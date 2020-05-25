Haftalık Burç Yorumları: 25 - 31 Mayıs Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Özellikle aşk ve ilişkiler bağlamında önemli bazı kararlar verebilirsiniz. Uzun zamandır çözüm bulamadığınız konuları harekete geçirebilecek bir gökyüzü söz konusu. Stresli insanlardan ve rekabet ortamlarından biraz uzak kalmanızı tavsiye ediyoruz. Kariyerinizde önemli bir hazırlık aşamasında olabilirsiniz. Bu hafta bu alandaki sorumluluklarınıza daha fazla dikkat etmeniz ve buradaki başarınızı ortaya sunmanız gerekebilir. Görünürlüğünüz artarken çevrenizdeki insanların kıskançlıklarını yönetmek zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Finansal konular bu hafta daha fazla önem kazanabilir. Ödeme yapmanız gereken bir durum ya da ani çıkan borçlarınız gibi konular birden hesaplarınızı dengesizleştirebilir. Hafta ortasına kadar ekonomik bazı gelişmeleri iyi yönetmeye çalışmalısınız. Yeni tanışacağınız biri ya da yeni ortak olmayı düşündüğünüz bir projeyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bunları iyice araştırmalı ve çevrenizden fikirler almalısınız. Değişimi daha fazla hissedeceğiniz bir hafta içindesiniz.

İKİZLER BURCU

Bu hafta çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatınızda ya da özel hayatınızda bazı sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta birlikte çalıştığınız veya yakınınızdaki bir kişinin hayatındaki bir olaya yardım edebilirsiniz. Ya da ailesel konularınızda finansal maliyetler, parayla ilgili konularda beklenmeyen bir gider ya da hoş olmayan tartışmalara neden olabilecek başka bir parasal sorun ile baş etmeniz gerekebilir. Hafta sonuna doğru kendinizi daha pozitif ve sosyal hissedebilirsiniz. Kendinize biraz olsun şans tanımalısınız. İlişkilerden yana şanslı bir haftadasınız.

YENGEÇ BURCU

Kariyerinizle ilgili çalışma ortamınızda anlaşmazlıklara, çatışmalara ya da her türlü gerilime karşı uzlaşmacı olmalısınız. İçinizdeki memnuniyetsizliğe asla teslim olmamalısınız. Şayet cesaretiniz ne kadar yüksek olursa bir o kadar enerjinizi yüksek hissedeceksiniz. Aşk veya sevgiye duyduğunuz özlem yükselebilir. Her şeyin yolunda gitmesini istiyorsanız sevdiğiniz insanın sesini duyun ya da yakınlarında olmaya özen gösterin. Bazı insanlar bu hafta sizi tamamlayabilir.

ASLAN BURCU

Çevrenizdeki insanlarla daha fazla temas kurup iletişiminizi geliştirmeniz iyi olacaktır. Bu hafta yeni insanlar ve yeni sosyal çevreler heyecan verici ve hatta yeni başlangıçlar getirebilir. Bunu şu an için temas kurmadan da telefon iletişimi ile de yapabilirsiniz. Hafta boyunca, sizi manipüle etmeye çalışan herhangi biri için sert çıkışlar yapmak ya da bir rekabete girmek yerine daha sakin kalmalısınız. Hafta ortasından sonra belirsiz ya da gergin yapacağınız görüşmeler hakkında ön yargılı davranmamalısınız.

BAŞAK BURCU

Haftaya yay burcundaki dolunay ile başlıyorsunuz. Aileniz için beklenmedik bir gelişme ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yani gereğinden fazla fedakârlıklar ya da faydalar sağladıysanız bu hafta sanki neden bunları yaptım diye belli hayal kırıklıkları içerisine girebilirsiniz. Elektronik cihazlarınızın bakımı veya ev eşyalarında bir arıza söz konusu olup bunlarla ilgili bazı toparlanmalar yapmanız gerekebilir.

TERAZİ BURCU

Yoğun geçebilecek olan bu hafta işlerinizi bitirmek için gereken mücadeleyi fazlasıyla gösterebilirsiniz. Kariyer yaşantısına yeni bir yön vermek veya var olan durumda yükselmeyi hedefleyenler için hedef odaklı olacaksınız. Siz her ne kadar bu yolda kendinizi tek olarak görseniz de rakiplerinizin sizi izliyor olması ve atacağınız her adımı dikkatlice takip etmesi işinizi biraz daha temkinli yürütmenize neden olabilir. Ancak şunu da hemen söylemeliyiz ki sizler öyle kolay kolay vazgeçen veya emek vermeden yükselme hedefleyen insanlar değilsiniz.

AKREP BURCU

Haftaya başlarken bu nedenle dalgın ve düşünceli olabilir ve dalgınlıktan dolayı çalışma hayatında bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Finansal konularda ise yine dikkati elden bırakmamanız ve ödemeler konusunda son derece titiz davranmanız gerekecektir. İçinizde anlamını bulamadığınız sebepsiz gerginlikler ve endişe hali yaşayabilirsiniz. Sanki hayatınız kontrolden çıkmış veya siz eskisi gibi hükmedemiyormuş gibi düşünmeniz mümkün.

YAY BURCU

Bu dönemde evli olanlar eşlerinden duygusal anlamda zorluklar içinde olabilir. İlişkisi olanlar ise partneri ile birlikte yaşadığı anlaşmazlıkları çözmekte zorlanıyor olabilir. Finansal konularda ise bazı adımları hala gerçekleştiremiyor olmanız sizleri endişeli bir ruh haline sürüklememelidir. Ancak hiç merak etmeyin haftanın ilerleyen günlerine doğru artık tamamen silkelenip gereken adımları atıyor olabilirsiniz. Hem kariyer yaşamında istediğiniz konuma gelebilir hem de çalışma hayatındaki beklentileriniz gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU

Bu hafta ilişkilerle ilgili her türlü konuda daha empatili davranarak ipleri germe aşamasına değil serbest bırakma yönünde hareket etmelisiniz. Yanılgılara ve yanlış söylemlere açık olduğunuz bu zaman diliminde herkesi ve her şeyi iyi anladığınızdan emin olmadan çok fazla müdahale etmemenizi önerebiliriz. Aile içi ilişkilerde geçmişten kalan ve çözülememiş sorunlar yeniden önünüze gelebilir. Çalışma hayatında ise sizlere bazı haksızlıklar yapıldığını düşünebilir de büyük bir hak arama mücadelesine girişebilirsiniz.

KOVA BURCU

Finansal konularda önemli bir planlama içinde olabilir ve yaşamınıza büyük bir düzenleme getirebilirsiniz. Aynı zamanda bu ilişkiler konusunda da geçerli olabilir. Uzun süreden beri düşünmüş olduğunuz bazı hayat görüşlerini yaşama adapte edebilir adeta kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Duygusal anlamda da eskisinden daha fazla güçlü olduğunuzu fark edin. Artık yaşamdaki bütün olayların sizlere iyi ve kötü tecrübe yaşatacağını biliyor ve eskisi gibi olan biten her şeye üzülmüyorsunuz.

BALIK BURCU

Bu hafta çalışma hayatınızda yenilikler olabilir bunun yanı sıra görev ve sorumluluklarınız da değişimler yaşanabilir. İkili ilişkiler konusunda daha esnek davranmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizden dolayı yaşadığınız haksızlıklar varsa bunlar gün yüzüne çıkabilir. Başkalarının yaptığı işlerde eksiklik gördüğünüz zaman bunları daha uygun bir dille ifade etmeniz her iki taraf içinde daha geçerli bir yol olabilir.