Haftalık Burç Yorumları: 24 Şubat-1 Mart Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 24 Şubat-1 Mart haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 24 Şubat-1 Mart haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Mars gezegeni kariyerinizde tutkunuzu ve hırsınızı yükseltebilir. İçinizden neden bende o noktada değilim gibi hırslı yaklaşımlar içerisine girmeyin. Kimseyle bir kıyas belirlemeyin. Mars geçişi sadece bu hafta değil önümüzdeki nisan ayının başına kadar devam edecek. Her iki yılda bir bu kariyer evinizden geçecek. Bu yüzden bunu doğru kullanmayı tercih edin. İçi dolu işler peşine düşün.

HAFTA

BOĞA BURCU

Küslükler ya da kırgınlıklar ön plana gelebilir. Eskiden kalan ve sizi yaralayan konuşmalar içine girmemeyi tercih etmelisiniz. Partner ilişkilerinizdeki yoğunlaşma veya ilişkinizde başarısız olduğunuzu düşünmenizin burukluğu belki de içinizdeki değersizlik duygunuzu yönetemediğinizden oluyor olabilir. Bu hafta yapacağınız en güzel şey içinizdeki değersizlik duygusunu yenmeyi başarmanızdır.

İKİZLER BURCU

Bu hafta ilişkilerinizdeki yanlış anlaşılmalara karşı daha açıklayıcı olmayı seçin. Bir şeyleri açıklarken devamlı açıklıyor gibi değil ilk kez bir şey açıklıyor gibi hevesli olmalısınız. Yaptığınız şeylerden bıkkın ve fevri olmanız sizleri yavaşlatır. Yönetici gezegeninizin gerilemesi bu hafta sizlere birçok konuyu daha fazla gözünüzün önüne getirebilir.

YENGEÇ BURCU

Parasal bazı konular gündeminize gelebilir. Araç alım satım ya da başka bir mülk alım satım işlemleri önemli olabilir. Eğer mümkünse bunları bu hafta yapmamaya özen gösterin. Eğer yapmak zorundaysanız daha fazla araştırın ve daha fazla işin peşinden koşun. Araştırmadan hiçbir işin peşinde olmayın. Hukuksal konularınız bu hafta çözüme kavuşuyor olabilir.

ASLAN BURCU

Bu haftaki deneyimlerinizin çoğu, geleceğinizi oluşturacak planların gelişimini belirleyecektir. Önemli haberler beklemeniz gereken heyecanlı bir hafta olduğunuzu söyleyebiliriz. Alabileceğiniz bir teklif sizi heyecanlandıracaktır. Birçoğunuz profesyonel çevrelerde yeni insanlarla tanışmak üzeresiniz. Bu hafta yeni buluşma, yeni bir aşk ilişkisi ya da flört söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU

Yaşantınızda bu hafta olan konulara sadece zaman verin ve sonuçları için acele etmeyin. Bu haftaki iş yükünüzü ve verdiğiniz sözleri yerine getirmek sizi yorsa da finalde başarılı olan siz olacaksınız. Yönetici gezegeninizin tüm gücüyle gerilemeye devam ettiğini hatırlatmak isterim. Biraz yavaşlayın ve bırakın bir şeyler dağınık kalsın…

TERAZİ BURCU

Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar konusunda da yeni kararlar almayı seçmelisiniz. Sizinle aynı düşüncede olmayan ve aynı fikri paylaşmayan kişilerle çok fazla uyum sağlamadığınızı düşünerek bir müddet uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra aileden kalan miras konuları üzerine belli bir fikir bütünlüğü sağlamakta zorluk çekebilir ve iyi niyetinizin kullanıldığını hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU

Çalışma ortamında ise yaptığınız şeylerin yanlış anlaşılması sizler de biraz hayal kırıklığına neden olabilir ve insanlarla aranıza küçük de olsa bazı mesafeler çekmek zorunda hissedebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler cephesinde de fazlasıyla güven duygusu duymak isteyeceğiniz yeni bir döneme doğru giriyorsunuz. Sevdiğiniz kişiden fazlası ile ilgili görmek isteyebilir ve her anınızı onunla beraber geçirmek isteyebilirsiniz.

YAY BURCU

Ailevi konuların yine ön planda olacağı bu haftada partnerinizle beraber oturup konuşarak yeni kararlar almak ve bazı sorunlarınızın altında yatan gerçek nedeni bulmak isteyebilirsiniz. Bu hafta stresten yorulan bedeninizi ve ruhunuzu yeniden canlandırmak ve tüm olumsuzluklardan arındırmak üzere yeni hobilere başlayabilir ve kendinizi sanatsal aktivitelere verebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Evinize yeniden tadilat ettirmek veya taşınmak gibi işlemler uzun süreli bir yorgunluğa neden olabilir. Ancak bunun yanı sıra bir o kadar da zevk alacağınız gözüküyor. Ailede iletişimin artarak daha sıcak ilişkiler halinde yaşadığınız görmek sizi her yönden mutlu edebilir ve yaşamdan daha fazla keyif almanıza vesile olabilir.

KOVA BURCU

Bu hafta hem çalışma ortamında hem de aile ortamında kendinize hakim olmanız ve eleştirel yönünüzü fazla devreye sokmamanız gerekmektedir. Eş ya da partnerle aranızdaki sorunların birçoğunun maddi durumlardan kaynaklandığını düşünürsek huzurlu olmak adına iki tarafında yeni kararlar alınması ve uygulaması son derece yerinde bir karar olabilir.

BALIK BURCU

İletişim ve hobiler sizlere farklı kapılar açarak bu alandaki eksikliklerinizi görme kabiliyeti verebilir. Çalışma temponuzun yüksek oluşundan dolayı seyahat ve geziler hafta sonuna doğru ilginizi çekebilir. Özellikle tarih kokan yerleri gezmek, görmek ve bunu da başkalarına aktarmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu ise kendinizi fazlasıyla enerjik hissederek daha önce hiç yapmadığınız şeyleri denemeye çalışabilirsiniz.