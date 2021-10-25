MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Astroloji Haberleri Astro Gündem Haberleri Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ekim Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ekim Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ekim Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ekim Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ekim Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"25-31 Ekim haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 25-31 Ekim haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 25-31 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 25-31 Ekim haftası burç yorumlarınız."

Haftanın GündemiHaftanın Gündemi

● 23 Ekim Güneş Akrep Burcunda

● 27 Ekim Venüs Neptün Karesi

● 30 Ekim Mars Akrep Burcunda

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar; gergin ve tahammülsüz bir hafta olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu aşmanızın kolaylığı sizin tutumlarınızla doğru orantılı olacaktır. 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesi hayatınıza dair önemli adımlar atacağınıza işaret ediyor.

Koç Burcu - Haftalık
Koç Burcu - Haftalık

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; yeni haftaya kendinize yeni bir rota bulma ve yeni hayat felsefeleri oluşturma yönündeki kararlılıkla başlıyorsunuz. Güneş’in 23 Ekim’de Akrep burcuna geçmesi, bu kararlılığınızı destekleyecek ilişkilerinizi ön plana getirebilir.

Boğa Burcu - Haftalık
Boğa Burcu - Haftalık

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar; hedeflerinize odaklanmak bu hafta sizin için önemli bir motivasyon oluyor. Güneş’in 23 Ekim’de Akrep burcuna geçmesi, bir sebepten göremediğiniz ya da görmek istemediğiniz her şeyi ortaya çıkarabilir.

İkizler Burcu - Haftalık
İkizler Burcu - Haftalık

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, yorgunluk ve tıkanıklık hissettiğiniz, bir sonuca varmak için uğraştığınız, kariyeriniz ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda bazı dönemeçlerden geçmek sizi yordu.

Yengeç Burcu - Haftalık
Yengeç Burcu - Haftalık

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, yönetici gezegeniniz Güneş’in burç değiştirdiği bu hafta itibariyle hayatınızı ve çalışmalarınızı düzene koymakla ilgili endişeleriniz son buluyor. Zihninizi meşgul eden ve koşulları zorlukla geçirmenize neden olan gelişmeler yaşadıysanız, artık bunlara karşı daha stratejik yaklaşabileceksiniz. Bu noktada en büyük desteği aile bireylerinizden alabilir, evinizde geçireceğiniz kaliteli zamanlarla kendinize molalar oluşturabilirsiniz.

Aslan Burcu - Haftalık
Aslan Burcu - Haftalık

 Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, finansal koşullar ve bazı kriz zamanlarının zorlayıcı etkisini üzerinizden atmaya başlıyorsunuz. 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, omzunuzdaki yükü hafifletmek için daha kısa vadeli düşüncelerle hareket edebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanların dahil olacağı, bazı tatil programlarıyla yeni yerler keşfedeceğiniz bir dönemdesiniz.

Başak Burcu - Haftalık
Başak Burcu - Haftalık

 Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, ilişkilerinizin hayatınıza farklı bir soluk getirdiği, çeşitli iniş çıkışlarla mücadele etmeniz gereken günleri atlatıyorsunuz. Güneş’in burcunuzdan ayrılarak 23 Ekim’de Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, artık asıl değerli olanın ne ve kim olduğunu daha iyi ayırt edebilirsiniz.

Terazi Burcu - Haftalık
Terazi Burcu - Haftalık

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, nereye nasıl yetişeceğinizi düşünürken mental olarak bin parçaya bölündüğünüzü hissetmiş olabilirsiniz. Ama iyi haber, artık toparlanıyor ve taşları yerine koyuyorsunuz. 23 Ekim’de Güneş’in sizin burcunuza geçmesi, hayatınızdaki stresin yerini heyecana ve yeniliklere bırakıyor. Hayattaki amacınızı ve varlığınızı yeniden hatırlıyor, yol haritanızı buna göre yeniden düzenliyorsunuz.

Akrep Burcu - Haftalık
Akrep Burcu - Haftalık

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle siz de kendi köşenize geçebilir, hayatı ve yaşadıklarınızı düşünebilirsiniz. Hayatınızda neler olup bittiğini anlamak için bazen başka bir kıyıya gitmeniz gerektiğini anlıyorsunuz.

Yay Burcu - Haftalık
Yay Burcu - Haftalık

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, kendinizle ilgilenmeyeli uzun zaman olduğunu düşünebilirsiniz. Ama 23 Ekim itibariyle bu zaman artık bitiyor ve kendinizi yeniden sosyal hayatın içine dahil ediyorsunuz. Kariyer ve evle ilgili konularda yeterince mesai yaptıktan sonra, hedeflerinizle ilgili uzun vadeli çalışmalara başlayabilirsiniz.

Oğlak Burcu - Haftalık
Oğlak Burcu - Haftalık

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, kendinizle ilgili odak noktanızı belirlemeye çalıştığınız ve bu başarmaya yakın olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz.

Kova Burcu - Haftalık
Kova Burcu - Haftalık

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, mental ve ekonomik olarak kendinize yeni bir düzen kurdunuz. Şimdi bu düzene göre hareket etme zamanına geldiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor, bu da gerek aşk gerekse iş anlamındaki eksik parçayı bulmanızı sağlıyor.

Balık Burcu - Haftalık
Balık Burcu - Haftalık

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi