Haftalık Burç Yorumları: 3 -9 Mayıs Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi:



● 4 Mayıs Merkür İkizler Burcunda

● 6 Mayıs Chiron - Kuzey Ay Düğümü 60'lık

● 9 Mayıs Venüs İkizler Burcunda

KOÇ BURCU:

Haftaya Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Hızlı bir iletişim trafiğiniz olabilir. Yazılı işleriniz veya pratik fikirlerden oluşan çalışmalarınıza ivme kazandırabilirsiniz. Bir anda birçok yöne doğru gidebilirsiniz, bunun size kaybettirmemesi için ne yapmak istediğinizin farkında olarak hareket etmenizde fayda var.

BOĞA BURCU:



Haftaya Merkür’ün burcunuzdaki seyahati bitirip İkizler burcuna geçmesiyle başlıyorsunuz. Alışık olmadığınız hareketli günlerin habercisi olan bu geçişle, düzenli gelirleriniz ve kazanma yöntemlerinizle ilgili yeni çalışmalar yapabilirsiniz. Güneş Satürn Karesinin etkili olması size bir yol ayrımı hissi verebilir. Kararsızlık anında güveninizi kazanmış ve daha önce birlikte hareket ettiğiniz kişilerden destek alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU:



Haftaya yönetici gezegeniniz Merkür’ün burcunuza geçişi ile başlıyorsunuz. Kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz, bunu yaparken kişisel farkındalığınızın da üst seviyeye ulaşacağı bir dönemdesiniz. İkili ilişkileriniz ve birlikte iş yaptığınız insanlarla yeni bir şeyler deneyebilir, yolunuza farklı bir yön verebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Merkür’ün ikizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Geçmişin birikimini atmak isteyeceksiniz. Kendinizi aşarak geçmişin yükünden kurtuluyorsunuz. Bu hafiflikle hareket etmek daha kolay olacağı için günlük hayatınıza da etki eden bazı zorlukların ve yanlış anlaşılmaların da üstesinden daha kolay gelebilirsiniz.

ASLAN BURCU:



Haftaya Merkür’ün ikizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizde iletişiminizin güç kazanması buradaki yerinizi sağlamlaştırabilir. Pratik ve ilham veren fikirleriniz, birçok kişi ve konu üzerinde etkili oluyor. Göz kamaştıran bu durum esnasında Güneş Satürn karesinin de kesinleşmesi, tüm bunların içinde ortaklarınız, birlikte hareket ettiğiniz kişiler üzerinde yeniden düşünmenizi sağlayabilir.

BAŞAK BURCU:



Haftaya yönetici gezegeniniz Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Bu yerleşim Merkür’ün en iyi çalıştığı yerlerden biri olduğu için özellikle çalışma hayatınızda kendinizi ve çalışmalarınızı daha iyi ifade edebileceksiniz. Kuracağınız vitrin, atacağınız adımları ve kazanımlarınızı olumlu yönde etkileyecek.

TERAZİ BURCU:



Haftaya Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Yabancı kişiler ya da yurtdışı destekli konularla ilgili görüşmelerinizde uzlaşmaya varabilirsiniz. Çekincelerinizden kurtulmak, istediklerinizi daha net ifade etmenizi sağlayacağı için fikirlerinizi hayata geçirmek konusundaki zorlukları daha kolay aşabileceksiniz.

AKREP BURCU:

Haftaya Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Finansal kaynaklarınızı yeniden değerlendirmek adına yeni sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Geçmişin size kattığı tecrübe ile sağlam adımları tercih ediyor ve bu adımları özgüvenle atıyorsunuz. Güneş Satürn karesinin kesinleşmesi, aileniz ve partneriniz arasında kalmanıza neden olabilir.

YAY BURCU:

Haftaya Merkür’ün karşıt burcunuz İkizler’e geçmesiyle başlıyorsunuz ve her türlü ilişki, ortaklığa hız kazandırıyorsunuz. Düşünme ve uygulama konusunda eskisinden daha hızlı ve aktif olmaya başlayabilirsiniz. Bu da size zaman kaybettiğinizi düşündüğünüz noktalarda artı bir motivasyon oluşturabilir.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Çalışma ortamınızda fikirlerinizi uygulamaya koymak verimi arttırıyor. Fiziksel olarak ulaşamadığınız noktalara dijital kanallar üzerinden müdahale ederek düzene yeni bir boyu kazandırıyorsunuz. Tüm bunlar olurken Satürn Güneş karesi size kendinizle alakalı boyutları sorgulatabilir.

KOVA BURCU:

Haftaya Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Yeteneklerinizi rahatlıkça sergileyebilir, kendinizle ilgili yeni şeyler fark edebilirsiniz Bu durum duygusal konularda da neler yapmanız ya da yapmamanız gerektiği noktasında size fayda sağlayacaktır. Güneş Satürn karesi geçmiş tecrübeler konusunda size bazı zorluklar yaşatabilir.

BALIK BURCU:



Haftaya Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Ev ve aile yaşanınızda iletişiminiz güçleniyor. Kendinizi daha rahat ifade edebilecek zihin yapısına sahip olurken, içinizde biriktirdiğiniz ve çözümü olmadığını düşündüğünüz konuların kendiliğinden çözüme kavuştuğunu gözlemliyorsunuz.