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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 30 Kasım - 6 Aralık Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 30 Kasım - 6 Aralık Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 30 Kasım - 6 Aralık Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
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"30 Kasım - 6 Aralık haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 30 Kasım - 6 Aralık haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 30 Kasım - 6 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftası burç yorumlarınız..."

KOÇ BURCU:

Üzerinizdeki yorgunluğu attığınız bu günlerde tutulmanın etkilerini güçlü bir şekilde yaşamaya adaysınız. Sizlerin besin kaynağı olan iletişimin sevgi ile bütünleşerek beraber hareket etmesi yaşam enerjinizi oldukça yükseltecektir. Geçmişte sizi üzen bir ilişkinin şaşırtıcı bir şekilde önünüze gelmesi ya da hakkında bir şey öğrenmeniz mümkün olabilir. Tüm gerçeklerin yüzeye vurduğu bir hafta içindesiniz. Kendinizde eksik ve yetersiz gördüğünüz zihinsel koordinasyon eksikliği ay tutulması ile birlikte kayıplara karışacaktır.

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BOĞA BURCU:

Haftaya İkizler burcunda gerçekleşecek ay tutulması ile başlıyorsunuz. Finansal konularınızın sizin için önem kazanacağı bir hafta içinde olacaksınız. Kredi, borçlar ya da alacak-verecek işleriniz gibi işler gündeminizde olabilir. Hukuksal konularda yaşadığınız bir haksızlık da bir haklılığa ilerleyebilirsiniz. Neye ve kime ne kadar güven duymanız gerektiğini bir kere daha hissedeceksiniz.

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İKİZLER BURCU:

Ay tutulması beslendiğiniz konularda bir doğum sancısı gibi sizleri farklı koşullara hazırlamak için geliyor olacaktır. Bu durum sizleri hemen korkutmasın ama bazı konularda yakın çevrenizden önemli faydalar göreceksiniz. Farkındalığınızı daha güçlü ortaya koyacağınız bir dönemdesiniz. İlişkilerde yeni bir yola gidiyorsunuz. Aşkınız için bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da iki şık arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Tutulma sonrası motivasyonunuzu yüksek tutarak değişime hazırlanan kozanızdan çıkarak, nefes almaya yeniden başlıyorsunuz.

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YENGEÇ BURCU:

Yaşadığınız bazı zorlayıcı durumların hayatınızda artık daha fazla görünürlük kazandığı bir hafta olabilir. Bu sorunların birdenbire görünürlüğü sizlerin bu ay tutulması ile daha kolay çözüm bulma fırsatını da önünüze sunacaktır. Bunu bir çeşit uyanış olarak görebilirsiniz. Yay burcunda seyrini sürdüren Güneş ile Antares asterodinin kavuşumu gündelik yaşantınızda öfkenizi artırabilir. Sakinliğinizi koruyarak etik davranışlarda bulunmanız sürecin ödül ile sizlere geri dönüşünü hızlandıracaktır. İş ortamınızda çalışanlarınız varsa ani iş bırakmaları ile karşılaşabilirsiniz. 

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ASLAN BURCU:

Gelecek planlarınızı şekillendirmek isteyen tutulma ile karşı karşıyasınız. Umut dolu bir yaşam içerisinde beslendiğiniz iletişim ve bilginin donatımsal etkileri ile ay tutulmasının birleşmesi hedeflerinizde sizleri mutlu sona ulaştıracaktır. Kendinizi artık güvende hissetmek istediğiniz bir haftadasınız. Bunu yaparken umutlarınızı yeşertmeli ve heveslerinizi yeniden ortaya koymalısınız.

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BAŞAK BURCU:

Mesleki başarılarınızın, verdiğiniz emeklerin neticelerine ulaşabileceğiniz tutulma etkileri deneyimleyebilirsiniz. Toplum önündeki statünüz sizlere olan güvenleri boşa çıkarmayarak, güçlü iletişiminizin öncülüğünde hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Hayatınıza tek pencereden bakmak yerine; daha geniş açılı ve farklı seçeneklerin olduğu bir düzen içerisinde olduğunuzu hatırlatmalısınız. İlişkilerde bazı hayal kırıklıkları yaşasanız da bunları asla kişiselleştirmemelisiniz. Tavrınızı koyarken lütfen daha dikkatli olun.

