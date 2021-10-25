Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ekim Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın GündemiHaftanın Gündemi



● 23 Ekim Güneş Akrep Burcunda

● 27 Ekim Venüs Neptün Karesi

● 30 Ekim Mars Akrep Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar; gergin ve tahammülsüz bir hafta olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu aşmanızın kolaylığı sizin tutumlarınızla doğru orantılı olacaktır. 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesi hayatınıza dair önemli adımlar atacağınıza işaret ediyor.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; yeni haftaya kendinize yeni bir rota bulma ve yeni hayat felsefeleri oluşturma yönündeki kararlılıkla başlıyorsunuz. Güneş’in 23 Ekim’de Akrep burcuna geçmesi, bu kararlılığınızı destekleyecek ilişkilerinizi ön plana getirebilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar; hedeflerinize odaklanmak bu hafta sizin için önemli bir motivasyon oluyor. Güneş’in 23 Ekim’de Akrep burcuna geçmesi, bir sebepten göremediğiniz ya da görmek istemediğiniz her şeyi ortaya çıkarabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, yorgunluk ve tıkanıklık hissettiğiniz, bir sonuca varmak için uğraştığınız, kariyeriniz ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda bazı dönemeçlerden geçmek sizi yordu.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, yönetici gezegeniniz Güneş’in burç değiştirdiği bu hafta itibariyle hayatınızı ve çalışmalarınızı düzene koymakla ilgili endişeleriniz son buluyor. Zihninizi meşgul eden ve koşulları zorlukla geçirmenize neden olan gelişmeler yaşadıysanız, artık bunlara karşı daha stratejik yaklaşabileceksiniz. Bu noktada en büyük desteği aile bireylerinizden alabilir, evinizde geçireceğiniz kaliteli zamanlarla kendinize molalar oluşturabilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, finansal koşullar ve bazı kriz zamanlarının zorlayıcı etkisini üzerinizden atmaya başlıyorsunuz. 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, omzunuzdaki yükü hafifletmek için daha kısa vadeli düşüncelerle hareket edebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanların dahil olacağı, bazı tatil programlarıyla yeni yerler keşfedeceğiniz bir dönemdesiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, ilişkilerinizin hayatınıza farklı bir soluk getirdiği, çeşitli iniş çıkışlarla mücadele etmeniz gereken günleri atlatıyorsunuz. Güneş’in burcunuzdan ayrılarak 23 Ekim’de Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, artık asıl değerli olanın ne ve kim olduğunu daha iyi ayırt edebilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, nereye nasıl yetişeceğinizi düşünürken mental olarak bin parçaya bölündüğünüzü hissetmiş olabilirsiniz. Ama iyi haber, artık toparlanıyor ve taşları yerine koyuyorsunuz. 23 Ekim’de Güneş’in sizin burcunuza geçmesi, hayatınızdaki stresin yerini heyecana ve yeniliklere bırakıyor. Hayattaki amacınızı ve varlığınızı yeniden hatırlıyor, yol haritanızı buna göre yeniden düzenliyorsunuz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle siz de kendi köşenize geçebilir, hayatı ve yaşadıklarınızı düşünebilirsiniz. Hayatınızda neler olup bittiğini anlamak için bazen başka bir kıyıya gitmeniz gerektiğini anlıyorsunuz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, kendinizle ilgilenmeyeli uzun zaman olduğunu düşünebilirsiniz. Ama 23 Ekim itibariyle bu zaman artık bitiyor ve kendinizi yeniden sosyal hayatın içine dahil ediyorsunuz. Kariyer ve evle ilgili konularda yeterince mesai yaptıktan sonra, hedeflerinizle ilgili uzun vadeli çalışmalara başlayabilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, kendinizle ilgili odak noktanızı belirlemeye çalıştığınız ve bu başarmaya yakın olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, mental ve ekonomik olarak kendinize yeni bir düzen kurdunuz. Şimdi bu düzene göre hareket etme zamanına geldiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor, bu da gerek aşk gerekse iş anlamındaki eksik parçayı bulmanızı sağlıyor.