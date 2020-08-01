Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Güneş-Uranüs arasındaki kare açı ile hayata karşı büyük bir değişime ilerlemeyi seçeceksiniz. Egonuzu bazı insanlar zorlayabilir. Uzun zamandır sizin istemediğiniz biri sizi şimdi istemiyor gibi davranabilir. Ya da burnunuza koymadığınız bir iş vardır ve siz burada tercih edilmemiş olabilirsiniz. Kendinizi boşu boşuna bunlarla yıpratmayın. İyi bir şey olsaydı zaten başında isterdiniz. Bu şekilde düşünün. İlişkilerde öfkenizi kontrol edin. Eski bir aşk ilişkiniz birdenbire gündeminize oturup sizi şaşırtabilir. Eğitim, yayıncılık, projeleriniz veya ticari konularda önemli fırsatları oluşturmak için çaba harcıyorsanız doğru noktada ilerlediğinizi söyleyebiliriz.

BOĞA BURCU:

Eski aşk veya ilişkileriniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu iletişimlerin devam edebilmesi size bağlı kalacaktır. Egolarınızın kırılması ve hayata yaklaşımınızın değişmesi gerekebilir. Size yapılan açıklamalardan tatmin olamayabilirsiniz. Karşınızdakilere güvenemeyebilir ve geçmişteki hatalara takılabilirsiniz. Rekabetler içerisinden başarıyla çıkmanız an meselesi. Ufak şeylere takılmayın. Özellikle finansal konularınız bu hafta çok önemli olabilir. Kredi almanız ya da vergi borçlarınız gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU:

Maddi ve finansal ilişkilerinizde beklentilerinizin karşılanamaması gelecek planlarınızla ilgili bir zincirin halkasını kesip atabilir. Bu hafta kandırılmalara, yalanlara ve aldatılmalara, dedikodulara dikkat etmelisiniz. İnsanların düşüncelerine ilk kez bu hafta önem vermeyin. Sadece çok yakınlarınıza ve güvendiğiniz kişilere danışmanızda fayda var. İlişkilerde beklentilerin farklı olduğunu anlamanızın da üst üste gelmesi sizi yorabilir. Bu ifadelerim hemen sizin motivasyonunuzu aşağıya çekmesin. Ailevi konularda beklentilerinizi bulamamış hissedebilirsiniz ama kariyerde takdir görebileceğiniz başarılar alabileceğiniz bir hafta içindesiniz.

YENGEÇ BURCU:

Yeni başlangıçlar hafta ortasına doğru kafanızı meşgul edebilir. Maddi konularla ilgili de oldukça aktif bir hafta sizi bekliyor olacak. Havada var olan belirsizlik maddi sorunlarınızla ilgili risk almamanıza işaret etmektedir. Finansal ilişkilerinizde biraz daha kaygılı ve şüpheci olmalısınız ki daha sağlam adımlar atmalısınız. Hemen herkese her koşulda güvenmeyin. İnsanlar bu süreçte sizi yanlış yönlendirebilirler. İlişkilerde var olan bazı problemlerin üstesinden hafta ortasında gelebilirsiniz.

ASLAN BURCU:

Sizden beklenmeyen tepkileri verebilir ve ailenizi bu anlamda şaşırtabilirsiniz. Hak ve haksızlık mücadelelerinizi sakin ve sükûnetli bir şekilde vermeli ve olayları sonuca bağlamalısınız. İş projeleriniz ve başarınızı ölçen bir oluşumun beklentisi içerisindeyseniz bu hafta başarılı bir sonuç alabilir ve beklemediğiniz sürpriz desteklerle bunu taçlandırabilirsiniz. Hayal kırıklıklarınız varsa bu hafta ruhsal gücünüzü toparlayabileceksiniz. Duygusal beklentilerinizin yoluna girmesi ve ilişkilerde beklediğiniz derin bağı yakalayacaksınız.

BAŞAK BURCU:

Haftaya 3 Ağustos Pazartesi günü 18:58’de gerçekleşecek olan kova dolunayı ile başlıyoruz. Bu dolunay sizin 6. evinizde olacak. Bu hafta hevesli ve motivasyonu yüksek bir şekilde başlayabilirsiniz. Olayları çözümlemek için kendinizi ispatlayacak ve insanların hakkınızdaki olumsuz düşüncelerini değiştirmek için çaba harcıyor olacaksınız. Bu hafta iyimserliğiniz ve pozitif enerjinizin yerinde olması sizi sosyal çevreniz içerisinde oldukça popüler bir hale getirebilir.

