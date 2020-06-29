Haftalık Burç Yorumları: 29 Haziran - 5 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Planlı düşüncelerle haftaya başlıyorsun. Kariyerin, ilişkin, hayatın yeni başlangıçlar bitişler yapmak istedikçe karmaşıklaşan sorunlar seninle yürüyor gibi gelebilir. Değişim seninle olacak. Mars’ın artık koç burcunda olmasıyla kendine güven ve derinlerdeki düşüncelerini artık hayata geçir. Duygusal iletişim problemlerine karşı alınganlık yapmamalısın. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunları gereğinden fazla önemseme. Kardeşlerinle aranda düzelmeler olacaktır. Bazı eski konular bu hafta konuşulabilir. Korkularına yenik düşmemelisin.

BOĞA BURCU

Haftaya iş yoğunluğu ile başlıyorsun. Ortaklıklarında iletişim sorunu yaşayabilirsin. Ani öfke çıkışlarına dikkat etmelisin. İçindeki sıkışmış düşüncelerini ifade etmelisin. Birikimler daha kötü patlamalara sebep olabilir. Her şeyi bırakıp gitmek düşüncesini aklından çıkarman gerekiyor. Gemileri yakmak sana kazanç sağlamaz. Ailenizden ve ortaklı gelirlerden beklediğiniz finansal destekleri istediğiniz yönde kullanabilecek, gerekli yatırımları sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz. Bu aralar ruhsal gerginliklerden ve streslerden biraz uzak durmanızda fayda vardır.

İKİZLER BURCU

Haftaya yeni ilişki adımları ile başlayabilirsin. Arkadaşların senin için güzel düşüncelerle gelebilir. Oraklık fikirleri seni heyecanlandırsa da şartlarını iyice değerlendirmelisin. Bitişler yapmak için beklemelisin. Ani ve fevri kararlar vermekten kaçınmalı ve inatçı olmamalısın. Düşüncelerini mutlaka istişare etmelisin. Kariyerde size muhalefet eden bazı sorunları ortadan kaldıracak gücünüz olmasa dahi iletişimdeki kıvrak zekânız ve sağlam duruşunuzla birçok sorunun üstesinden gelebileceksiniz. Siz daha çok kendinizi işinizle gösteren ve o yönde takdir edilen kişilersiniz. Fakat bazen kendinizi yeterli enerjide bulamayabilir ve sizi engelleyen insanlar olduğunu düşünebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Haftaya gizli olayların ortaya çıktığı ve bunları yönetmek zorunda kalarak başlıyor olabilirsin. Ben demiştim zaten dediğin zaman dilimleri içerisindesin. Olayların seni bunaltmasına izin vermemelisin. Ailenle ortaklık planlarını iyice analiz ederek yeni girişimlere başlayabilirsin. Sinirli ve yaralayıcı kelimelere dikkat et lütfen. İntikamcı yönün tetiklenebilir. Her insanın canı yandığında bunun hesabını sormak ister. Bu tuzağa düşmemelisin. Olayları gereğinden fazla kafanda büyütüyor olabilirsin. Mümkün oldukça geçmişte olan sorunları bugüne taşırken yapıcı ve bu işi tamamlayıcı bir tavır sergilemelisin.

ASLAN BURCU

Haftaya seni olumsuz olarak değerlendiren kişilere hak ettikleri cevapları vererek başlıyorsun. Haksızlık yapmadan gerçekleri iletmelisin. Bazen ilahi konuları aşırı düşünüyor olabilirsin. Düşüncelerini arkadaşlarınla paylaşmayı denemelisin. Birlikte üstesinden geleceksinizdir. Yardım istemeyi öğrenmelisin biliyorsun. Bu hafta gerek ikili ilişkilerde gerekse genel olarak yaşamdan beklentilerinizle ilgili kendinizi agresif ve gergin hissedebilirsiniz. Eşinizle olan konularda ve ortak paylaşımlarınızda beklentileriniz artık gerginlik yaratabilecek bir noktaya kadar gelebilir. Sorunların üstünü kapatmak ileride sizin için daha büyük yıkımlar yaratabilir.

BAŞAK BURCU

Haftaya kendi sorgulayarak başlıyorsun. Ailen ile yaşadığın sorunları bir kenara bırakmalısın. Onları olduğu gibi kabul edince düşüncelerin sakinleşecektir. Yeni ortaklıklara hazır olmalısın. Kariyer hayatınızda ise hayallerle yaşamayı bir kenara bırakmalı ve gerçekçi planlarınızla bu hafta ışıldamanın yollarını araştırmalısınız. Üzerinizdeki kısıtlanmıştık ve zorlanmışlık ruh halinizi bir kenara bırakmalısınız.

