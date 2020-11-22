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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 23-29 Kasım Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 23-29 Kasım Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 23-29 Kasım Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
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"23-29 Kasım haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 23-29 Kasım haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 23-29 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 23-29 Kasım 2020 haftası burç yorumlarınız..."

KOÇ BURCU:

Dinleyici koltuğunda son sözü en son söylemelisiniz. Venüs-Uranüs karşıt açısının kesinleşmesi hayatınızda iki çakmak taşının çarpışması gibi aydınlanmaya olanak sağlayacaktır. Haftanın son günü düz hareketine geçmeye hazırlanan Neptün gezegeni içinizde kilit vurduğunuz duygularınızın artık açığa çıkmasının zamanının geldiğinin habercisidir. Duygusal anlamda beklentilerinizin konuşulduğu bir hafta olabilir.

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BOĞA BURCU:

Uranüs gezegeni ile aralarında yapacakları karşıt açı ile yalnızlığınıza bir son verme fikrinizi destekleyen biriyle tanışabilirsiniz. Ya da uzun süren ve sizi varken yok gibi hissettiren partnerinize karşı bir bitiş kararı alabilirsiniz. Merkür-Plüton arasında kesinleşecek açı ile ikili ilişkilerinizde toplum önünde konuşurken yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için daha sade yalın bir dil kullanabilirsiniz. Haftanın son günü gerilemesini sona erdirecek Neptün gezegeni sosyal hayatınızda içe döndüğünüz günleri telafi edecektir.

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İKİZLER BURCU:

Uranüs ve Venüs aralarında karşıtlık açısı sizlerin hayatında gizli saklı kalan her şeyi önünüze sermeye hazırlanıyor olabilir. Merkür ve Plüton arasında kesinleşecek açı sizleri çalışma ortamınızda bazı tatsız konuşmalar yapmaya sürüklememelidir. Soğukkanlılığınızı koruyarak güçlü iletişiminizi kullanmalısınız. Neptün gezegeninin düz hareketine başlaması ile kariyer hayatınızda önünüzü görmenize engel olan her şey ortadan kalkacaktır.

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YENGEÇ BURCU:

Merkür-Plüton arasında kesinleşecek açı ile ikili ilişkilerinizde oldukça derin düşüncelere dalarak duygu ve disiplin arasında kalabilirsiniz. Haftanın son gününde düz hareketine başlayacak olan Neptün gezegeni yaşam felsefenizi oluştururken kararsız kaldığınız her noktada önünüzü aydınlatabilir.

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ASLAN BURCU:

Tutkularınızı ifade ederken incelikten ayrılmayışınız sizleri her zaman aile arasında sevilenler listesinin ilk sırasına adınızı yazdırıyor olacaktır. Uranüs-Venüs karşıtlığı çalışma ortamınızda beklenmedik değişimlere sebep olabilir. Haftanın son günü gerilemesini sona erdirecek Neptün gezegeni ile finansal konularınızdaki bulutlar dağılmaya başlayacaktır.

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BAŞAK BURCU:

Neptün gezegeninin düz hareketine başlaması ile artık içselleştirdiğiniz her konuyu geride bırakarak ileriyi rahatlıkla görüş alanınıza dâhil edebileceksiniz. Merkür ve Plüton arasında kesinleşecek açı ile aşk hayatınızda şansınızı sorgulayabileceğiniz bir dönem olabilir. Şansın sizlerin çabası olduğunu unutmamalısınız.

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TERAZİ BURCU:

Haftanın son günü ileri hareketine başlayacak olan Neptün evhamlarınızın önüne set çekerek daha rahat nefes almanızı kolaylaştıracaktır. Merkür ve Plüton arasında gerçekleşecek olan açısal etki ile kendinizi sorgulamak isteyebilirsiniz. Haksızlık etmeden artı ve eksi muhasebesi yapabilirsiniz.

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AKREP BURCU:

Neptün gezegeninin ileri hareketine başlaması ile güçlü tutkunuza ilham perileri eşlik etmeye çalışacaktır. Merkür ve Plüton arasında kesinleşecek açı sizleri içe döndürerek sorgulamalarınızı artırabilir. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz için bağışıklığınızı desteklemeyi ihmal etmemelisiniz.

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YAY BURCU:

Güneşin burcunuzda olması sizlere destekleyici etkiler sunacaktır. Merkür ve Plüton arasında kesinleşecek açı ile kendi değer yargılarınızı yıkmaya teşebbüs edebilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz her şeyi dışa vururken kırıcı olmamaya çalışmalısınız.

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OĞLAK BURCU:

Venüs Uranüs karşıt açısı şans yönünden sizleri destekleyerek, sizlere özgü yeni fikirlerde tarzınızı ortaya koymanızı sağlayacaktır. Merkür ve Plüton arasında gerçekleşecek açı ile sosyal çevreniz ve ben kimliğiniz arasında yıkıcı etkilere sahip olabilirsiniz. Eleştirileri içselleştirmek yerine hata payını değerlendirmelisiniz.

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KOVA BURCU:

Sakinliğinizi korumaya odaklanmalısınız. Gerçekleşecek olan Venüs Uranüs karşıtlığı beklenmedik sürprizleri önünüze serebilir. Merkür Plüton arasında kesinleşecek açı ile gizli kalmış sırlar açığa çıkabilir. Haftanın son günü gerilemesini sona erdirecek Neptün gezegeni ile birlikte melankolik hisleriniz geride kalırken finansal konularınız da görüş açınız genişleyecektir.

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BALIK BURCU:

Venüs gezegeninin Akrep burcuna geçişi ile uzun zamandır düşündüğünüz değişiklikleri hayata geçirebilirsiniz. Tutkunuz ilerleyişinize destek olacaktır. Merkür ve Plüton arasında kesinleşecek açı ile çevrenizdeki sizleri anlamakta zorlanan kişilerin manipülatif sözcüklerine maruz kalabilirsiniz. Sizleri bilerek ve isteyerek kırmak isteyenlere müsaade etmeyin.

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