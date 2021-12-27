Haftalık Burç Yorumları: 27 Aralık - 2 Ocak Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

29 Aralık Jüpiter Balık Burcunda

2 Ocak Oğlak Yeniayı

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, yılın son haftası Ay’ın Terazi burcundaki seyri ve ilişkilere olan yaklaşımlarınızla başlıyor. Empatinin ve iyi anlaşmanın ödüllerini toplayacağınız bir haftadasınız. Bu durum hem duygusal hem ticari ilişkilerdeki sorunlarda bir uzlaşma yaşanmasını sağlayacaktır. Ne hissettiğinizden ve istediğinizden emin olduğunuzda süreç lehinize ilerleyebilir.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, bir yılın son yeni yılın da ilk günlerini içeren bir haftada, tercihiniz yeni yıla dair planlar ve hazırlıklarla ilgilenmek yönünde olabilir. Geçtiğimiz hafta itibariyle verdiğiniz kararların neticesinde, başka bir serüvenin içinde olduğunuzu net bir şekilde anlıyorsunuz. Dolayısıyla da, buna yakışır nitelikte hareket etmek için önemli ve dönüştürücü hamleler yapmak isteyebilirsiniz. 29 Aralık’ta Ay’ın Akrep burcuna, Jüpiter’in ise Balık burcuna geçmesiyle ilişkiler ve kazançlarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bugüne kadar getirdiğiniz sürecin artısı ve eksisini görerek hareket etmek, şansınızı katlayabilir. Hayata dair doğru amaçlar, sağlıklı ilişkiler edinmiş olmak önceliğiniz olmalıdır.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle birlikte bugüne kadar değerlendirdiğiniz tüm imkanların ve karşınıza çıkan tüm fırsatların asıl nedenini anlamaya başlıyorsunuz. Artık bazı şüphelerin son bulduğunu görebilirsiniz. Yeni insanlar ve ortamlar keşfedebilir, işlerinizi büyütebilir, kariyerinizi destekleyecek bağlantılar kurabilirsiniz. 2022 yılı boyunca çalışma hayatınızda göstereceğiniz fedakarlıklar ve bilgece yaklaşımlar sizi ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bunu iyi değerlendirmek, aile ve ev hayatınızla ilgili konularda da sizi destekleyecektir. Yeni bir kariyer planının yeni bir yaşam alanı getireceğini unutmamalısınız. Bu alanın ne derece iyi olacağına, sizin buradaki tutumlarınız karar verecektir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 29 Aralık’ta Jüpiter Balık burcuna geçtiğinde elinizden kaçan ya da gerektiği şekilde ilgilenemediğiniz tüm fırsatlarla yeniden tanışabilirsiniz. Hayatın size yeni bir altın tepsi sunduğunu düşünün. Bu kez şansınızı çok iyi değerlendirmelisiniz, çünkü tüm girişimleriniz artık nihayete ermeye başlıyor. Hukuksal konularda verdiğiniz mücadelenin kazananı olabilir, maddi ve manevi açıdan beklentilerinizi elde edebilirsiniz. Neye yatırım yaptıysanız ya da yapacaksanız bunun getirisinin oldukça yüksek olacağı bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konulara yoğunlaşmak, bu hafta itibariyle kendinize yapacağınız en büyük iyilik olacaktır. Seçimlerinizin anlamı hayatınıza yeni bir şekil veriyor.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, sağlığınız ve ilişkilerinizle ilgili hususlarda oldukça şanslı zamanlar yaşadınız. 29 Aralık’ta Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle bu şansınızı birtakım kaygılarınızı geride bırakırken de kullanabileceksiniz. Ekonomik anlamda sizi düzenli olarak yormasa da bazı eksiklikler oluşturan konularınız varsa bunlar ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ek gelir elde etme, büyük bir mirasa sahip olma ya da büyük ödemelerinizi tamamlamakla ilgili gündemleriniz olabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, uzun zamandır emek verdiğiniz her şeyin ödülünü almaya ve mutlu olmaya hazır mısınız? Bu soruya cevap bulacağınız, hatta cevap olacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Jüpiter 