TERAZİ BURCU

Haftaya ilişkindeki hataları düşünerek başlıyorsun. Hata yapsan da artık önüne bakmalısın. İş değişikliği veya taşınma gibi bir durum içerisinde düşüncelerle boğuşuyorsan sevdiklerinden destek almayı denemelisin. Bazen insanın aklı kendine yetmez.Çevresinden destek almak ya da onay görmek iyi gelebilir.Bu hafta alacağınız destek size kendinizi daha cesur hissettirebilir. Bu hafta kendinizi patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebilirsiniz. Sürekli gergin ve sinirli bir hal size bir şey kazandırmaz.

AKREP BURCU

Haftaya arkadaşlıklarını sorgulayarak başlıyor olabilirsin. Senin için silmek kolaydır evet ama hak etmeyen kişileri silmeyi de bırakmalısın. Kendi değerini sorgulamayı bırakınca hayatındaki neşeyi tekrar kazanacaksın. Hukuksal konularınız ya da ortaklı iş birlikleriniz ile ilgili pozitif gelişmeler yüzünüzü güldürecektir. Burada size düşen en önemli görev, ayrıntılarda boğulmadan ve bunları düşünüp kendinize dert etmeden atlatmanız ve gereğinden fazla alınganlık yaratmamanız olacaktır. Kariyerinizle ilgili ani oluşumlar ve hiç planda olmayan ufak problemler sizleri geleceğinizle ilgili beklentileriniz konusunda biraz zorlayabilir.

YAY BURCU

Haftaya kariyer hayatındaki yoğunluk ile başlıyorsun. Bu yoğunluğu çevrene yansıtmak istemesen de yorgunluğun yüzünden okunuyor. Ekonomik olarak fazla harcamalara dikkat etmelisin. Sonlandırmak istediğin projeleri tamamlamak için güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Değerlendirmeyi unutma sakın. Bu hafta başından itibaren yakın çevre iletişimleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili gündem yaratan konular ön planda olabilir. Sosyal çevrenizdeki bazı kişilerin kendi hayatlarına dair problemleri ile uzun süreli uğraşlarını sadece uzaktan izlemek zorunda kalmanız sizleri üzebilir, onlara yardım etmenin yollarını

arayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Haftaya bunalmış bir ruh hali ile başlayabilirsin. Kendin için güzel aktiviteler bulmalısın. Eğlenmek için biraz çaba harcasan düşüncelerin özgürce hareket edecektir. Yeni Eğitim planları yapabilirsin, dil kursu veya yeni bir alan da kurs senin için gelişimsel sürecine katkıda bulunacaktır. Özellikle finansal sorunlarınızla ilgili ailenizle ortak paylaşımlarınızda meydana gelen bazı değişimlerle yeni çözümler bulabilir krizlerinizi bu anlamda fırsata dönüştürebilirsiniz. Tek taraflı bir tutku besleyen ve karşılık bulamayan aşıklar için artık yeni bir karar alıp kendi yanılgılarıyla dolu duygusal labirentten çıkma zamanları gelmiştir.

KOVA BURCU

Haftaya ilişkilerinde tamamlanma düşünceleri ile başlıyorsun. Yeniden şans vermek içinde gelmese de bitirmek de zor geliyor. Bitmesi gereken bitecekti. İş ortamında duygusallıkla profesyonel bakış arasında gidip gelebilirsin. Stratejini hayata geçirmelisin. Bu hafta başından itibaren partnerinizle aranızda önemli konuşmalar ve bununla ilgili ciddi yapılanmalar oluşabilir. Yolunda gitmeyen sorunlarınızın nedenlerini birebir konuşarak çözümlemek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin bu anlamda sizi yönlendirmesine izin verin.

BALIK BURCU

Haftaya enerjik aktif bir duygu zinciriyle başlıyorsun. İş yerindeki zorluklar az da olsa hafifliyor. Belki tatil planları yapıyorsun arkadaşlarınla ani değişiklere karşı temkinli olmanı tavsiye ederim. Ailen ve ilişkin arasında kalabilirsin. Seni oldukça üzse de her ikisinden de vazgeçemiyorsun. Saf sevginle her şeyin üstesinden gelebilirsin. Kendine güvenmelisin. Evinizi yenilemek ve tamir, bakım gibi konularda yolunda gitmeyen ya da planlarınızı bozan bazı sorunlar oluşabilir. İlişkiniz varsa haftanın ilk günleri bazı pozitif düzelmeler yakalayabilirsiniz. Aşkta nihayetinde kurmuş olduğunuz bağlarda özgürlük sorunlarını artık çözüyor olacaksınız.