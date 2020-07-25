Haftalık Burç Yorumları: 27 Temmuz-2 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Koçlar, Mars etkisinde olacak tüm hafta. Beklentilerin zorlayıcı etkisi., sabırsızlık, fevri ve isteklerin arttığı dönem. Harcamalara özen gösterin. Eş ya da partner ilişkilerinizde hesap sorucu bir tavır içinde olmamaya özen gösterin. Yapabileceğinizden büyük sorumluluklar almasanız iyi olur. Kendinizi ve başkalarını fazla zorlamayın. Sağlığınıza özen gösterin.

BOĞA BURCU

Boğalar yarım kalmış işlerini ve daha önce niyet edip bir türlü yapamadıkları her ne varsa şimdi onları tamamlıyorlar. Düşünceleriniz ve hayata bakış açınızın değiştiği bir dönem. Kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Yakın bir dostunuz ya da aile bireylerinden birinin sorunları ya da sorumsuzlukları ile siz uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bu hafta oldukça keyifli olmaya aday! Yönetici gezegeniniz Merkür’ün sizin üzerinizdeki güçlü etkisini iletişim konularında oldukça güçlü hissedeceksiniz. Bu durum sizler için çok daha ilgi çekici olacaktır. Yeni adımlarınızı bu süreçte değerlendirmeyi düşünmelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Yaşamın gerçek yönlerini şu an için hissediyor olmanız zorlayıcı olabilir. Eski bazı alışkanlıklarınızı özlüyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri hemen bırakmak oldukça zordur. Zamana ihtiyacınız var. Geçtiğimiz hafta sizler için oldukça zordu ama bu hafta her şey daha fazla netlik kazanıyor olacaktır.

ASLAN BURCU

Varoluş mücadelenizin sonucunda pes etmek üstümüze düşen görevleri bırakmak ve vazgeçmek gibi duygular içerisinde olmamalısınız. Parasal konular ya da iş ortamınızda bazı değişimler bu hafta önemli olabilir. İş değişikliği ya da bölüm değişikliği gibi konularınız birden bire gelişebilir. İş müracatlarınız varsa sonuçlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Eşinizle aile ilişkilerinizle veya ortak yürüttüğünüz ortak işler yaptığınız insanlarla uzlaşmacı bir tavır sergilemeniz bu haftayı daha kaliteli geçirmenizi neden olabilir. Hafta içerisinde kariyerinizle ilgili gelişecek sürpriz bir gelişme sizlerin yüzünü güldürebilir ve hedeflerinize doğru sizi motive edebilir. Eskilere özlem duyuyor olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru bu noktada iletişim kurmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Özellikle perşembe gününden sonra hayatınızda bazı konularda telafi noktasına gitmek isteyebilirsiniz. İlk kez bu kadar kendinizi cesur ve girişken hissedebilirsiniz. Vereceğiniz kararlara karşı kendinize güven duymalısınız. Eski hataları yapmakta ısrarcı olmayın. Size kendinizi değersiz hissettiren herkes ve her şeyden uzak kalmayı seçin. Kimseye tahammül etmek zorunda değilsiniz.

AKREP BURCU

Bu hafta özellikle finansal ya da hukuksal konularda vereceğiniz kararlar önem kazanabilir. Çalışma hayatınızda terfi ya da yer değişikliği gibi konular söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle artık ne yapmak istediğinizden çok emin olmalısınız. Uzun zamandır her ne varsa kesinleşmeyen bunlardan uzaklaşmayı seçmelisiniz. Bunlara umut beslemek yerine yeni yollar belirleyin.

YAY BURCU

Bu hafta içinde herhangi bir arkadaşınıza ya da aile bireylerinden birine sizlere getirmiş olduğu bir eleştiriyi çok fazla önemsememeli ve bir savunma durumuna geçmemelisiniz. Kariyeriniz ilgili planlarınız varsa bu hafta girişimlerde bulunabilirsiniz. Yöneticinizin sizden beklentileri bu hafta yüksek olabilir.Bu durumlara karşı daha açıklayıcı ve doğru iletişimi belirleyerek ilerleyin.

OĞLAK BURCU

Hedeflerinize ilerlerken bazı kaygıların içerisinde olabilirsiniz. İş ya da projeleriniz işe ilgili konularda çalışma arkadaşlarınız ya da işbirliği içinde olduğunuz insanlarla diyaloglarınızda çok nazik davranmalısınız. Bu hafta sorumluluklarınızı belli bir noktada dengelemeye ve üzerimize bilgisi olmayan işler içerisinde kesinlikle bulunmamalısınız. İş birliklerinizde engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Bu durumlarda ego savaşına girmeyin.

KOVA BURCU

Özellikle ilişkilerle ilgili konularda ne yapacağınızı bilememek ve bu alanla ilgili durumları yönetmek isteyebilirsiniz. Bu hafta artık yeni bir şeyler denemek ve kendinize güvenmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden ne zamandır planladığımız projelerde yeni değişimlere gitmek için harika bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Güzel değişimlerin hayatınıza dahil olduğu bu haftayı sizlerde hayallere kapılmadan önemli fırsatları kaçırmadan net bir şekilde sonuca taşıyın.

BALIK BURCU

Kariyer ile ilgili bir vazgeçmişlik ya da artık hayatımda zaten olumlu bir şeyler olmuyor bundan sonra da beklemiyorum duyguları içerisinde olabilirsiniz. Aksine bu hafta en güçlü olduğunuz yönlerinizi ortaya koymalısınız. Uzun süredir hedeflediğiniz bir projeniz var ise bu hafta bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek gerçek ihtiyaçlarınızı saptamak için muhteşem bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.