TERAZİ BURCU:

İnsanların hakkınızdaki düşünceleri farklı bir hal alabilir ve siz de bu durumdan rahatsızlık duyabilirsiniz. Özellikle otoriter figürlerle olan iletişimlerinize dikkat etmelisiniz. İyi niyetli söylemlerin altından bazı olumsuzluklar aramayın. Karamsar düşünceleriniz sizi hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaştırabilir. Daha pozitif düşünceler içinde olmanızı ve kaygılarınızı bırakmanızı tavsiye edebilirim. Gizli kalmış bazı konuları açığa çıkartmak isterken karşınızdakinin yaklaşımlarına karşı siz daha baskın ve eleştirel bir üslup sergilemek isteyebilirsiniz. Bu hafta biraz daha geri planda kalmak için çaba sarf etmeniz gerekmektedir.

AKREP BURCU:

Yeni heyecanlar hızlı bir şekilde sağlam ilişkilere dönüşebilir. Bu durum sizi korkutmamalı geçmiş sorunların vermiş olduğu derslerle daha farklı bir davranış şekli size daha sağlam bir ilişkiyi getirecektir. Ve bu etki size aynı zamanda orijinal ve yepyeni iş projelerini de gündeme getirebilecektir. Gayrimenkuller ve maddi yatırımlarla olan konuların önem kazanacağı bir hafta olabilir. Eski ilişkilerinize dair sorunlu durumlar yeniden ortaya çıkabilir ve bu durum sizi biraz gerginliklere sürükleyebilir.

YAY BURCU:

Bu hafta daha fazla davranışlarınızı kendiniz değerlendirin. Geçmiş ilişkilerinizin istenmeyen bir şekilde gündeme gelmesi takıntılarınıza size yeniden hatırlatabilir. Takıntılarınızla hareket etmemelisiniz. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler ya da yeni sorumluluklar sizi meşgul edebilir. Bu hafta içinde partneriniz ile olan gerginliğinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Ego savaşlarınıza açık olduğunuz bu hafta bu tür konularla sınanabilirsiniz. Bazı gelişmeleri çevrenizden gizleme eğiliminde olabilir ve bir süre gizli bir şekilde devam ettirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Aşk ve sevgide kazanan olmaya adaysınız. Oldukça yorucu günler geçirdiniz ama artık bu enerji değişiyor. Tabii bu enerjinin değişmesi için sizlerin de buna katkısı olması gerekiyor. Kendinize bu hafta bir toparlanma şansı tanıyın. Olaylara bakış açınız değiştirin ve ilişkileriniz adına yeni kararlar alın. Sosyal çevrede popülariteniz artıyor olacak. Aynı zamanda vereceğiniz yeni kararlarla yakın çevrenizi mutlu edebilirsiniz. İletişimsel anlamda yaşadığınız sorunlar ufak tefek denge bulma sorunlarına yol açabilir.

KOVA BURCU:

Yakın çevrenizle yapacağınız paylaşımlar ve söylemlerde güven sorunu yaşayabilirsiniz ya da bazı yerlerde sizi şüphelendirebilecek davranışlarda bulunabilirler. Kariyeriniz ile ilgili bazı belirsizlikler sizi yoruyor olabilir. Aynı zamanda belki de parasal kaygılar dört bir yanınızı sarmış da olabilir. Bu yüzden biraz daha iş ve projelerinize odaklanmanız gerekmektedir. Harcamalarınızı iyi kontrol etmelisiniz. Hayatınızla ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Belki taşınma belki yer değişikliği belki parasal anlamda yatırımsal birtakım durumlar önem kazanabilir.

BALIK BURCU:

Çevrenizden maddi ve manevi destekler görmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Geçmişte yaşamış olduğunuz bir aşk hikayesi sizi bugünlerde yeniden önünüze gelebilir ve sizde şartları kendi lehinize oluşturup karşı tarafa sunabilirsiniz. Belki de geçmiş bir ilişkiyi yeni bir formatta yaşamak isteyebilirsiniz. Eğer bir partneriniz var ise onun iş hayatı ile ilgili bazı gelişmeleri sizleri mutlu edebilir. Özellikle geçmişte yaşamış olduğunuz finansal bir sorun varsa eski partnerle bu durumu da çözümlemek için ilk adımları atabilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki arka plan işlerine karşı dikkatli olmalısınız.