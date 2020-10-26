Haftalık Burç Yorumları: 26 Ekim-1 Kasım Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Uzun zamandır alamadığınız iş hayatınızdaki hak edişlerinizin dolunay enerjisi ile birlikte ödenmesi gerçekleşebilir. Ortağınızın ailesi ya da eşinizin ailesi yaptığınız işlere karşı manipülasyon yaratıcı sorunlar çıkartabilir. Bunlara çok fazla tepki vermeyin ve uzaklaşın. Aşk ve ilişkilerde sizde tahmin etmediğiniz bazı gelişim süreçleri içine çekilebilirsiniz. Bu hafta tutkularınız artıyor.

BOĞA BURCU:

Güçlü dolunay enerjisi sizlere yeni bir başlangıç yapmanız için gerekli olan desteği sunacaktır. Kişisel hayatlarınızda, ilişkilerinizde her an güzel olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eski bir ilişkinizden haber almak isteyip bir türlü alamıyorsanız bu dolunay sonrası şaşırtıcı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde bazı durumları daha iyi değerlendirmelisiniz. Beklediğiniz ilahi adalet yerini buluyor.

İKİZLER BURCU:

31 Ekim Cumartesi günü Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gizli konular, ani gelişen ekonomik problemler dolunay enerjisinde sizlere destek olacaktır. Oluşabilecek olayları yalnız göğüslememeniz yara almadan kurtulmanızı sağlayacaktır. Sağlık problemlerine gerekli özeni göstermeyi unutmayın sakın. Ebeveynlerinizin sağlık sorunları sizleri bu hafta biraz yorabilir.

YENGEÇ BURCU:

Sizler eski moda alışkanlıklarınızı bıraktığınızda dolunay enerjisi yeniden yapılanmanızda öncülük edecektir. Eski bir ilişki geleceğe yönelik önemli bir noktaya ilerliyor olabilir. Bunu belki kendinize bile itiraf etmek sizi yoruyor ama yeniliğe aniden yürümelisiniz. Duyduğunuz şüphe sizin kendi özgürlüğünüzü korumanız anlamı taşımıyor. Aksine özgür olmak güvenmek ve teslim olmaktır. Sıkı sıkıya tuttuğunuz duygularınızı avcunuzun içini açarak bırakın. Daha önce kendinizi hiç bu kadar iyi hissetmediğinizi göreceksiniz.

ASLAN BURCU:

Çalışma yaşantınız sizleri dört bir koldan köşeye sıkıştırıyor olsa da bu hafta ustaca hareketlerle müthiş ilerliyorsunuz. Aydınlığa çıkmak için mutlaka zifiri karanlıktan geçmek gerekecektir. Sizler de aydınlığa ulaşmanız için son karanlıkla boğuşuyor olabilirsiniz. Güçlü karakteriniz savaşı kazanacaktır. 31 Ekim Cumartesi günü Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte kariyer alanlarınızda güçlü destek bulacaksınız. Toplum önündeki duruşunuz herkes tarafından onaylanacaktır. Yalnız sizler de çalışma şartlarınızı değiştirmelisiniz.

BAŞAK BURCU:

Kendinize yeni bir yol açmak istiyorsunuz. Yolunuzu açarken maddi kaynaklarınızı göz önünde bulundurarak hareket ederseniz taşlı ve dar patikalardan yıpranmadan geçebilirsiniz. 31 Ekim günü Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte iletişiminizde ve düşünce yapınızda ani olarak değişikliğe gidebilirsiniz. Dolunay enerjisi sizlerin farkındalığını artırarak yenilenmenize destek olacaktır. Planlarınız içerisinde olmayan bir teklif ile şehir değişikliği hatta ülke değişikliğine gidebilirsiniz. Ani gerçekleşecek olay sizlere yeni bir yaşamın kapısını aralayacaktır.

