikler ya da engellenmelerde hemen moralinizi düşürmeyin. Bu hafta konuşulan her iş yine size dönebilir. Nazik olun.

KOVA BURCU

Evde olduğumuz ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığımız bugünlerde sizleri bu etkileşim en fazla ilişkiler ve kendiniz üzerinde büyük kararlar vermeye karşı etkili olacaktır. Hiç olmaz dediğiniz ya da şaşmaz dediğiniz şeyler şaşabilir. Bu hafta daha etkili ve güçlü bir yönünüz olacaktır. Baskın olan yönünüzü daha doğru yerlerde kullanmalısınız. Despotluktan kimseye fayda gelmez. Sakin kalmalı ve fevri çıkışlar yapmamalısınız. Kendinizi işinize vermeli ve bu alanda yeni girişimlerde bulunmalısınız.

BALIK BURCU

Bu hafta işlerin daha fazla sıkılaştığını görerek mutsuz olmamalısınız. Mümkünse sizi üzen haberleri izlemeyin ve her söylenene inanmayın. Sosyal medya detoksu da yapmanız gereken bir haftadasınız. Sağlıkla ilgili doktor kontrolleri gibi işleriniz varsa bu hafta özenli ve tedbirli olarak hareket edin. Kariyerinizde önemli bir geçiş dönemi başlatabilirsiniz. Bu hafta evde kalmaya devam ediyorsunuz ve tedbirleri ihmal etmiyorsunuz.