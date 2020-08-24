Haftalık Burç Yorumları: 24-30 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Bu hafta iş hayatınızdaki koşulları çok fazla zorlamak yerine aksine daha makul hareket etmelisiniz. Elinizden geleni yaptıysanız artık buna üzülmenin bir mantığı yoktur. Özellikle üst kademelerdeki yöneticilerinizle karşı karşıya gelirken tam olarak nasıl hissettiğinizi, neyi arzuladığınızı ve neye ihtiyacınız olduğunu ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Geri adım atmak ve kendi kontrolünüz dahilinde olan görevlere yönelmek ya da fazla iddialı olmamak daha doğru olacaktır. Güneş ve Uranüs arasındaki harika kontak size beklenmedik yerlerde paralar getirebilir.

BOĞA BURCU:

Sosyal çevrenizden arkadaşlarınızdan güzel destekler alabilirsiniz. Yaşam içinde kendinizi daha değerli ve önemli hissedeceğiniz bir hafta içindesiniz. Bazı olaylar karşısında şaşkınlığınızı koruyamayabilirsiniz. Uzun zamandır kabul edilmeyen işlerinizin ya da projelerinizin kabul edildiğini görebilirsiniz. Güçlü insanlardan destek görebilirsiniz. Sosyal projelerde yer alabilir önemli bir yenilik getirebilirsiniz. Bu hafta sizler için diğer birçok haftadan önemlidir.

İKİZLER BURCU:

İş hayatınızda kendi yerinizi bulduğunuz ve işlerinizi bu anlamda tasarladığınız bir hafta içindesiniz. Kariyer hayatınızda bazı konularda meydan okumaları sözlü değil aksine işiniz ve yeteneğinizle ortaya koymalısınız. İnsanların dürüst iş yapmasını beklerken belki de bazı yaptıkları kötülükleri görebilirsiniz. Bazen haklı olmak değil doğru olmak önemlidir. Bu felsefeyi benimseyin. İlişkilerinizde karşı taraftan ilgi göremediğinizi düşünüp bazı yön kayıpları içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

Geçtiğimiz haftalarda ilişkileriniz konusunda gereğinden fazla zorlanmış olsanız da bazı konularda daha net bazı şeyleri görebilir noktaya geldiniz. Hayatta her şeyin mümkün olması ve tüm mümkünlüklerin kıyısında olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Tamamen özgür olmayı beklemek bazen kişisel sınırlarımızın kölesi haline bizleri getirebilir. Bazen neyi bildiğimizi neyi bilmediğimizi iyi ayırt etmeliyiz. Gerçek sizin umduğunuz şey değildir. Sadelikteki gücü görmeli ve her şeyin özüne inmelisiniz.

ASLAN BURCU:

Yeni başlangıçların kapısındasınız. Bazı yenilikler sizi şaşırtacak. Lütfen elinizden geldikçe kendinizi yeni ve orijinal konulara zorlayın. Egonuzdan sıyrılın. Yeni bir dönem ve yeni projelere ihtiyacınız var. İş ortamınız ya da iş alanınızda yeni bir ilişki başlatabilirsiniz. Bazı konularda akış değişiyor. Geçtiğimiz hafta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan yen iay bu ay etkisini ortaya koyuyor. Dönmeyen eski sevgili ya da size yalan söyleyen insanları düşünmekten vazgeçip önünüze bakmalısınız. Üst düzey bir kurumla iyi bir anlaşma ya da sözleşme yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU:

Haftaya etkili ve güçlü başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz artık başak burcunda ilerliyor. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Parasal konularda dikkatli ve ekonomik davranmalısınız. Özellikle çarşamba ve perşembe günü yapacağınız harcamalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Arkanızdan yapılan dedikodular ya da sizin konuşmak zorunda kaldığınız konular farklı anlatılabilir. Gözünüzle görmediğiniz veya kulağınızla duymadığınız şeylere gereğinden fazla itibar etmeyin. Bir meslektaşınızla yakınlaşma yaşayabilir ya da yakın bir arkadaşınızla şaşırtıcı bir ilişki başlatabilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs sizlerin kariyer evinize karşıtlık yapacak. Bu hafta sizi aniden sinirlendirebilecek ya da büyük kaoslara sürükleyecek olaylara girmeyin. Taşıyamayacağınızdan fazla yükler yüklenmekten vazgeçin. Konuşmalarınıza ve vaatlerinize çok dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Yeni hedefler ve yeni katılımlar hayatınıza giriyor. Yeni bir ev almak ya da evinizi değiştirmek mümkün olabilir. Bu tür konularda yanılgılara dikkat edin.