TERAZİ BURCU:

Düşüncelerinizde bitmesi gereken konularınızı, şimdiye kadar sizlere kriz çıkaran olayları bitirmek ve geri dönüşüm kutunuza göndermek için boğa dolunayı sizlerin kapısını çalmaktadır. Toprak elementinin güçlü özelliklerini hayatınıza alarak iç dünyanızda yeniden filizlenmeye çalışmalısınız. Venüs gezegenin desteği bu hafta sizleri yüreklendirecektir. Durmayın ve gaza basın. Tek yapmanız gereken umut ışığınızı kendi içinize çevirmeniz.

AKREP BURCU:

Aşk hayatınız, ortaklı işleriniz, ikili iletişimde bulunduğunuz herkes ile yeni bir yapılanmaya gidebilirsiniz. Sizler yeniden oluşumları sevdiğiniz için direnç göstermeyeceksinizdir. Anlık fark ettiğiniz duyumsamalar ile hatalarınızın sebepleri önünüze dökülecektir. Bazı kararlar verme noktasında ilerliyorsunuz. Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam fikrinden çıkın. Bu kimsenin işine yaramaz.

YAY BURCU:

Bazen herkes özür dilemeyi beceremez ama en azından hatasını telafi etmek isteyebilir. Hayatın içerisinde her zaman yanlış kulvarda yürümek vardır. Sizler de kulvarınızı değiştirerek kendinize yeni çevre oluşturmalısınız. 31 Ekim günü Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay ile çalışma ortamınızda beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Ani değişimleri iyiye dönüştürmek sizlerin elinde olacaktır. Titiz çalışarak ve gerekli değişimi kabullenerek dolunay etkisinden olumlu yararlanabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal ediyor iseniz hassas zamanlarda kontrollerinizi aksatmadan kendinize yatırım yapmalısınız.

OĞLAK BURCU:

31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan boğa dolunayında çalışma hayatınıza yeni projeler ya da yeni ilhamlar ekleyerek başarınızın katlanmasına destek olacaktır. Sosyal yaşamınızda ani değişiklikler olması sizleri biraz korkutuyor olabilir. Korkularınızın üzerine giderek dolunay enerjisi ile birlikte eski modası geçmiş davranışlarınızı değiştirmek için adım atabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde tutku artıyor. Kendinizi daha değerli hissettiğiniz bir ilişki içine giriyor olabilirsiniz. Samimi dostlarınızdan alacağınız destek ile yeni bir ruhaniyete sahip olacaksınız.

KOVA BURCU:

Samimi ve sıcak sohbetinizi yansıttığınız an aradığınız mutluluk sizlere doğru yol alabilir. Yeter ki sizler bir adım atın. 31 Ekim Cumartesi günü Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecektir. Aileniz ile sorunlarınızın sonuna gelmiş olabilirsiniz. Dolunay enerjisi sizleri destekleyerek problemlerin iyileşmesini sağlayacaktır. Hayatınızda kariyeriniz ile ilgili konuları farklı değişimlere doğru ilerletmek istiyor olabilirsiniz. Yeteneklerinizin çeşitliliği sizlerin gelecek planlarınızı değiştiriyor olacak. Bitmesi gerekeni bitirerek dolunay enerjisi ile birlikte yeni başlangıçlara yer açmalısınız. Hazırlığınızı yaparak yeni teklifleri kaçırmamalısınız.

BALIK BURCU:

Yeni duygular yeni fikirler yeni düşünceler sizleri yeniliklere götürecektir. Ani gelişen olaylara tepki ile yaklaşmadan önce gözlem yaparak sizlerin iyiliğine mi yoksa kötülüğüne mi gerçekleşiyor farkına vararak ilerlemeyi seçmelisiniz. İçinize attığınız her şeyin patlama yaratmaması için suyun akışına kendinizi bırakın ve ruhunuzun su ile yıkanmasına müsaade edin. Mahkeme ya da devlet ile ilgili işlerde bu hafta bazı sonuçlanmalar söz konusu olabilir.