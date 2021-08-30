Haftalık Burç Yorumları: 30 Ağustos - 5 Eylül Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Mars - Neptün Karşıtlığı

Merkür Terazi Burcunda

Merkür - Satürn Üçgeni

KOÇ BURCU:

Yönetici gezegeniniz Mars’ın Neptün ile yapacağı kontak, hayallerinize giden yolda size engel olan şeyleri devire devire yürümeniz gerektiğini söylüyor. İş hayatınızla ilgili bazı radikal gelişmelere ilerleyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ya da yöneticilerinizle farklı diyaloglara girebilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizdeki gelişmelerin önemli olduğu bir haftadasınız. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız değişiklikler ya da oluşturduğunuz yeni alanlar, size farklı çevrelerin kapısını açıyor. Özellikle iş ilişkileriniz ve kariyer planlarınızda bu hafta büyük değişimler söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU:



Yönetici gezegeniniz Merkür’ün burç değiştirmesi ve Satürn ile olumlu bir açıda olması, sizi geleceğe yönelik önemli başarılara ilerletiyor. Kendinizi bir şeyler yapmak için isteksiz hissettiğiniz, vaktinizi tembellikle geçirdiğiniz günleri geride bırakıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU:



Merkür’ün Terazi burcuna, ayın da burcunuza geçeceği bu hafta, sizin için hem heyecan verici hemde duygusal etkiler ön planda olacak. Yoğun bir gündeme, içinizde bazı şeylerin güçlü bir şekilde değiştiğine şahitlik ediyorsunuz. Ev hayatınız, taşınma ve yer değişiklikleri gibi konularla yaşam alanlarınızı etkileyecek bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU:



Yeni bir döneme giriş yaptığınız bu hafta, yönetici gezegeniniz Güneş’in Uranüs’le arasındaki açı kararlarınızla ilgili daha somut adımlar atmanızı kolaylaştırabilir. Kendi içinizde bazı durumları yeniden değerlendiriyorsunuz. Belki de ilk kez ne yaptığınızdan bu denli emin olduğunuzu düşünebilirsiniz.

BAŞAK BURCU:



Gökyüzünün sizin için dört döndüğü bu haftaya oldukça yoğun başlıyorsunuz. Radikal kararlar alabilir, gemiden ziyade limanı ateşe vermek isteyebilirsiniz. Umurunuzda değil gibi davranıp aslında kendi içinizde bu durumu çok umursadığınız gerçeğini göz ardı etmemelisiniz. Düze çıkmanız için fazlasıyla destek göreceğiniz bu süreci, aynı hatalarla geçirmemelisiniz.

TERAZİ BURCU:

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün ardından Merkür’ün de burcunuza geçtiği bu hafta, işlerinizi oldukça güçlenebilir kendinizden daha çok söz ettirebilirsiniz. Kendiniz nedensiz bir öfke içinde hissedebilirsiniz. Buna fazla kapılmayın.

AKREP BURCU:



Yönetici gezegeniniz Mars’ın Neptün ile karşıtlığı sinirlerinizi yorabilir. Hem duygusal hem aile ilişkileriniz hem de sağlığınızla ilgili konularda kendinizi tahammülsüz hissedebilirsiniz. hem sağlık ya da aile ilişkileriniz denilebilir.

YAY BURCU:



İkili ilişkiler haftanın gündemini oluşturabilir. Partnerinizle, sevdiklerinizle ya da ortaklarınızla bir arada zaman geçireceğiniz, birlikte planlar yapıp kararlar almak isteyeceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Bazı kayıpların ve hataların telafisi için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:



Günlük hayatınızı ve rutinlerinizi düzene koymak isteyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişiler ya da yakınlarınız, zaman ayırmanız gereken işlerinizle ilgilenebilirsiniz. İşbirlikleri ve ekonomik koşullarınızla ilgili neler yapmanız gerektiğini düşünebilir, kendinizce bazı tedbirler almak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU:

Hayattan keyif aldığınız konulara yönelmek isteyeceğiniz bu hafta, zamanı daha iyi değerlendirmek adına planlarınızda ve fikirlerinizde bir düzenleme yapabilirsiniz. Şehir içi ya da şehir dışı bazı seyahat ve görüşmeler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

BALIK BURCU:



Aile bireyleriniz ve evinizle ilgili bazı sorumlulukları üzerinize alabilirsiniz. Eğer çocuk sahibi iseniz, zamanınızı onların gelişimine ve okul hazırlığına ayırabilirsiniz. Yalnız bir Balık burcuysanız, gireceğiniz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle aranızda duygusal etkileşimler gerçekleşebilir.