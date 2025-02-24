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Haftanın Gündemi

24 Şubat saat 05.00’de Mars, Yengeç burcunda ileri hareketine geçiyor. Duygusal hassasiyetin, ev ve aile odaklı eylemlerinle koruma içgüdün güçlenebilir. Daha duyarlı, koruyucu olabilir ve ailen için mücadele edebilirsin. 2024 Ekim ayının ilk haftalarında yaşadığın sorunların ortadan kalktığını görmek, duygularını daha iyi anlama ve yönetmene yardım edebilir.

28 Şubat saat 03:44’de Balık burcunda 9 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Balık burcundaki Yeni Ay, duyarlılık, sezgi ve ruhsal büyümeyi vurgular. Bu dönem, ruhsal keşifler, yaratıcı faaliyetler ve duygusal derinlikle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Gerçeklikten kaçma eğilimine karşı dikkatli olmanın ve sınırlarını korumanın önemli olduğunu, hayallerine farkındalıkla gidebileceğini unutma. Bu Yeni Ayı, 18 Eylül 2024 zamanlarında yaşanan olayların tamamlanma süreçleri olarak görebilirsin.

Koç

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Mars’ın Yengeç burcunda retrosunu bitirip ileri harekete geçmesi, ev ve aile konularında size önemli değişim ve farkındalıklar getirebilir. Ev içindeki dinamikleri ve aile ilişkilerini yeniden şekillendirebilir. Özellikle retro süreci boyunca geriye doğru hareket eden Mars, geçmişte çözülmemiş meseleleri tekrar gündeme getirebilir.

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 24 Şubat’ta Mars’ın Yengeç burcundaki retrosunu bitirip ileri hareketine geçmesi, iletişim ve öğrenme konularında size önemli fırsatlar sunabilir. Mars, zihinsel enerjinizi harekete geçirecek ve düşüncelerinizi daha hızlı, etkili bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olacak.

İkizler

Balık Yeniayı, kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kariyer evinizde gerçekleşen bu yeniay, profesyonel hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanızı, özellikle işinizdeki hedeflerinizi ve yönünüzü netleştirmenizi sağlayacak. İş veya kariyer alanında önemli bir değişim kapıda olabilir, bu yüzden adım atarken duygusal yönlerinizi de hesaba katmalısınız.

Yengeç

Mars’ın burcunuzda ileri hareketine geçmesi, kişisel gelişim, kendini ifade etme ve dış dünyaya karşı tutumlarınızı gözden geçirme fırsatı sunuyor. Mars, kendinizi daha cesur ve kararlı bir şekilde ortaya koymanızı sağlayacak. 28 Şubat’taki Balık Yeniayı, özellikle eğitim, yabancı kültürler, seyahat ve yüksek ideallerle ilgili yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeniay, hayatınıza geniş bir perspektif kazandırabilir ve kendinizi daha derin bir şekilde keşfetme arzusunu artırabilir.

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Aslan



Balık Yeni Ayı, finansal ortaklıklar, miras, borçlar ve duygusal bağlar gibi konularda önemli değişimlere işaret edebilir. Yeniay, maddi güvenliğinizle ilgili bir dönüm noktasına gelmenize neden olabilir. Özellikle başkalarıyla paylaşılan kaynaklar veya ortak işler üzerinden yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 24 Şubat’ta Mars’ın Yengeç burcundaki retrosunu bitirip ileri hareketine başlaması, arkadaşlıklar ve topluluk içindeki ilişkilerinizi yeniden gözden geçirme fırsatı sunar. 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan Balık Yeni Ayı, ilişkilerinizde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yeniay, evlilik, iş ortaklıkları ve uzun vadeli ilişkilerle ilgili alanlarda yeni başlangıçlar veya değişim fırsatları getirebilir. Bu süreçte, ilişkilerinizde daha empatik ve anlayışlı bir yaklaşım geliştirebilirsiniz.

Terazi

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Mars’ın Yengeç burcundaki retrosunu bitirip ileri hareketine geçmesi, kariyer ve toplumsal statü konusunda önemli bir dönemi işaret ediyor. Mars’ın bu konumda ilerlemesi, iş hayatınızda veya profesyonel anlamda daha cesur ve kararlı bir yaklaşım benimsemenize neden olabilir. 28 Şubat’taki Balık Yeniayı yükselen günlük yaşam, rutin işler ve sağlık konusunda farkındalık getiren bir etki yaratacak. Bu Yeniay, işlerinizi düzenleme ve sağlığınızla ilgilenme konusunda size ilham verebilir.

Akrep

Balık Yeniayı ise, sizi yaratıcı yönlerinizden daha fazla faydalanmaya çağırıyor. Özellikle romantizm, hobiler ve kişisel eğlencenizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu Yeniay, size eğlenceli, kendinizi ifade etme arzusuyla dolu bir enerji sunuyor.

Yay

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Geçmişteki kısıtlamalar ya da yarım kalan işler birdenbire çözülmeye başlayabilir, ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken nokta, duygusal yoğunluğu iyi yönetmektir. Mars’ın ileri hareketiyle, başkalarıyla olan paylaşımlarınızda daha cesur ve kararlı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz

Oğlak

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosunun sona erip tekrar ileri harekete geçmesi, ilişkiler alanında belirgin etkiler yaratacak. Bu dönemde, ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda yeni bir döneme giriyorsunuz. Özellikle geçmişteki engeller veya yarım kalan meseleler, çözülmeye başlayacak.

Kova



Balık Yeniayı, sizi değerler ve kişisel finansal durumlarınızla ilgili derinlemesine bir değerlendirme yapmaya teşvik edecek. Bu süreçte, maddi güvenliğinizi sağlamlaştırmaya yönelik yenilikçi fikirler geliştirebilir ve kaynaklarınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi sorgulayabilirsiniz. Yatırımlar veya gelir kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar almanız söz konusu olabilir, ancak acele etmemekte fayda var.

Balık

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Balık Yeniayı sizi kendinizle ilgili derin bir yenilenmeye götürecek. Kişisel kimliğiniz ve yaşam amacınızla ilgili büyük bir farkındalık yaratabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu süreç, özbenliğinizi daha iyi tanımanıza, dış dünyaya nasıl yansıdığınızı gözden geçirmenize olanak tanıyacak.