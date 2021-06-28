Haftalık Burç Yorumları: 28 Haziran- 4 Temmuz Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Aslan burcundaki yönetici gezegeniniz Mars’ın karşıtlığıyla başlıyorsunuz. Hobileriniz ve yetenekli olduğunuzu düşündüğünüz konularda bir kırılma yaşayabilir ve harekete geçebilirsiniz. Sizi zorladığını düşündüğünüz konulardaki çözümü burada açacağınız yeni alanlarla bulabilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Haftaya Kova burcundaki retro Satürn ile Aslan burcundaki Mars’ın zorlayıcı açısıyla başlıyorsunuz. Aileniz ve işiniz arasında dengede zorlanabilir, vaktinizi ve hareket alanınızı iki tarafta da huzurlu olabilmeniz için yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Tepki yerine yaklaşım göstermeniz, istenmeyen sonuçlara ve kırgınlıklara engel olacaktır.

İKİZLER BURCU:



Haftaya Kova burcundaki Satürn ile Aslan burcundaki Mars arasındaki karşıt açının etkisiyle başlıyorsunuz. Yakın çevrenizle ortaklaşa çalıştığınız konularda, yeni fikirlerin gündeme gelmesiyle bazı zıtlıklar yaşayabilirsiniz. Üçüncü kişilerin dahil olması halinde, herkesin ortak kararının olmasına dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Aslan burcunda hareket eden Mars arasındaki karşıt açının etkisi ile başlıyorsunuz. Sahip olmak istediklerinizi kişisel isteklerinize göre belirlerken hareket alanınız kısıtlanmak istenecektir. Korkularınız ve endişeleriniz ile çatışma halinde olabilir.

ASLAN BURCU:



Haftaya karşıt burcunuz Kova’da ilerleyen Satürn ile burcunuzdaki Mars’ın karşıtlığı ile başlıyorsunuz. Kendi isteklerinize göre hareket etmekte zorlanabilir, bu durumda öfke kontrolüyle bir sınav verebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde karşınızdaki kişiyle birbirinizi iyi anlamalı ve neyi nasıl sürdürmeniz gerektiğine net bir yanıt bulmalısınız.

BAŞAK BURCU:



Haftaya Kova burcundaki retro Satürn ile Aslan burcundaki Mars’ın karşıt açısıyla başlıyorsunuz. Gizli kalmış konuların, eski defterlerin yeniden gündeme gelmesi sözkonusu olabilir. Öğreneceklerinizin ya da sizin başkalarına sunacağınız bilgilerin, günlük hayatınızı olumsuz yönde etkilemesine müsaade etmemelisiniz.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Kova burcundaki Satürn ile Aslan burcundaki Mars’ın karşıtlığı ile başlıyorsunuz. Arkadaş çevreniz ve keyif aldığınız konular arasında kendinizi bir değerlendirme, karar aşamasında hissedebilirsiniz. Çeliştiğiniz konuları daha iyi görecek, daha önceki hatalara düşmemek adına kendinize yeni bir hareket planı yapabileceksiniz. Bu süreçte kullanacağınız dile ve üsluba daha fazla özen göstermek daha ılımlı bir hava oluşturabilir.

AKREP BURCU:





Haftaya Kova burcundaki Satürn’ün Aslan burcundaki Mars ile karşı karşıya gelmesiyle başlıyorsunuz. Çalışma alanınızda öğrendiğiniz eski ve sabit sistem üzerinde ilerlerken yeni fikirlere açık olmanız gerektiği gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Yenilenmekten ve kendinizi ileri taşımaktan endişe etmediğinizde, bu çatışmayı lehine sonuçlanacak şekilde bitirmiş olacaksınız.

YAY BURCU:



Haftaya Kova burcundaki retro Satürn ile Aslan burcundaki Mars’ın karşıtlığı ile başlıyorsunuz. Gitmek ve kalmak arasında, kendi içinizde bir çatışma yaşayabilirsiniz. Karar verirken ve adım atarken tecrübelerinizden faydalanmak, dengeyi bulmak konusunda size destek olabilir.

OĞLAK BURCU:



Haftaya Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Aslan burcunda hareket eden Mars arasındaki karşıt açı, değer yargılarınız konusuyla sizi yüzleştirebilir. Direnç gösterebilirsiniz ama bazı konuların ya da adımların dışına çıkmanız gerektiğiyle karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU:

Haftaya burcunuzda geri hareketini sürdüren Satürn ile karşıt burcunuz Aslan’daki Mars’ın karşılaşmasıyla başlıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız, paylaşımlarda bulunduğunuz kişilerle aranızda bazı zıtlaşmalarla yaşayabilirsiniz. Karakterinize ters düşen konular, bireysel olarak bir şeyler yapmanız gerektiği düşüncesine sizi itebilir.

BALIK BURCU:



Haftaya Kova burcundaki Satürn ile Aslan burcundaki Mars’ın karşılaşmasıyla başlıyorsunuz. Hem kendiniz hem de çevrenizle ilgili bazı soru işaretleriniz ve çelişkileriniz olabilir. Uygun cevapları bulmak ve ona göre adım atmak için, tecrübelerinizi gerçekten uzak ve duygusal tepkiler yerine daha olgun ve verimli yönde değerlendirmelisiniz.