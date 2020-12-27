Haftalık Burç Yorumları: 28 Aralık-3 Ocak Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Sizler için kariyerde tam istediğiniz verimi alamadığınız ama yıla başlarken büyük heveslerle başladığınız bir yıldı. Hala kariyer hayatınızda kaygılarınız ve korkularınız devam ediyor olabilir. Burada panik yapmayın. Yılın son dolunayı Yengeç burcunda tüm hesapları kapatmak için gerçekleşecek. İçe dönmek isterken çevrendeki herkesten kaçabilirsin ama kendinden asla kaçamazsın.

BOĞA BURCU:

Yengeç dolunayı geçmişini ve geleceğini, beslendiğin her noktayı tamamlayarak cümlenin sonuna noktayı koyacaktır. Karşı koymak anlamsız kalacaktır artık. Yeni yıla eski korkularından vazgeçerek girmelisin. Yaşam içinde yaşadığın adaletsizlikler veya haksızlıklar bunların üzerine sünger çekmenizle güçlenecek. İlişkilerde size kayıp veren konulardan uzaklaşmayı seçin.

İKİZLER BURCU:

Bu yıl birçok kayıp yaşadığınızı düşünseniz de aslında çokta şey kazandınız. Bazı değerleri anladınız. Hayatın size sundukları ile sizin istedikleriniz arasındaki dengeyi artık kuruyorsunuz. Yılın son günleri yılın son dolunayı yılın z raporu aldığı gün olacaktır. Geçmişi bırakmak kolay evet senin için ama ruhundaki kırgınlıklar iyileşmediğinde gitmenin ne kadar zor olduğunu anlayacaksın. Dolunay Yengeç burcunda tamamlanırken senin değerini de korkularından arındıracaktır.

YENGEÇ BURCU:

2019 ve 2020 yılların hesabının görüleceği bir dolunay yaşanacak. Sen sen ol kalp kırmamış, insanları incitmemiş ve sana değer verenleri göz ardı etmemiş ol. Günler azalırken tamamlanmak istiyorsan hatalarını gözden geçir ve son düzeltmelerini yap. Herkesi bırak, çevreni bırak, seni üzenleri bırak, göz yaşına neden olanları bırak. Sen bırak ki hayat seni bırakmasın.

ASLAN BURCU:

Koskoca bir yılın sonuna geldik. Yeri geldi iş ortamınızla yeri geldi sağlığınızla uğraşmak zorunda kaldınız. İstikrarlı olmayı çok sevseniz de koşullar buna izin vermedi. Şimdi bu son dolunay hayatlarda ki yıkık dökük ne varsa temizlemeye gelen ve yeni yıla umutla sıfırdan başlatmak için elinden geleni yapan ışıltılı bir gökyüzü etkinliği olarak açıklanabilir. Sıfırlanmak ve yenilenmek istiyorsun fakat bilinçaltı mahzenlerini ortaya çıkarmak istemiyorsun.

BAŞAK BURCU:

Yengeç burcunda verimi hesaplayacağın bir tamamlanma dolunayı yaşayacaksın. Yarım kaldın ama yarım bırakmadın. Üzüldün ama üzmedin. Herkese yardım ettin de bir kendine yardım etmedin. Başak toprağını sevince o yıl kat be kat taneleri verimli olur. Sana toprak olmak istemeyenleri yılın son günü geride bırak ve yeni yıla boynu bükük girme. Yepyeni bir döneme başlıyorsun. Yeni bir proje, yeni bir iş alanı ve seni kendine güçlü hissettirecek gerçek bir sevgi kapında olacak.

TERAZİ BURCU:

Uzlaşmak iyidir güzeldir ama senden götürdüğünü fark edemezsen dolunay sana borç listesi olarak hatırlatacaktır. Yeni yılda dengede kalmak istiyorsan hesabını öde ve kendi temellerini yeniden güçlendir. Şimdi yeniden başlıyorsun. Gerçek nedenlerin ve güçlü sebeplerin var. Yeni bir iş kurulumu ya da eski bir şeyin sonlanması söz konusu olabilir. İlişkilerde bu hafta şansını zorlama. Bırak senle olmak isteyen olsun.

AKREP BURCU:

Yengeç burcunda tamamlanma dolunayını sizlere sunuyor. Ufak tefek sorunları görmezden gelse de büyük kırıklıkları tamir etmek yerine yeni yıla onları çöp kutusuna atarak girecektir. Aradığınız her ne ise artık bırakmalı bulunmak istemeyeni bulma çabanızdan vazgeçmelisiniz. Kendini, ruhunu, düşüncelerini, zihnini yengeç dolunayı ile sıfırlamalı ve yen yıla yeni bir ben diyerek giriş yapmalısınız.

YAY BURCU:

Dolunay temizlemesi gerekeni temizleyecek, atması gerekeni atacak ve sizi de sıfırlayarak yeni yıla umutlarınızla girmenizi sağlayacaktır. Maddi varlığınız, paylaştığınız kaynaklar yeni bir oluşuma giderek yeni yıla giriş yapıyorsunuz. Hedeflerinizde ileri gitmek için kararlarınızda keskin olmalı ve kendinize hareket alanı yaratmalısınız.

OĞLAK BURCU:

Haftanın gündemi sizler için uzun süredir yarım kalmış ya da eksikliğini hissettiğiniz konuları önünüze taşıyabilir. Hatta bütün yılın gündemini kapatmak ve çözümsüz olayları rafa kaldırmak için bu dolunay size yardım edebilir. Yarım bırakmayı sadece işinizde sevmezsiniz. İlişkilerde de eksik, sadık olmayan ve sizi yarım bırakan şeylerden uzak kalırsınız. Fakat dolunay ile birlikte kurduğun ikili ilişkilerinde tamamlanma gerektiren her şey tekrar önüne gelecektir.

KOVA BURCU:

Dolunay gerçekleştikten sonra artık geriye dönmek kolay olmayacaktır. Kendini aşmak istiyorsan verimli davranışları günlük rutinlerine de eklemelisin. Yılın hesabını borçsuz kapatmak istiyorsan yarım bıraktıklarını tamamlamalısın. Yeni bir sürece ve yeni bir döngüye dahil oluyorsunuz. Sizlerde yaşadıklarınızı anlamak ve gelişen büyüme sürecine dahil olmak adına sürprizli gelişmelere çekileceksiniz.

BALIK BURCU:

Dolunay ile tamamlanmak sizin elinizde olacak. Şu an duygularınız yarım yamalak ve kendiniz eksik hissediyor olabilirsiniz. İfade etmek de zorlandığınız şeylerin kenara bırakıp kendinize yumuşak bir dönüş içine çekilmeyi deneyeceksiniz. Eğer şu an koşullar sizi mutsuz hissettiriyorsa yeni kararlar almak durumundasınız. İlişkinizde ve iş hayatınızda çok daha güçlü bir süreç içine çekileceksiniz. Bu dolunay sizleri bu hafta oldukça destekliyor. Korkularınızı ve içsel dünyanızı tamamen çözüme götürecek ve aydınlatacak diyebiliriz.