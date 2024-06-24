Haftalık Burç Yorumları 24-30 Haziran 2024 | Yeni Bir Döneme Giriyoruz! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Haftalık burç yorumları 24-30 Haziran 2024 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. 29 Haziran saat 22:06’da Satürn, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. İşte içe bakış, karanlıkla yüzleşme, maneviyat, fedakarlık, kalıcılık gibi değerlerin ön plana çıktığı bir döneme giriyoruz. Bu geri hareketle birlikte belirlenmiş hedeflere ulaşmak için uzaklara gitme ve onun için umutlu olma zamanı geldi. Haftalık burç yorumları 24-30 Haziran 2024, her burç için ayrı ayrı merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 24-30 Haziran 2024 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. 24-30 Haziran 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 24-30 Haziran 2024! "
Haftanın Gündemi
29 Haziran saat 22:06’da Satürn, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. İşte içe bakış, karanlıkla yüzleşme, maneviyat, fedakarlık, kalıcılık gibi değerlerin ön plana çıktığı bir döneme giriyoruz. Bu geri hareketle birlikte belirlenmiş hedeflere ulaşmak için uzaklara gitme ve onun için umutlu olma zamanı geldi. Hayırseverlik ve affedicilik de bu süreçte önem kazanacak. Şimdi kendine zaman ayır ve bu enerjiyi en iyi şekilde kullan!
Koç
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün balık burcunda geri hareketine başlaması sizde bazı travma ve korkuları tetikleyebilir. Kendinizi savunmasız hissedebilir ya da böyle hissettiğiniz durumlarda neler yaptığınızı düşünebilirsiniz.
Boğa
Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün geri hareketine başlamasıyla beraber sosyal yaşantınızda ön planda olan konuları ve insanları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Neye zaman harcadığınız, yatırımlarınızı nereye yönlendirdiğiniz, imkanları nasıl kullandığınız, imkan varken neler yapıp yapmadığınız sizin için önemli olacaktır.
İkizler
Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Satürn'ün 29 Haziran'da Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte kariyerinizle ilgili seçimleriniz ve dönemeçleriniz mercek altına alınabilir. Geldiğiniz noktaya nasıl vardığınız, nasıl bir sistem ve itibar oluşturduğunuz önemlidir. Kendinizi adamak yerine gerçekleri bilerek, sorumluluk alarak ilerlemenin daha sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Doğru bilinen yanlışlar kadar doğrusunu bildiğiniz yalanlar da gündeminizde yer bulabilir.
Yengeç
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Satürn'ün 29 Haziran'da Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber yüzleştiğiniz korkular, bunlar karşısındaki kararlarınızı değerlendirmeye alabilirsiniz. Korkmanın bir faydasının olmadığını, üzerine gitmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bunu netleştirmek içinizi rahatlatacaktır.
Aslan
Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte aile içinde ya da içsel olarak sizi sıkıntıya sokan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Bir çözüm bulma noktasında çabanız olmalıdır. Aksi halde sorunlara sorun eklemekten başka bir sonuç elde edemeyebilirsiniz.
Başak
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketine başlamasıyla ikili ilişkiler konusunda aldığınız kararlar ve bunların neticeleriyle ilgilenebilirsiniz.
Terazi
Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla sağlığınız ve bunu etkileyen durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Alışkanlık ve bağımlılıklarınız, uyku düzeniniz, beslenme alışkanlıklarınız, ilaç ve takviyeleriniz konusunda bazı kontrollerden geçmeniz gerekebilir.
Akrep
Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla parasal ve duygusal konulardaki seçimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Yay
Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla ev hayatınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcunda geri hareket etmesiyle kendinize daha gerçekçi hedefler koyma noktasında bir adım atabilirsiniz.
Kova
Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte gelir gider dengenizi kurmak, korumakla ilgilenebilirsiniz. Hangi konularda açık verdiğinizi görmek harcamalarınızı yönetmek konusunda size fikir verebilir.
Balık
Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 29 Haziran'da Satürn'ün burcunuzda geri hareketine başlamasıyla hayatınızda ilk sıraya koyduğunuz konuları değerlendirmeye alabilirsiniz. Çaba gösterdiğiniz konular, önemsedikleriniz size bazı geri dönüşler getirebilir.