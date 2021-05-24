Haftalık Burç Yorumları: 24-30 Mayıs Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın gökyüzü gündemi

- 26 Mayıs Yay burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Bu yılın ilk tutulması olacak ve kader anlamında hayatımızı yeniden şekillendirme fırsatları sunuyor.



- 30 Mayıs Merkür Retro’su gerçekleşecek. Geçmişte kaçan fırsatlar yeniden önümüze gelebilir. Hızlı hareketlerden ve hızlı düşüncelerden kaçınmalı daha sakin yol almalıyız.



- 31 Mayıs Güneş/Kad kavuşumu bizlere bu hafta başlattığımız her şeyin aslında geleceğe yönelik muhteşem bir proje olduğunu söylüyor.

KOÇ BURCU:

Haftaya Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile başlıyorsunuz. Amaçlarınızı gerçekleştirmek için önünüzdeki engeller tamamen kalkıyor. Tutulma geçmişin gölgesini yarının gerçeği haline getirerek başarılarınız da önünüze çıkarılan haksızlıkları tek tek diskalifiye edecektir.

BOĞA BURCU:



Korkularınız geride kalıyor. Endişelerinizi geçmişin tozlu sayfalarına bırakarak hayata umutla yeniden güvenle tutunacaksınız. Geçmişten gelen miras konularınız netlik kazanacaktır. Eski bir ortağınız ya da eski bir ilişkiniz yeniden gündeminizde olabilir. Herhangi bir konudan ötürü anlamadan dinlemeden eski bir arkadaşınıza kırgınlık yaratmayın.

İKİZLER BURCU:



İkili ilişkilerinizde geçmiş defterleri tamamen kapatıyorsunuz. Birebir temas içerisinde olarak yakınlaştığınız kişiler ile ilgili gerçekleri öğreneceğiniz bir dönem başlıyor. Kariyer hayatınızda beklemediğiniz konular gündeminize gelebilir. Terfi, yer değişimi ya da hızlı gelişen olaylar sizi daha farklı bir kariyer öyküsüne taşıyabilir.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Yay burcunda gerçekleşen Ay Tutulması ile başlıyorsunuz. Üzerinize aldığınız sorumluluklarda ve çalışma alanınızda yeni bir dönemi başlatıyorsunuz. Tutulma sınavlarınızı verdiğinizi ilan ederek başarılarınızı taçlandıracaktır. Geri planda gerçekleşen olayların ortaya çıkacağı zamanlar yaşayabilirsiniz. Sizlere iletilen konuların asıl gerçeklik payını öğreniyorsunuz.

ASLAN BURCU:



Hayatınızın olumsuz gittiğini düşündüğünüz son anda şansınızın döndüğüne tanıklık yapacağınız bir tutulma gerçekleşiyor. Şimdiye kadar üretmeye çalıştığınız her konuda hediye ile geri dönüş alacağınız bir dönemin kapısı aralanacaktır. Koşullar hızlı değişiyor ve değişen koşullara ayak uydurmayı öğrenmeniz gerekiyor diyebiliriz.

BAŞAK BURCU:



Haftaya Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile başlıyorsunuz. Son ve başlangıç ikilisi sizleri yeni serüvenlere hazırlıyor olacaktır. Kariyer yaşantınız, aileniz, bulunduğunuz çevre de yeni değişikler, yeni taşınmalar, yeni yolculuklar hayatınızı yeniden dizayn edecektir. 30 Mayıs Pazar günü Merkür ikizler burcunda geri hareketine başlayarak kariyer ve gelecek hedeflerinize yeniden bir değerlendirme getirmenizi sağlayabilir.

TERAZİ BURCU:



İletişiminiz sizleri yeni bir koordinasyon sistemi içerisine alarak, yeni fikirler, yeni algılama şekilleri ile sizlere yeni donelerle kazanç sağlayacaktır. Uzak mesafeli görüşmeler yeniden gündeminize girerek ikinci bir şans için sizlerden isteklerde bulunuyorlar. İlişkilerde uzun zamandır netleşmeyen şeyler artık daha net bir hal alıyor.

AKREP BURCU:



Haftaya Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile başlıyorsunuz. Soyut ve somut sahip olduklarınızın gerçek değerini fark edeceğiniz tutulma yaşayacaksınız. Endişeleriniz de artış olabileceği gibi çekincelerinizi paylaşma noktasında tereddüt yaşayabilirsiniz. Partnerinize şu sıralar güven duymuyor olabilirsiniz. Bu noktada hızlı kararlar vermeyin.

YAY BURCU:



Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni ilerlemelerle yolunuza devam ediyorsunuz. İkili ilişkileriniz, duygularınız ve kişisel farkındalığınız artış göstererek yeni bir boyut kazandığı bir tutulma yaşayacaksınız. Duygu ve mantık ikilisinde dengeyi kurmaya odaklanarak yaşantınıza yeni bir bakış açısı kazandırıyorsunuz.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile başlıyorsunuz. Kendinizi kısıtladığınız konularda değişime gidebilir, bilinçaltınızı temizleyerek yeni umut yolculuğuna çıkabilirsiniz. 30 Mayıs Pazar günü ikizler burcunda hareket eden Merkür gerileme hareketine başlıyor. Çalışma ortamınızda ve günlük işlerinizde aksamalar yaşanabilme söz konusu olurken, iletişimsel problemlerle baş etmeniz gerekebilir.

KOVA BURCU:

Haftaya Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile başlıyorsunuz. Emeklerinizin, yıllardır çaba harcadığınız çalışmalarınızın karşılığını alacağınız tutulma ile baş başasınız. Hayal ettiğiniz tüm arzularınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. İş yoğunluğunuz artabilir. Doğru bir zaman yönetimine ihtiyacınız var. Bunu gerçekten yapabilirseniz başarılı olacaksınız.

BALIK BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Ailenizle aranızdaki bağın güçlendiğini hissedebilirsiniz. Birbirinizden öğreneceğiniz ve güzel günlere birbirinizin desteğiyle gideceğiniz bir dönemdesiniz.