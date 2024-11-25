HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25 KASIM - 1 ARALIK 2024 | Merkür Retrosu Başlıyor! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

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Haftanın Gündemi

26 Kasım saat 05:42’de Merkür, Yay burcunda geri hareketine başlıyor. Anlaşmazlıklar, can sıkıcı durumlar, seyahatlerin iptali ve aksaklıklar gibi olumsuzluklar söz konusu olabilir. Ama merak etme, hepimiz aynı gemideyiz! Bu süreci yönetmek için sakin kalman, esnek olman ve iletişimde dikkatli olman önemli. Unutma, bu da geçecek!

1 Aralık saat 09.21'de Yay burcunda gerçekleşen 9 derece Yeni Ay, yaşamını olumlu bir şekilde şekillendirecek bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu Yeni Ay, sana aydınlanma ve farkındalık getirerek, gelecekteki hedeflerini daha net bir şekilde görmeye yardımcı olacak. Şimdi, hayatının farklı yönlerinde pozitif değişiklikler yapma fırsatın var. Bu yeni döngü, daha fazla keşif, büyüme ve coşkuyla dolu olabilir. Kendini yeni deneyimlere açarak, hayatın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsin. Unutma ki bu yeni başlangıçlar, pozitif bir enerji ve umutla dolu bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Koç

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Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketiyle eğitim hayatınızda, özellikle üniversite veya yüksek öğrenim ile ilgili konularda geçmişte yaşadığınız deneyimleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte, eski notlarınızı karıştırmak, unutulmuş kitapları tekrar incelemek veya eski öğretmenlerinizle iletişim kurmak, bilgilerinizi tazelemeniz için faydalı olacaktır.

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 26 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi, maddi durumunuza dair geçmişteki kararları ve deneyimleri gözden geçirmenizi gerektirebilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, ilişkilere ve ortaklıklara yönelik derin bir sorgulama yaptırabilir. Bu dönemde, mevcut ilişkilerinizin dinamiklerini gözden geçirebilir ve geçmişte yaşadığınız deneyimlerin etkilerini sorgulayabilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi ile gündelik yaşam, iş, sağlık gibi konuları mercek altına alabilirsiniz. Bu süreçte, iş yerindeki ilişkilerinizi ve mevcut projelerinizi yeniden gözden geçirmeniz faydalı olabilir.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 26 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketine başlamasıyla duygusal konularla ilgili gündemlerinize eğilebilirsiniz. Bu dönemde, geçmişte yaşadığınız romantik ilişkileri değerlendirebilir, eski aşklarınızla veya flört deneyimlerinizle ilgili düşüncelere dalabilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 26 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi ailevi ilişkiler ve ev hayatı üzerinde düşünmenizi sağlayacak. Bu dönemde, geçmişte yaşadığınız ailevi olayları gözden geçirip, bu deneyimlerin sizi nasıl etkilediğini sorgulayabilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, iletişim, eğitim ve günlük etkileşimlerde geçmişle yüzleşmenizi sağlayacak. Bu süreçte, özellikle akraba ve komşularınızla olan ilişkilerinizi gözden geçirmeniz önem taşıyor. Geçmişte yaşanan iletişim sorunlarını yeniden ele alabilir, yanlış anlamaları düzeltmek için fırsatlar yaratabilirsiniz.

Akrep

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Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, maddi değerler ve finansal durumunuza odaklanmanızı sağlayacak. Bu dönemde geçmişteki harcama alışkanlıklarınızı, tasarruf yöntemlerinizi ve maddi kaynaklarınızı yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün burcunuzdaki geri hareketi, kendinizi ifade etme, kişisel imaj ve kimlik üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. Bu süreçte, kendi düşüncelerinizi ve inançlarınızı sorgulayarak, kendinizi yeniden tanımlama fırsatı bulabilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, kendi halinizde kalmanız ve derinlemesine düşünmeniz açısından önemli olabilir. Bu dönem, bilinçaltı ile yüzleşme, geçmiş travmaların üstesinden gelme ve ruhsal konularla ilgili yeniden değerlendirmeler yapma fırsatı sunar.

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Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 26 Kasım'daki Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmek, eski dostlarınızla iletişim kurmak ve grup faaliyetlerini sorgulamak için uygun bir dönemdesiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, kariyer ve toplumsal statü alanında derin bir iç gözlem yapmanıza olanak tanıyacak. Geçmişteki iş deneyimlerinizi, kariyer hedeflerinizi ve toplumsal rolünüzü yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz.