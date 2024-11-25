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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25 KASIM - 1 ARALIK 2024 | Merkür Retrosu Başlıyor! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

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#Burç Yorumları#Burç#Aygül Aydın
HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25 KASIM - 1 ARALIK 2024 | Merkür Retrosu Başlıyor Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 11:20

Haftalık burç yorumları 25 Kasım - 1 Aralık 2024 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. 26 Kasım saat 05:42’de Merkür, Yay burcunda geri hareketine başlıyor. Anlaşmazlıklar, can sıkıcı durumlar, seyahatlerin iptali ve aksaklıklar gibi olumsuzluklar söz konusu olabilir. Ama merak etme, hepimiz aynı gemideyiz! Yeni haftada aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 25 Kasım - 1 Aralık 2024 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. 25 Kasım - 1 Aralık 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 25 Kasım - 1 Aralık 2024!

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Haftanın Gündemi

26 Kasım saat 05:42’de Merkür, Yay burcunda geri hareketine başlıyor. Anlaşmazlıklar, can sıkıcı durumlar, seyahatlerin iptali ve aksaklıklar gibi olumsuzluklar söz konusu olabilir. Ama merak etme, hepimiz aynı gemideyiz! Bu süreci yönetmek için sakin kalman, esnek olman ve iletişimde dikkatli olman önemli. Unutma, bu da geçecek!

1 Aralık saat 09.21'de Yay burcunda gerçekleşen 9 derece Yeni Ay, yaşamını olumlu bir şekilde şekillendirecek bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu Yeni Ay, sana aydınlanma ve farkındalık getirerek, gelecekteki hedeflerini daha net bir şekilde görmeye yardımcı olacak. Şimdi, hayatının farklı yönlerinde pozitif değişiklikler yapma fırsatın var. Bu yeni döngü, daha fazla keşif, büyüme ve coşkuyla dolu olabilir. Kendini yeni deneyimlere açarak, hayatın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsin. Unutma ki bu yeni başlangıçlar, pozitif bir enerji ve umutla dolu bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Koç

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Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketiyle eğitim hayatınızda, özellikle üniversite veya yüksek öğrenim ile ilgili konularda geçmişte yaşadığınız deneyimleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte, eski notlarınızı karıştırmak, unutulmuş kitapları tekrar incelemek veya eski öğretmenlerinizle iletişim kurmak, bilgilerinizi tazelemeniz için faydalı olacaktır.

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Koç Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 26 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi, maddi durumunuza dair geçmişteki kararları ve deneyimleri gözden geçirmenizi gerektirebilir.

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Boğa Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, ilişkilere ve ortaklıklara yönelik derin bir sorgulama yaptırabilir. Bu dönemde, mevcut ilişkilerinizin dinamiklerini gözden geçirebilir ve geçmişte yaşadığınız deneyimlerin etkilerini sorgulayabilirsiniz.

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İkizler Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi ile gündelik yaşam, iş, sağlık gibi konuları mercek altına alabilirsiniz. Bu süreçte, iş yerindeki ilişkilerinizi ve mevcut projelerinizi yeniden gözden geçirmeniz faydalı olabilir.

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Yengeç Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 26 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketine başlamasıyla duygusal konularla ilgili gündemlerinize eğilebilirsiniz. Bu dönemde, geçmişte yaşadığınız romantik ilişkileri değerlendirebilir, eski aşklarınızla veya flört deneyimlerinizle ilgili düşüncelere dalabilirsiniz.

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Aslan Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 26 Kasım'da Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi ailevi ilişkiler ve ev hayatı üzerinde düşünmenizi sağlayacak. Bu dönemde, geçmişte yaşadığınız ailevi olayları gözden geçirip, bu deneyimlerin sizi nasıl etkilediğini sorgulayabilirsiniz.

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Başak Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, iletişim, eğitim ve günlük etkileşimlerde geçmişle yüzleşmenizi sağlayacak. Bu süreçte, özellikle akraba ve komşularınızla olan ilişkilerinizi gözden geçirmeniz önem taşıyor. Geçmişte yaşanan iletişim sorunlarını yeniden ele alabilir, yanlış anlamaları düzeltmek için fırsatlar yaratabilirsiniz.

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Terazi Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Akrep

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Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, maddi değerler ve finansal durumunuza odaklanmanızı sağlayacak. Bu dönemde geçmişteki harcama alışkanlıklarınızı, tasarruf yöntemlerinizi ve maddi kaynaklarınızı yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz.

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Akrep Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün burcunuzdaki geri hareketi, kendinizi ifade etme, kişisel imaj ve kimlik üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. Bu süreçte, kendi düşüncelerinizi ve inançlarınızı sorgulayarak, kendinizi yeniden tanımlama fırsatı bulabilirsiniz.

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Yay Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, kendi halinizde kalmanız ve derinlemesine düşünmeniz açısından önemli olabilir. Bu dönem, bilinçaltı ile yüzleşme, geçmiş travmaların üstesinden gelme ve ruhsal konularla ilgili yeniden değerlendirmeler yapma fırsatı sunar.

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Oğlak Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 26 Kasım'daki Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmek, eski dostlarınızla iletişim kurmak ve grup faaliyetlerini sorgulamak için uygun bir dönemdesiniz.

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Kova Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 26 Kasım'da Merkür’ün Yay burcundaki geri hareketi, kariyer ve toplumsal statü alanında derin bir iç gözlem yapmanıza olanak tanıyacak. Geçmişteki iş deneyimlerinizi, kariyer hedeflerinizi ve toplumsal rolünüzü yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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Balık Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BALIK
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#Burç Yorumları#Burç#Aygül Aydın

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