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Haftanın Gündemi

28 Ocak saat 05:53’te Merkür, Kova burcuna giriyor. Bireysel fikirlerinin topluluk içinde nasıl bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Bu süreç, yenilikçi düşüncelerin ve ileriye dönük projelerin hayata geçirilmesi için mükemmel bir zamandır. Bilim ve teknoloji ile ilgili konulara olan ilgin artarken, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Bu dönem, fikirlerini ve projelerini paylaşmak adına harika bir zaman! Ama bunu yaparken kabalaşma ve karşındaki her insan cahilmiş gibi davranma! Herkes dinlenmeye değer.

29 Ocak saat 15:35’te Kova burcunda 9 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kova burcundaki Yeni Ay, yenilik, toplumsal bilinç ve ilerlemeyi vurgular. Bu dönem, zorlayıcı engelleri aşabilen, güçlü ve kararlı bir kişiyi temsil eder. Hızlı, enerjik ve kararlı olan bu kişi, yaşam yolunda önemli ilerlemeler kaydeder. Aynı zamanda en şüpheci insanları bile ikna edebilecek kadar net bir zihinsel güce sahiptir. Doğrudan ve hızlı eylemleriyle karanlık yerlere ışık getiren bir liderdir. Bu Yeni Ay da önemli bir görev tamamlayacaksın, bunu tamamlamadan güzel şeylerin ortaya çıkmasını bekleme. Bunu, sancı gibi düşünebilirsin. Derin bir dönüşümü ve yenilenmeyi ifade eder.

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30 Ocak saat 19.23'te Uranüs, Boğa burcunda ileri hareketine geçiyor. Bu, yenilik ve özgürlük arayışının yeniden gündeme geldiği bir dönemdir. Bu süreçte, finansal sistemler, doğal kaynaklar ve değerler konusunda beklenmedik fırsatlar ortaya çıkabilir. Alışılmış düzenler sorgulanacak ve daha yaratıcı, sürdürülebilir bir geleceğe adım atma şansı doğacaktır. Hayatımızda değişimlere açık olmak, yeni ve daha bilinçli bir bakış açısıyla ilerlemek önem kazanacak.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 28 Ocak'ta Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ve 29 Ocak’ta Kova Yeniayı’nın gerçekleşmesi, topluluklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizle ilgili önemli bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni fikirler ve iletişim konusunda zihniniz oldukça açık olacak. 30 Ocak’ta Uranüs, Boğa burcunda ileri hareketine başlıyor ve bu durum finansal konularda ani değişimler, beklenmedik fırsatlar veya hatta sarsıntılar getirebilir. Bu dönemde, para yönetiminde alışılmadık yollar ve yenilikçi yöntemler denenebilir.

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Boğa



Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ve 29 Ocak’taki Kova Yeniayı, kariyeriniz, toplumsal statünüz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili yeni başlangıçlar ve değişimler getirebilir. Merkür’ün Kova’daki etkisiyle zihniniz iş hayatınızda daha yenilikçi ve yaratıcı fikirlerle dolacak. Uranüs’ün ileri hareketine başlamasıyla, yaşamınızda sizi heyecanlandıran bir döneme adım atıyorsunuz. Bu ileri hareket, Özellikle kişisel duruşunuz, dış görünüşünüz ve kendinizi ifade etme biçiminizde ani değişimlere yol açabilir. Eğer bir süredir cesaret edemediğiniz yenilikler varsa, örneğin görünüşünüzde bir değişiklik ya da yaşam tarzınızda bir dönüşüm, şimdi bu adımları atmanın tam zamanı.

İkizler

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Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 28 Ocak’ta Merkür’ün Kova burcuna geçişi ve 29 Ocak’taki Kova Yeniayı, öğrenme ve kişisel gelişim alanlarında önemli bir dönemin kapılarını aralıyor. Merkür’ün bu burçta olması, düşüncelerinizin daha açık fikirli, yenilikçi ve entelektüel düzeyde gelişmesine yardımcı olacak. Zihninizin derinliklerinde sizi yoran, geçmişten gelen düşünce kalıplarıyla yüzleşebilirsiniz. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da yalnızca sessiz bir ortamda düşüncelerinizi gözden geçirmek size iyi gelebilir.

Yengeç

Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ve 29 Ocak’taki Kova Yeniayı ile finansal anlamda ciddi konuşmalar yapabilir, borçlarınızla ilgili adımlar atabilirsiniz. Yeniayın enerjisiyle, gelir-gider dengeniz üzerine düşünmeye başlayabilir, mevcut kaynaklarınızı daha verimli kullanmak için stratejiler geliştirebilirsiniz. 30 Ocak’ta Uranüs’ün Boğa burcundaki ileri hareketi, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda değişimler yaşanabilir. Hayatınıza yenilikçi ve sıra dışı insanları çekebilirsiniz. Belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz bir topluluğa katılabilir ya da ilgi alanlarınıza uygun farklı bir sosyal gruba dahil olabilirsiniz.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 28 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçişi ve 29 Ocak’taki Kova Yeniayı ile, partnerinizle ya da iş ortaklarınızla olan iletişimde yeni bir yön keşfetmeniz mümkün. Özellikle uzun süredir devam eden ilişkilere dair düşüncelerinizde önemli değişiklikler yaşanabilir. Yeniayın etkisiyle, kendinizi daha bağımsız hissetmek isteyebilir, yeni ilişki biçimleri arayışına girebilirsiniz.

