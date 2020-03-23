Haftalık Burç Yorumları: 23-29 Mart Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 23-29 Mart haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 23-29 Mart haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar, haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta artık Satürn kova burcuna geçiş yaptı. Bu durum yeni bir 2,5 yıllık döngünün başlangıcını ifade ediyor. Salı günü sizin burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile hayatınızda yeni başlangıçlara hazır olmalısınız. Bir şeylere hevesiniz var ama imkanlarınız yok gibi olabilir. Şu an dünya genelinde yaşadığımız bu kaosun bedelini sadece sizler ödemiyorsunuz. Bu yavaşlamayı fırsat bilerek hayatınızda kariyerinizde bazı yeni adımlar içine girebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Esnek olmayı bilmediğiniz bazı durumlara karşı bu hafta daha açık ve oluruna bırakma tarzı ile yaklaşmayı seçmelisiniz. İş hayatınızdaki belirsizlikler bu hafta netleşiyor olabilir. Unutmayın ki her şey hayrımıza gelişir.

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu süreç sizler için mutluluk verici olacaktır. Son birkaç haftadır olmadık krizler ve umutsuzluklarla başa çıkmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama bu durum emin olun sadece size özel bir durum değildi.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bundan önceki Satürn oğlak burcu süreci sizleri oldukça yıprattı. Şimdi nefes alma ve sakinleşme dönemi içindesiniz. Daha doğru kararlar almak ve yeni adımlar atmak için güzel bir haftadasınız.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta ilişkilerinizde bazı iyileşmeler ve barışmalar söz konusu olabilir. Salı günü ivmeyi çok fazla yükseltmeyin. Kariyer hayatınız ya da iş hayatınız da bazı yenilikler arayışı içinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta iş hayatınız oldukça önemli olabilir. Kariyerinizde birdenbire beliren fırsatlar ya da yatırımsal konular ön planda olabilir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta işler biraz hızlıca seyrini değiştiriyor olabilir. İlişkilerde daha sakin olmalısınız. Fevri davranışlar ancak ve ancak sizlere zarar getirir.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta işler biraz daha yoğun ve kaygılı olabilir. Hiçbir durumu kafaya takmayın. Her şey zamanla yoluna girecek.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Haftaya yakın çevre arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızın söylemlerini test ederken başlıyor olabilirsiniz. Kafanızda sosyal medya ve iletişim konularında bazı projeleriniz olabilir.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta en önemli konular ekonomik olabilir. Bunları dengelemek ve işleri yoluna koymak için önemli bir zaman dilimindesiniz. İşlerinizin ertelenmesi ya da iptal edilmesi gibi durumlara karşı hemen karamsar yaklaşımlar belirlemeyin.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta sizler için diğer haftalardan daha farklı ve orijinal olabilir. Hayatınızdaki tüm düğümleri çözüyor olacaksınız. İşlerinizi hızlandırıp, sorumlulukları daha fazla üstünüze alıyor olacaksınız.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar; haftaya yeni umutlar ve yeni hayallerle başlıyoruz. Bu hafta Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle sizler için 2,5 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Bu hafta işlerinizi daha fazla yoluna sokuyor olacaksınız. Sağlığınızdan kaygı duymak yerine bağışıklığınızı güçlendirici şekilde kendinize bakmalısınız.