AKREP BURCU:

Bu hafta planlarınızı çok iyi yapmalısınız. Satürn ve Mars arasındaki gerilimli açı belki bir şeylerin sizi engellediğiniz size düşündürtebilir. Bazı konularda ısrarcı davranmayın. Parasal konularda biraz daha rahat nefes alacaksınız. Eğer çocuk sahibi olmak ya da çocuklarınızın eğitimi ile ilgili planlarınız varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. Yeni yapacağınız görüşmeler için pazartesi veya salı gününü değerlendirmenizi tavsiye edebiliriz. Hafta ortasından sonra kendinizi sonbahara hazırlamalı ve sağlıklı beslenme şekline geçmeyi seçmelisiniz. Kardeşleriniz, yakın çevrenizden aldığınız şaşırtıcı haberlere karşı daha sağduyulu olun. Bazı olayların gizemi çözülüyor.

YAY BURCU:

Bu hafta en belirgin gökyüzü konumu Satürn ve Mars arasındaki stresli açı olacaktır. Bu durum sizlerin hem aşk hayatınızı hem de parasal konularınızı ön plana getirecektir. Belki ekonomik koşullarınızın yetersizliği yüzünden bazı yapmak istediklerinizi yapamamak sizi kısıtlıyor olabilir. Bir ilişki bitirmek zorunda kalmış ya da artık ne yapsam da olmuyor dediğiniz bir duruma gelmiş olabilirsiniz. Hemen yargılamalar içinde olmamalısınız. Sakin ve gözlemci olmayı seçin. Çarşamba-Perşembe önemli bir ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı konularda tutamayacağınız sözler vermeyin. Yarım kalmış projelerinizi harekete geçirmek için acele edin.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Satürn ve Mars arasındaki önemli açı ile başlıyorsunuz. Hem ilişkiler hem de iş hayatınızda her şey şu an büyük bir değişime ilerliyor olabilir. Belki uzun süredir almaya çalıştığınız ayrılık kararını alıyor ya da uzun süredir süren ilişkiniz için bir evlilik kararı alıyor olabilirsiniz. Yani hayatınızda bazı radikal değişimler bu hafta söz konusu olabilir. Hayat öykünüzde ne yer alıyorsa bunu öyle değerlendirmelisiniz. Belki yeni bir ev alıyorsunuz kredi çekeceksiniz ya da eşinizle ev ayırıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Çocukla ilgili sorumluluklar gereğinden fazla üzerinize yüklenmiş olabilir. Planlı ve stratejik hareket etmelisiniz.

KOVA BURCU:

Bu hafta parasal konularda oldukça güçlü iyileşmeler içinde olabilirsiniz. Birilerine karşı gizli düşmanlıklar beslemekten ve kin tutmaktan aman vazgeçin. Siz böyle biri değilsiniz ve hiç böyle biri olmadınız. Birilerine had bildirmek ya da hakkınızı arama fikri şu aşamada doğru olmayabilir. Bir yatırım yapma fikri içinde olabilirsiniz. Geleceğinizi güvenceye almak istiyorsunuz ama bazı konularda acele etmemelisiniz. Her şeyin bir zamanı ve yeri vardır. İş hayatınızda iş arkadaşlarınızla bazı rekabetlere dikkat edin. Çarşamba ve perşembe günleri iş birlikleri ve toplantılarınız açısından net ve kararlı olmayı tercih edin.

BALIK BURCU:

Aşk hayatınızdaki beklentilerinizi biraz geri adımda tutun. Bu hafta parasal konularınız ve kariyer hedeflerinizi ön plana almayı seçin. Bazı baskılar sizi finansal açıdan yoruyor olabilir. Ödemelerinizde hesaplarınızı çok daha iyi ve doğru yapın. Bozulan eşyalarınız ya da arızalanan bazı cihazlarınız olursa bunların bakımları konusunda hassas olun. Hızlı ve acele kararlar vermeyin. Perşembe günü hayatınızda önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Aldığınız haberlerde olur olmaz insanların yanında öfkeli konuşmalar yapmayın.