Haftalık Burç Yorumları: 24- 30 Ocak 2022 Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

24 Ocak Mars Oğlak Burcunda

29 Ocak Oğlak Burcunda Merkür Plüton Kavuşumu

29 Ocak Venüs Oğlak Burcunda İleri Harekette

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, yönetici gezegeniniz Mars’ın 24 Ocak’ta Oğlak burcuna geçmesi hem iş yaşamınızda planları ve attığınız hedefleri sonuca bağlayacaktır. Sizi oldukça yoğun ve zor bir tempo bekliyor olabilir. Üzerinize birden fazla sorumluluk yüklenebilir, farklı iş alanları ve iş insanlarıyla bir arada bulunabilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, hafta başında Ay’ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür ile kare halinde olması düşüncelerinizi ifade etmek konusunda sizi zorlayabilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 24 Ocak’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ve 29 Ocak’ta ise Merkür ve Plüton’un buradaki kavuşumu ekonomik gündemlerinizi ön plana getirebilir. Kuracağınız ek işler, elde edeceğiniz gelirler konusunda kendinizi ve yeteneklerinizi yeniden ortaya koyuyorsunuz. Gücünüzü önce kendinize ispatlamanız gereken bir dönemdesiniz. Endişelerinizin üzerine gitmeyi tercih edin.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 24 Ocak’ta Mars Oğlak burcuna geçtiğinde, ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili düşünceleri hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. Bir birlikteliğiniz varsa evlilik kararı alabilir ve bununla ilgili gerekli adımları atabilirsiniz. Ya da evliliğiniz ile ilgili bazı sonlandırıcı kararlara ilerleyebilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 24 Ocak’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte sizi oldukça yoğun bir gündem bekliyor olacaktır. Günlük hayatınızda sorumluluklarınız artabilir, çalışma alanınızda yeni işleri üzerinize alabilir veya bununla ilgili tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yoğun çalışmanın ve stresin etkisiyle özellikle üstlerinizle gireceğiniz diyaloglarda temkinli olmalısınız. Sakin ve makul kalmanız sizi birtakım fiziksel kazalardan da koruyacaktır.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte, 24 Ocak sonrasında özellikle duygusal dünyanızda sizi hareketli günler bekliyor. Hayatınıza yeni biri dahil olabilir veya var olan ilişkilerinizle ilgili gündemleriniz hızlanabilir. Mantığınıza uyum sağlayan insanlarla bir arada olmanın keyfini süreceksiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, hafta başında Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Kendiniz ve ilişkilerinizle ilgili gündemleriniz, 24 Ocak’ta Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle hem hız hem de yön kazanacak. Kararsızlıklarınız son buluyor, gitmeniz gereken yeri görüyor ve kabulleniyorsunuz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 24 Ocak’ta yönetici gezegeniniz Mars, Oğlak burcuna geçiyor. Yoğun bir iletişim trafiğine girebilir, yakınlarınızla görüşmeler hatta iş birlikleri yapabilirsiniz. Ticari girişimleriniz, sosyal mecralardaki çalışmalarınıza hız kazandırıyorsunuz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Mars 24 Ocak’ta Oğlak burcuna geçtiğinde, parasal kaynaklarınızla ilgili çalışmalarınız gündeme gelebilir. Kazanç elde etme yöntemlerinizde değişikliğe gidebileceğiniz gibi yoğun bir temponun içine de girebilirsiniz. Oyunu kuralına göre oynamak ve belli bir plan dahilinde ilerlemek, kazançlarınızın da istikrarlı bir şekilde artmasını sağlayacaktır. Ancak çok kazanmanız gereksiz harcamaları peşinden getirmemeli, paranızın değerini bilmelisiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Mars 24 Ocak’ta burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Her şeyin hızlanacağı ve sorumluluklarınızın yoğunlaşacağı bir haftadasınız. Haftanın kilit noktası, öfkenize yenik düşmemek olacaktır. Bu sayede tüm planlarınızı daha etkin bir şekilde uygulayabilecek, kararlarınızın sonuçlarını izlemeye başlayabileceksiniz. Aile hayatınızı ilgilendiren konularda önemli kararlar alabilir, bu konuda öncülük edebilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Mars’ın 24 Ocak’ta Oğlak burcuna geçmesi, sizi iç dünyanızda bir yolculuğa çıkarabilir. Kendi halinizde kalmak isteyebilir, sadece günlük işlerinizi tamamlayarak kalan zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz, düzene koymak istediğiniz konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Sizden gizlenen durumlar, gizli düşmanlıklar karşısında öfkenize yenik düşmemeye özen göstermelisiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Mars 24 Ocak’ta Oğlak burcuna geçtiğinde, sosyal çevrenizde hareketlilikler baş gösterebilir. Gönüllü çalışmalar yerini kazanç elde edeceğiniz girişimlere bırakabilir, bazı kuralları değiştirebilirsiniz. Sosyal olarak oldukça aktif olabilir, davetlere katılabilirsiniz. Farklı insanlarla bir arada olmak, aklınızda iş olanakları oluşturabilir. Dijital mecraları kendinizi ve çalışmalarınızı sergilemek için kullanmak iyi bir fikir olabilir.