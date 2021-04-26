Haftalık Burç Yorumları: 26 Nisan-2 Mayıs Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi:



● 27 Nisan Akrep Dolunayı

● 27 Nisan Plüton Retrosu

● 30 Nisan Boğa burcunda Venüs Merkür ve Güneş Uranüs Kavuşumu

KOÇ BURCU:

Haftaya Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile başlıyorsunuz. Korku ve cesaret arasında bir ikilemde kalacağınız bir dönem yaşayabilirsiniz. Endişeleriniz sizi geçmişe götürebilir, krizi fırsata çevireceğiniz yer tam da burası olacak. Yaşadıklarınız korkularınızı aşacağınız ve nasıl yol alacağınız konusunda size rehberlik edecektir.

BOĞA BURCU:



Burcunuzda Venüs ve Merkür’ün kavuşumu, sakin ve uyumlu bir zaman diliminin ve bunu çevrenize de yansıtacağınızın sinyallerini veriyor. Yerinde konuşmalar ve kararlar, hayatınızı daha emin adımlarla yürüyeceğiniz bir yola çıkaracaktır. Güneş ve Uranüs aynı yerde bir araya geldiğinde hayatınıza farklı bir yön verebilmeniz için size gerekli olan adımları attırabilir.

İKİZLER BURCU:



Haftaya Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile başlıyorsunuz. Dolunayla birlikte çalışma hayatınızdaki tutumlarınız ve düzenlemeniz gereken konuların farkına varıyorsunuz. Verimli bir ortam ve sağlıklı bir zihinle hareket etmek istiyorsanız, bunu kendinizden başlatmalısınız.

YENGEÇ BURCU:



Boğa burcunda Venüs ve Merkür’ün bir arada olması, arkadaş ortamında birleştirici ve yapıcı bir ifadeyle hareket edeceğiniz zamanları temsil ediyor. Aynı yerde Uranüs ve Güneş’in de kavuşumuyla özgün bir çıkış yapabilir, davranışlarınız ve fikirlerinizle göz önündeki yerinizi sağlamlaştırıyor. Daha fazla söz sahibi olmak, vereceğiniz ve alacağınız desteği de arttıracaktır.

ASLAN BURCU:



Plüton’un Oğlak burcunda geri hareketine başlamasıyla farkındalığınızı iş hayatınıza da taşıyorsunuz. Yolun sağ tarafına bakarken sol tarafında kaçırdıklarınızı göreceğiniz bir dönemdesiniz. Görmediğiniz birçok konuya vakıf olabilirsiniz, bu da size hangi konuda nasıl hareket edeceğiniz noktasında bazı püf noktalar verebilir.

BAŞAK BURCU:



Haftaya Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile başlıyorsunuz. Geçmişten gelenlerle birlikte son dönemlerdeki düşünceleriniz, insanlarla olan iletişiminize ve bağlantı kurmak isteyeceğiniz kişilerin kriterlerine etki ediyor. Artık bazı insanları ve fikirleri geride bırakıyorsunuz. Bir yanınız buruk olsa da bunun sizin için en iyi çözüm olduğunuzun farkındasınız.

TERAZİ BURCU:



İçinizdeki sıkışmaların kaynağına ineceğiniz ve artık çözebileceğiniz bir zamandasınız. Sahip olduklarınıza yeni bir değer katmak isterken kişisel kaynaklarınızı doğru değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. Merkür ve yönetici gezegeniniz Venüs, Boğa burcunda kavuşuyor, bu da size miras ve alacak verecek konularınızda orta yolu bulacak çözümler sunuyor. Yapıcı ve yumuşatılmış bir sürecin içinde olmak size beklentilerinizle ilgili ilk adımları daha da güvenilir şekilde atmanızı sağlayacaktır.

AKREP BURCU:

Haftaya burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ile başlıyorsunuz. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu etkiler, kaçtığınız ya da korktuğunuz her konuda sizi desteklemeye geliyor.

YAY BURCU:

Geçmişin ve bilinçaltınızda gizlenen her şeyi birer birer dökülmesine hazırlıklı olun. İstediğiniz ya da farkında olmadığınız konular kadar istemedikleriniz de göz önüne serilebilir. Venüs ve Merkür ile Güneş Uranüs, Boğa burcunda kavuşarak günlük hayatınızı ve sorumluluklarınızı daha iyi şekilde yöneteceğiniz farklı ve özgün koşullar hazırlayabilir.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile başlıyorsunuz. Sosyal hayatınız ve arkadaşlarınızla olan etkileşimleriniz konusunda bir rota çizebilirsiniz. Önünüzün kesildiğini hissettiren, yatırımlarınızı zorlaştıran koşullar ve kişilere olan tutumlarınızı değiştiriyor, eksiklerinizi tamamlıyorsunuz.

KOVA BURCU:

Başarılarınızın toplumdaki yerinizi gündeme getireceği bir dönemdesiniz. Yeni ve çok farklı bir alanda hizmet etme fikri gündeme gelebilir. Çevrenizden alacağınız destekle, oluşturacağınız alanın daha sağlam olmasının sinyallerini alıyorsunuz. Boğa burcunda hareket eden Venüs ve Merkür, kendinizi daha iyi ve yapıcı bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. Bu size fikirlerinizi uygulayacağınız alanların kapılarını açabilir.

BALIK BURCU:



Yakın ve uzak aile bağları kurduğunuz kişiler hakkında bazı gerçekleri öğrenebilir, sizi üzen konulara artık bir nokta koyabilirsiniz. Merkür ve Venüs, Boğa burcunda kavuşuyor ve Güneş ile Uranüs’ün de destekleriyle, net ve sağlıklı bir sürece dahil oluyorsunuz. Kuracağınız bağlantılar kadar, bu bağlantıları kimlerle kurmanız gerektiği konusunda gündeminizde yer bulacak.