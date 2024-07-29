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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"Haftalık burç yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. 31 Temmuz Venüs Aslan Uranüs Boğa Karesi gerçekleşiyor. 4 Ağustos saat 14:12’de Aslan burcunda 12 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bir kişiyle, bir fikirle veya bir hedefle ilişkiye başlama şansın var. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024! "

Haftanın Gündemi

31 Temmuz Venüs Aslan Uranüs Boğa Karesi gerçekleşiyor.

4 Ağustos saat 14:12’de Aslan burcunda 12 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bir kişiyle, bir fikirle veya bir hedefle ilişkiye başlama şansın var. Kalbini aç ve en derin arzularını hayatına taşı. Yeni Ay, kendini mutlu hissettiren şeyleri yapıp yapmadığına bir göz atmanın harika bir fırsatı! Hayatına heyecan katmak için bu özel zamanı kaçırma.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin yaklaşmasıyla kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusuna eğilebilirsiniz. Sözleriniz kadar yaptıklarınızın da bu konuda etkili olduğunu göreceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş yapma şekliniz, koşullarınız ve bundan elde ettiğiniz saygınlık size yol gösterebilir.

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Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin kesinleşmeye başlamasıyla düşüncelerinizden ve beklentilerinizden farklı gündemleriniz olabilir. Özgürleşmenizin, fiziksel ve mental olarak toparlanmanızın kolaylaşması açısından bu gündemleri yakalamaya çalışmalısınız.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin yaklaşmasıyla bağlı kaldığınız düşünce ve planlar bir değişime uğrayabilir. Gerçeklikten uzak, aslınızı yansıtmayan tavırlar ya da seçimlerden yol yakınken vazgeçmelisiniz. Kendinizi oyaladığınız şeyler hayatınızı zorlaştırabilir, zamanın boşa gitmesine neden olabilir.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 31 Temmuz itibariyle Venüs Uranüs karesinin kesinleşmesiyle hayatınızla ilgili beklentileri şekillendirmek isteyebilirsiniz. Daha yüksek seviyeye erişmek, maddi ve manevi açıdan daha güvende hissetmek için yaptıklarınızın buna hizmet etmediğini görebilirsiniz. Sosyal ortamlardaki tutumlarınız, ortak hareket ettiğiniz kişilerle paylaşımlarınız dikkat çekebilir.

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Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin kesinliğiyle zorlandığınız konular hakkında çözümler bulabilirsiniz. Daha doğrusu bu çözümlerin zaten var olduğunu fakat kullanmadığınızı görebilirsiniz. Yetenekleriniz, becerileriniz, karakteristik özellikleriniz konusunda bir düzenlemeye gidebilirsiniz.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin kesinliğiyle beraber güvendiğiniz bazı kişilerin sizde bıraktığı etkiyi sorgulayabilirsiniz. Aklınızda şüphe oluşmasına, kendinizi geri çekmenize neden olabilecek durumlara kayıtsız kalmamalı, bunları önemsizleştirmemelisiniz. Her insanın bir öğretisi, mesajı vardır.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin kesinleşmesiyle yatırım ve iş fikirleriniz konusunda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Zaman harcadığınız ancak karşılığında bir kazanç, bir fayda göremediğiniz hususların canınızı sıkmaması için vaktinde önlem almanız önemli olacaktır.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 31 Temmuz'da Venüs Uranüs karesinin kesinleşmesiyle iş ilişkilerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kadın otorite figürleri, ailenizdeki kadınlarla yapacağınız görüşmeler, onların önerileri size yeni fikirler verebilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 31 Temmuz itibariyle Venüs Uranüs karesinin kesinleşmesiyle edindiğiniz bilgileri, keşfettiğiniz yeni özelliklerinizi kullanmak isteyebilir ya da buna mecbur kaldığınızı düşünebilirsiniz. Profesyonelleşmek, daha iyi koşullarda yaşamak adına elinizdeki fırsatları kullanmalısınız.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 31 Temmuz itibariyle Venüs ve Uranüs'ün birbirini zorlayan etkileşimi psikolojik olarak sizi sıkıştırabilir. İstek ve sorumluluklar arasında kalmış gibi hissedebilir, kendinizi suçlayabilirsiniz. Hayatı tek bir düzlemde yaşamak bu sıkışıklığın asıl sebebi olabilir.

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Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 31 Temmuz'da Venüs ve Uranüs arasındaki zorlayıcı etkileşim bazı anlaşmazlıklar, sürprizler doğurabilir. İşinizle ya da ilişkilerinizle ilgili planda olmayan değişiklikler, son dakika gelişmeleri, yanlış anlaşılmalar düzeninizi alt üst etmiş gibi hissettirebilir.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 31 Temmuz itibariyle Venüs Uranüs karesinin etkilerinin başlamasıyla yaşantınızı neyin zorlaştırdığını daha yoğun bir şekilde düşünebilirsiniz. Zihinsel olarak çok yoğun olabilirsiniz. Dikkatinizi tek bir yerde toplamak sizin için zorlayıcı olabilir.

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