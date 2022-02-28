Haftalık Burç Yorumları: 28 Şubat - 6 Mart 2022 Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

2 Mart Balık Burcunda Yeni Ay

2 Mart Kova Burcunda Merkür Satürn Kavuşumu

3 Mart Oğlak Burcunda Mars Plüton Venüs Kavuşumu

5 Mart Balık Burcunda Güneş Jüpiter Kavuşumu

6 Mart Kova Burcunda Venüs Mars Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Ay Chiron üçgeninin etkisini yaşadığınız olaylara ve geldiğiniz yere başka bir yerden bakarken hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizden edindiğiniz bilgiler ve buradan kuracağınız bağlantılar, kişisel sorunlarınızla ilgili çözümlere ışık tutabilir.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün Kuzey Ay Düğümü ile destekleyici açısı itibarınızı tazeleyen gelirinizi katlayan imkanlar tanıyabilir. Hayat standartlarınızı yükseltmek ve girmeniz gereken yolları tespit etmek için oldukça ideal bir haftadasınız. Aklınıza koyduğunuz her şeyin bir getirisi olabilir, bu yüzden aklınıza ne koyacağınız önemli olacaktır. Kendinizi yeni insanlara açabilirsiniz, hukuksal konularınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte kariyerinizde iyi bir ivme yakalayabilirsiniz. Üretken planlar yapabilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Sorumluluktan kaçmamak ancak kendinize göre yöntemler geliştirmek, size maddi açıdan da kazanç sağlayacaktır.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar, Balık yeniayı ile birlikte ekonomik ve sosyal düzenlemelerle gidebilirsiniz. Sizi geliştirmediğini düşündüğünüz konuları çözmeye çalışmak yerine kendinize yeni bir çevre ve değerler kurabilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 23 Şubat’ta Güney Ay Düğümü ‘nün Akrep burcunda ileri hareketine başlaması ailevi konuları, ailenizin geçmişini ve eski günleri gün yüzüne çıkarabilir. Evinizle ilgili düzenlemeler yapabilir, bir taşınma veya geri dönüş işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bu düzenlemeleri şimdi yapmanın, ilerleyen günlerde hayatınızı kolaylaştıracağını düşünmelisiniz. Bir tepki vermeden önce olaylara bakacağınız doğru açıyı bulmayı deneyin.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, Balık burcundaki yeniay duygusal anlamda size yoğun bir gündem getirebilir. Var olan ilişkiniz ya da hayatınızda nasıl bir birliktelik istediğinize dair düşüncelerinizde yeniliklere gidiyorsunuz. Balık burcundaki Jüpiter ve Güneş’in kavuşumu, tanışacağınız yeni insanlara, kuracağınız ortaklıklara işaret ediyor. Birçok seçenek, imkan ve insanla bir araya gelebilir, ilgi odağı olabilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte günlük yaşantınızı yeniden bir düzene koyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar ya da kendinizi ifade edemediğiniz konularda yaşayacağınız bazı sorunlar sizi yeni kararlara itebilir. Çalışma ortamınızda yeni işbirlikleri ve destekler söz konusu olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte duygusal dünyanızla ilgili iyi destekler almaya başlıyorsunuz. Artık mutlu olmaya hazır olduğunuzu ve kendiniz için fedakarlık yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Balık burcundaki yeni ay ile birlikte ev ve yuva kavramı üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Eviniz ya da ailenizle ilgili sorumluluklar alabilir, aile üyelerinizle olan ilişkinizi iyileştirmek adına birlikte seyahatler düzenleyebilir, evinizin dekorasyonuyla ilgilenebilirsiniz. Diğer yandan, kendi ailenizi kurmakla ilgili adımlar da atabilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay görmezden geldiğiniz bazı konuları ve fikirleri günyüzüne çıkarabilir ve sizi bu konuda cesaretlendirebilir. Söylemleriniz, fikirleriniz ve diğer insanlarla olan paylaşımlarınız konusunda kendinize yeni bir stil belirliyorsunuz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Balık yeniayı parasal anlamda yeni ve önemli gelişmeler getirebilir. Hayatınıza değer katmakla ilgili yöntemlerinizde bir yeniliğe gidebilirsiniz. Fedakarlıklarınız yön değiştiriyor. İhmal ettiğiniz her şeyle ilgilenmeye başlayabilir, yeni kazanımlar elde edeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Harcama ve beslenme düzenlerinizde sağlığınız için iyi olan seçeneğe göre hareket etmelisiniz. Bu sizi mental olarak da iyi hissettirecektir. Değer kavramınıza yeni anlamlar yüklüyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile hızlı ve önemli bir haftaya giriyorsunuz. Merhametin ve fedakarlığın dengesini yeniden kurmayı öğrenebilirsiniz. Yaşantınızla ilgili önemli farkındalıklar edinebilir, artık kendiniz için yaşamayı daha fazla tercih edebilirsiniz.