29 Aralık’ta Balık burcuna girerek artık ilişkilerde yüzünüzü güldürecek günleri ve gelişmeleri beraberinde getiriyor. Kendi sınırlarınızı kendiniz aşıyorsunuz ve bunların size olan katkıları üzerinde düşünüyorsunuz. Tanışacağınız insanlar ve elde edeceğiniz imkanlar, size hayatınızın en şanslı dönemi olarak geri dönüş yapacaktır. Bu şansın içinde yeni bir ev kurma, iş kurmak, evlenmek gibi gelişmeler olabilir. Devran biri için dönecekse, o biri sizsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 2021’in son haftası Ay Terazi burcunda seyrederek başlıyor. Kendinizle, dış görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hediyeleşme, alışveriş ve kişisel bakımla ilgili işlerinizi tamamlayarak yeni yıla hem psikolojik hem de fiziksel olarak olarak iyi görünerek girebilirsiniz. Bu iyilik halinin etkilerini ilişkilerinizde de yaşamanız mümkün olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, koca bir yılın bitmesinden ziyade yeni bir yılın da başlayacak olmasını düşünmeniz gereken bir haftadasınız. Artık yeniliklere açılma vaktine geldiniz. Hayatınız boyunca deneyimlediğiniz birçok şeyi, şimdi daha iyi bir konfor alanı kurmak için kullanmalısınız. Jüpiter 29 Aralık’ta Balık burcuna geçerek sizi bu konuda büyük oranda destekleyecektir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, yönetici gezegeniniz Jüpiter’in burç değiştirmesi ve yılbaşı gecesi Ay’ın burcunuza geçmesiyle bir defteri kapatıp diğerini keyifle açmanın ne demek olduğunu herkese gösterebileceksiniz. Sizi oldukça hareketli ve keyifli bir yıl bekliyor olacaktır. Bu iyi halin etkisiyle, gereksiz harcama ve vakit kayıplarının tuzağına düşmemeye dikkat etmelisiniz. Güçlü ve kararlı yönünüzü ortaya çıkaracağınız birçok girişiminiz olabilir, bu haftanızı da bu girişimlerin ön hazırlığına ayırabilirsiniz. Yeni bir ev sahibi olmak, evlilik düşüncesi, kariyeriniz konusunda alacağınız destekler gündeminiz olabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, tüm yılın acısını çıkarırcasına sizi keyifli bir hafta bekliyor. Yorulduğunuz, engellendiğinizi hissettiğiniz veya bir yere varmadığını düşündüğünüz her konuda artık yeni kararlar alma zamanındasınız. Bugüne kadar yaptığınız her şeye yeni bir boyut kazandırabilir, fikirlerinizde değişikliğe gidebilir, yeni insanlar tanımak ve alanlara dahil olmakla ilgili çalışabilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, bilmediğiniz her şeyi öğrenmeye başladığınız yılın son haftası itibariyle kazanç elde edeceğinize dair umutlarınız yeşerebilir. Bir süredir burcunuzda ilerleyen Jüpiter 29 Aralık itibariyle Balık burcuna geçiyor. Bu sayede değer kavramınızı gözden geçirecek ve kendinizce değerli bulduğunuz her şey için fedakarlık yapmaya hazır olduğunuzu göreceksiniz. Yeni iş kaynakları bulabilir, bunlarla ilgili ön araştırmalar yapabilir ve önemli finansal sonuçlar elde edebilirsiniz. Kazanmanın getirdiği harcama ve tüketim dürtünüzü kontrol altında tutmalısınız, bu süreçte aşırıya kaçan harcama ve yemek isteği ilerleyen günlerde hem ekonomik hem de sıhhi sorunlar doğurabilir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 2021’i en şanslı şekilde kapatan siz olabilirsiniz. Çünkü 29 Aralık’ta Jüpiter sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Adım attığınız konularda sonuç almaya başlamak, hayata ve fikirlerinize karşı daha istekli ve heyecanlı olmak eylemlerine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Önemli ilişkiler kurabilir, kazanımlar elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bu süre zarfında hayatınıza dahil olacak insanlara daha dikkatli bakmalısınız. Her birinin sizi büyütüp geliştirecek fikirleri olacaktır. Kabul edin ve devam edin.