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TERAZİ BURCU:

Düşüncelerinizde soyut olarak kurduğunuz her plan tutulma etkisi ile birlikte somut donelere dönüşebilir. Fikirlerinizi oluşturmak adına harekete geçtiğinizde kendinizden şüpheye düşmeden umut ışığıyla beraber sonuca odaklanmalısınız. Yerel çevrenin baskısını karşılamak için iletişiminizi yakın tutarak fiziki yapının temellerini sağlam atmalısınız. Bu hafta kariyerinizde gelişecek değişimlere karşı hazırlıklı olun. İş başvuruları yapmak için oldukça uygun bir zaman dilimindesiniz. İlişkilerde sizi daha karıştıran ve umudunuzu yitiren şeylerden uzak durmayı seçin.

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AKREP BURCU:

Yaşam mücadelesi verirken korkularınızı yıkacak bir tutulma enerjisi ile baş başasınız. Sabit düşüncelerinizi yıkmak zor olsa da güçlü tutulma etkisi ile birlikte yeniden doğumu yaşayacaksınız. Finansal konularınızın paylaşımı noktasında tutucu olsanız da stres kaynağı olarak gördüğünüz başkaları ile paylaşma korkunuzu yeneceksiniz.

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YAY BURCU:

Tutulma ikili ilişkilerinizde yolunda gitmeyen her konuya müdahale etmek için geliyor olacaktır. Yanlış kurulan dostluklar, ortaklık ilişkileri, birebir yaşanan diyaloglar hakkında yarım kalanı tamamlama ve bitmesi gereken ilişkiyi de bitirme yönünde size destek verecektir. İletişim halinde olduğunuz çevre veya kişilerin değişimi sizleri şaşırtmadan önce kendinizi hazırlamalısınız.

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OĞLAK BURCU:

Haftaya İkizler burcunda gerçekleşecek ay tutulmasının etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulma enerjisi üzerinize aldığınız sorumluluklarda sizleri destekleyici etkileri içermektedir. Hayatınızda sizin için sorunlu gördüğünüz her şey şu an çözüm sürecine girmektedir. Sorunlarla baş ederken yanınızda sizlere yardımcı olacak olan tutulma enerjisi eski yapıları geri dönüşüm kutusuna göndererek yerlerine modernize olmuş yararlı hizmetleri getirecektir. Gündelik hayatınızda değişiklik gösteren ve sizlerin gelenekselci yapınıza uymayan her şeyi değişime uğratmak isteyebilirsiniz.

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KOVA BURCU:

Neptün’ün durağan pozisyonunu bitirerek ileri hareketine başlaması ile zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi daha rahat hissediyor olacaksınız. Bu hafta içerisinde Satürn gezegeni ve Pallas asteroidinin kavuşumu ile birlikte bilinçaltınızda yer alan bilgece davranışları açığa çıkartarak sizlere yeni bir vizyon kazandıracaktır. Kendi içinizde çözemediğinizi düşündüğünüz her türlü sorunun kendiliğinden çözülmesi sizi hem şaşırtacak hem de düşündürecektir.

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BALIK BURCU:

Hayatınızı kurarken attığınız temellerin sağlam olup olmadığını tutulma enerjisi kontrol edecektir. Duygusal beslenmenizin yanında korunma ihtiyacınızı da destekleyen bu tutulma sizlerin doğru kararlar vermeniz konusunda yardımcı olacaktır. Her sonun yeni bir başlangıç için gebe olduğunu unutmadan hayata iç dünyanızın ve sezgilerinizin ışığında bakmalısınız. Burcunuzda ileri hareketine başlayan Neptün gezegeni melankolik hislerinizi artık geriye doğru itecektir.

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