Haftalık Burç Yorumları: 28 Mart - 3 Nisan 2022 Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

28 Mart Kova Burcunda Venüs Satürn Kavuşumu

1 Nisan Koç Burcunda Yeniay

2 Nisan Koç Burcunda Güneş Chiron Kavuşumu

2 Nisan Koç Burcunda Merkür Chiron Kavuşumu

3 Nisan Koç Burcunda Güneş Merkür Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumu, Mart ayını güçlü bir şekilde kapatmanız için gereken desteği sağlıyor. Girişimlerinizi sağlamlaştırabilir, uygulanabilirliklerini ve sonuçlarını daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün Satürn ile kavuşumu, kariyerinizle ilgili kalıcı kararların habercisi olabilir. Kendinize yeni bir duruş ve çalışma stili belirleyebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcunda bir araya gelmesi kendinizi geliştirmeniz gereken konularla ilgili çizgilerinizi kesinleştirmenizi sağlıyor. Kendinizi ve hayat görüşünüzü ortaya koyacağınız, bunların izinde devam edeceğiniz, kazancınızın getirileriyle ilgileneceğiniz bir hafta olabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcunda bir araya gelmesi parasal anlamda yükünüzü hafifletebilir. Hafta başı itibariyle ekonomik sorunlar yaşamanıza neden olan konularla ilgilenebilir, bunları kesin bir çözüme kavuşturmak için yaptığınız girişimleri nihayete erdirebilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, hafta başında Ay’ın Kova burcundaki seyri ile Venüs ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumu, ilişkilerinizle ilgili nihai kararlara dikkat çekebilir. Hayata nasıl bir devam etmeniz, kime ne kadar değer vermeniz gerektiğiyle ilgili düşünceleriniz ağır basabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumuyla çalışma hayatınıza getirdiğiniz düzeni sağlamlaştırıyorsunuz. Sizi sıkıştıran, daha iyi koşullarda olmanıza engel olan işleriniz ya da sağlık sorunlarınız varsa kalıcı çözümler üretebilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs hafta başında Satürn ile bir araya geliyor ve aşk hayatınıza da önemli kararları da getiriyor. Kendi önceliklerinize ve sizi mutlu eden detaylara eğilebilirsiniz. Hayatınıza alacağınız insanlar konusunda da kriteriniz bu şekilde olabilir. Kendinize zaman ayırmak, bu zamanı kazanca çevirmek ve kalıcılık sağlamak sözkonusu olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumu, aile hayatınızı ilgilendiren konulara dikkat çekebilir. Gayrimenkulleriniz ve yaşam şekillerinizle ilgili değişimlere, yeni kararlara gidebilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumuyla başlayan hafta boyunca ticari ilişkileriniz ve parasal kaynaklarınızla ilgili çalışmalara vakit ayırabilirsiniz. Yaşadığınız zorluklardan elde edeceğiniz önemli mesajlar olabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Venüs’ün yönetici gezegeniniz Satürn ile kavuşumu, parasal kaynaklarınız konusunda size yeni imkanlar sunabilir. Bu kez eskisinden daha sağlam hareket ediyor ve alıştığınız düzeninin dışına çıkıyorsunuz. Zorlandığınızda bırakmak ya da kendi yöntemlerinize dönmek yerine, sorumluluklarınıza odaklanmalısınız. Yeni bir iş olanağı kadar, mevcut işleriniz üzerinde de önemli düzenlemelere gidebilir, ortaklı işlere girişebilir, kadınlardan destekler görebilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, burcunuzdaki Venüs ve Satürn’ün kavuşumuyla siz de kendinizle ilgili gerçeklere kavuşabilirsiniz. İlişkilere dair tecrübeleriniz, kariyerinizde geldiğiniz nokta size yeni mesajlar veriyor. Hem aşk hayatınızı hem de kişisel alanlarınızı iyileştirecek bir disipline girebilirsiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Venüs ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumuyla kontrolün yön değiştirdiğini görebilirsiniz. Akışına bırakırken bunu tamamen duygularınızla, sezgilerinizle yapmamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.