HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 23 - 29 EYLÜL 2024 | Gerçeklerle Yüzleşme Zamanı! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

23 Eylül saat 05:36’da Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Venüs, Akrep burcuna geçiyor ve ilişkilerine farklı bir perspektif sunuyor. Bu zaman diliminde, içinde bastırdığın düşünceleri ortaya çıkarmak için mükemmel bir fırsat var. Artık o dırdırcı düşünceleri görmezden gelemeyeceksin çünkü Venüs ve Akrep bir araya geldiğinde gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Bu geçiş, ilişkilerini derinlemesine analiz etmene ve doğruluğunu sorgulamana yardımcı olacak. Belki de zamanın geldiğini düşünerek ilişkinde yapabileceklerini değerlendirmelisin. Her ne olursa olsun, bu geçiş sana ilişkilerinin gerçekliğini kontrol etme şansı veriyor!

26 Eylül saat 11:09’da Merkür, Terazi burcuna geçiyor. Merkür'ün Terazi burcuna geçişi ile diplomasi rüzgarları estirecek! Terazi, adaletin sembolü olan Terazi ölçeği ile ilişkilendirilir ve bu dönemde her duruma adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemen, daha objektif olmanı sağlar. Bu geçişi, evrenden gelen nazik bir hatırlatma olarak düşün; başkalarının bakış açılarını önemsemek ve uzlaşmayı kucaklamak, güzelliğin anahtarıdır.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 23 Eylül'de Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle beraber hayata dair derin, tutkulu ve yoğun duygusal deneyimleriniz olmasını isteyebilirsiniz. Daha farklı, daha özel, daha size has bir tarzınızın olması için çalışabilirsiniz. Bu noktada işe ilişkilerinizden başlayabilirsiniz.

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Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün 23 Eylül'de Akrep burcuna geçişiyle, ikili ilişkilerinize olan bakış açınızı büyük oranda değiştirebilirsiniz. Sizden farklı, sizinle aynı düşünmeyen ya da hissetmeyen insanlara olan tutumlarınız fark edilir olabilir.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle beraber sorumluluklarınız ön plana çıkabilir, işinize daha tutkuyla sarılabilir ya da tutkuyla sarılacak yeni işler bulabilirsiniz. Bu konuda arayışlarınız olacağı kadar daha önceki görüşmelerinizin, işlerinizin olumlu etkilerini görebilirsiniz.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 23 Eylül'de Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle aşk hayatınız ve yaratıcılığınız hareketleniyor. Yeni gelişmeler yaşamaya çok açıksınız ama bunun için önce geçmişin gölgesinden çıktığınızdan emin olmalısınız.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcundaki seyahati, aile ve ev yaşamınızı etkileyebilir. Bu süreçte aile ilişkilerinizde derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak, eski sorunlar gün yüzüne çıkabilir ve çözüm bekleyen meselelerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcuna geçişi hayatınızı biraz hızlandırabilir. İş ya da sosyal amaçlı ziyaretler, görüşmeler gündeminize gelebilir. Aklınızdaki fikirleri son haline getirebilir ve uygulamaya geçebilirsiniz. Yazı yazmak, konuşma yapmak, bilginizi paylaşıma sunmak isteyebilir ya da buna yönelik teklifler alabilirsiniz.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 23 Eylül'de yönetici gezegeniniz Venüs'ün burcunuzdan çıkıp Akrep burcuna geçişiyle maddi konular ve kişisel değerleriniz daha fazla önem kazanacak. Gelir kaynaklarınızı artırma veya finansal konularda derinlemesine bir analiz yapma ihtiyacı duyabilirsiniz.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün burcunuza geçişiyle, kişisel cazibeniz ve çekiciliğiniz artacak. Daha karizmatik ve çekici bir figür olabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak bir değişime gidebilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize odaklanmak, kişisel dönüşümünüz için önemli bir adım olabilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle, iç dünyanız ve bilinçaltınızda derinlemesine bir dönüşüm süreci yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış duygular veya bilinçaltındaki korkular bu dönemde yüzeye çıkabilir. Bunları reddetme eğiliminde olabilirsiniz ama bu tuzağa düşmemelisiniz.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle beraber sosyal çevreniz konusunda daha dikkatli ve seçici olabilirsiniz. Sizinle aynı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerle bir arada olmak, kendinizi daha iyi ifade etmenizi, daha dışa dönük olmanızı kolaylaştırabilir.

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Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle kariyer ve toplumsal statü alanınızda önemli etkiler yaratacak. Bu dönemde kariyerinizde daha tutkulu ve hırslı olabilirsiniz. İş yerinde güçlü bağlantılar kurma isteği artabilir. Yeni sorumluluklar ve pozisyonlar söz konusu olabilir.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcundaki seyahatine başlamasıyla sizi de bazı yolculuklar bekliyor olabilir. İş ya da gezi amaçlı programlar gündeminize gelebilir. Hayatınıza yeni imkanlar katmak, yeni insanlarla farklı konular konuşmak isteyebilirsiniz.