Başak

28 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçerken, 29 Ocak’taki Kova Yeniayı ile iş hayatınızda yenilikçi fikirler ve değişim ihtiyacı ön plana çıkabilir. Yavaş ve düzenli işleyen bir temponuz varsa, bu yeniay sizi harekete geçirebilir, rutinlerinizi gözden geçirebilir ve daha verimli bir hale getirmek için yeni yöntemler arayabilirsiniz. Uranüs’ün Boğa burcunda ileri hareketi, hayatınızda büyük değişimlere neden olabilir. Özellikle eğitim, seyahat veya felsefi bakış açınızla ilgili ani ve beklenmedik gelişmeler yaşamanız olası. Yeni bir eğitim programına başlama, yurtdışına seyahat etme ya da farklı bir düşünce sistemini benimseme gibi fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Terazi

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Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 28 Ocak'ta Merkür’ün Kova burcuna geçişi ve 29 Ocak’taki Kova Yeniayı ile hayatınıza neşeli ve yaratıcı bir dokunuş getirecek fırsatlar doğabilir. Yeniay ile, sanatsal projeler ve hobilerle ilgili ilham alabilirsiniz. Belki bir şeyler yaratmaya başlamak için çok doğru bir zaman, ya da daha önce ertelediğiniz bir projeyi hayata geçirme cesaretini bulabilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 28 Ocak'ta Merkür’ün Kova burcuna geçişi ve 29 Ocak’taki Kova Yeniayı ile, ev yaşamınızda ve ailenizle olan ilişkilerinizde yeni bir başlangıç yapmak için güçlü bir enerji söz konusu olabilir. Evdeki düzeni yeniden gözden geçirmek, taşınmak ya da ailevi ilişkilerde daha açık ve net iletişim kurmak için ideal bir zaman olabilir. 30 Ocak'ta Uranüs Boğa burcunda ileri hareketi, ilişkilerinizde ve partnerinizle olan dinamiklerde önemli değişimlere yol açabilir. Ani kararlar, sürpriz gelişmeler ya da farklı bakış açılarıyla karşılaşmanız mümkün.

Yay

Yeni fikirler üretmek ve öğrenme konusunda güçlü bir istek duyabilirsiniz. Belki de yeni bir eğitim programına başlamak, farklı bir dil öğrenmek ya da yazılı ve sözlü iletişiminizi geliştirecek projelere yönelmek isteyeceksiniz. Kova Yeniayı, size toplumsal bağlarınızı genişletme fırsatı sunuyor. Uranüs Boğa burcunda ileri hareketine başlayacak ve bu durum, yükselen Yay burçlarının 6. evini etkiliyor. 6. ev, günlük rutinler, iş hayatı, sağlık ve hizmet alanlarıyla ilişkilidir. Uranüs’ün bu alanda ilerlemesi, iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili beklenmedik gelişmelere neden olabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlaklar, 28 Ocak'ta Merkür’ün Kova burcuna geçişi ve 29 Ocak’ta gerçekleşecek Kova Yeniayı ile finansal konularda zihinsel olarak daha açık ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı artırma konusunda alışılmadık yollar keşfetme isteği duyabilirsiniz. Belki de yeni bir iş fikri aklınıza gelebilir ya da mevcut işinizde yapabileceğiniz değişiklikler hakkında fikirleriniz hızla gelişebilir. 30 Ocak’ta Uranüs Boğa burcunda ileri hareketi, kişisel yaşamınızda ani ve beklenmedik değişimlere işaret edebilir. Özellikle romantik ilişkilerde ya da yaratıcı projelerinizde özgürlüğe olan ihtiyacınız artabilir. Belki de daha önce alıştığınız kalıplardan çıkıp, daha özgür ve sıra dışı bir yolda ilerlemek isteyebilirsiniz.

Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 28 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor ve 29 Ocak’ta Kova Yeniayı gerçekleşiyor. Kendinizi ifade etme şeklinizde büyük bir değişim ya da yenilik hissedebilirsiniz. Belki uzun zamandır yapmak istediğiniz bir değişikliği hayata geçirme fırsatınız doğacak. Yeni bir imaj, farklı bir tarz ya da kişisel projelerde cesur adımlar atabilirsiniz. Uranüs, Boğa burcunda ileri hareketine başlayacak. Uranüs’ün bu evdeki hareketi, ev yaşamınızda beklenmedik değişimler getirebilir. Ev değiştirmek, evle ilgili büyük bir yenilik yapmak ya da aile içindeki dinamikleri değiştiren sürpriz gelişmeler yaşamak mümkün.

Balık

Merkür’ün etkisiyle, bilinçaltınızdaki düşünceleri daha net bir şekilde fark edebilir, onları anlamak ve çözümlemek için zihinsel olarak güçlü bir arzu duyabilirsiniz. Ancak, bu dönemde her düşünceyi hemen dışa vurmak yerine, biraz daha içe dönerek bu süreçleri sindirmeye çalışın. Uranüs, Boğa burcunda ileri hareketine başlayarak düşünce tarzınızda, iletişim şeklinizde ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde beklenmedik değişimler yaratabilir. Ani ve sıra dışı fikirler, yeni ilgi alanları ya da ilginç sohbetler sizi şaşırtabilir. Belki de daha önce hiç düşünmediğiniz bir konuya ilgi duymaya başlayabilirsiniz ya da alışıldık iletişim biçimlerinizi bir kenara bırakıp, daha özgür, farklı ve yenilikçi bir dil kullanmak isteyebilirsiniz.