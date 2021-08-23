Haftalık Burç Yorumları: 23 - 29 Ağustos Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Güneş Başak Burcunda

Merkür Neptün Karşıtlığı

Venüs Chiron Karşıtlığı

KOÇ BURCU:

Güneş’in Başak burcuna geçtiği bu haftaya, çalışmak ve üretmek adına yeni bir düzenleme yaparak başlıyorsunuz. Sağlıklı kararlar alarak rutinlerinizi verimlilik ve mükemmellik esasına göre yeniden dizayn edeceksiniz.

BOĞA BURCU:



Güneş’in Başak burcuna geçtiği bu hafta, kendinizi mutlu hissettiğiniz alanlarla ilgili bazı çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi nasıl işleyeceğiniz konusunda bazı fikirler edinebilir, becerilerinizi titizlikle sergilerken, ürettiğiniz mükemmel parçalar ile adınızdan söz ettirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU:



Başak burcuna geçen Güneş, size geleceğiniz için yeni başlangıçlara imza atacağınız zamanın geldiğini söylüyor. Ayakları yere basan ve sizi istediğiniz yere taşıyacak fikirlerinizi hayata geçiriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU:



Güneş’in Başak burcuna geçmesiyle birlikte, fikirlerin ve işlerin havada uçuştuğu ama yere bir o kadar da sağlam indiği bir döneme giriyorsunuz. Yapıcı fikirleriniz, anlaşmalar konusundaki titizliğiniz yaşantınızın kalitesine hizmet ediyor.

ASLAN BURCU:



Yönetici gezegeniniz Güneş burcunuzdan ayrılıyor ve Başak burcuna geçiş yapıyor. Maddi ve manevi yönden kendinizi daha özgür ve istekleriniz için çalışan bir modda hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU:



Güneş’in burcuna geçmesiyle kendinizi canlanmış ve özgür hissetmeye, hayatınızı yoluna koymaya başlıyorsunuz. Yeni bir sayfa açmanın, hayata başka bir yerden bakmanın, kendinizle ve fikirlerinizle ilgilenmeniz gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Daha cesur ve net olmanız, istediklerinizi elde etmenizi kolaylaştıracaktır.

TERAZİ BURCU:

Güneş hafta başında Başak burcuna geçiyor ve siz yalnızlık hissinize bir son veriyorsunuz. Arka planda gerçekleşen, sizden gizlenen ya da sizin gizlediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir. Size karşı iyi niyetli yaklaşmayan kişilerin varlığını öğrenebilir, güven kavramınızı gözden geçirebilirsiniz.

AKREP BURCU:



Güneş’in Başak burcuna geçtiği bu hafta, istekleriniz için verdiğiniz emeğin hayatınıza olan katkılarıyla tanışabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde kendinizden ve yaptıklarınızdan söz ettirebilir, yeni bir çevre ya da fikir üzerinden hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu konuda her zamankinden daha dikkatli ve özenlisiniz. Bekleyen ya da bir sebepten dolayı aksayan çalışmalarınız hız kazanabilir.

YAY BURCU:



Güneş’in Başak burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili ışıl ışıl bir dönem başlıyor. Mükemmeli ortaya koyan performansınızla göz doldurabilir, yeni tekliflere ve yükselen standartlara açık hale gelebilirsiniz. Bu hafta itibariyle kendiniz ve sorumluluklarınız arasındaki sıkışmışlığınıza da çözüm bulmaya başlıyorsunuz. Nerede esnek, nerede çalışkan olmanızla ilgili sorunlar son buluyor.

OĞLAK BURCU:



Güneş’in Başak burcundaki seyriyle birlikte, hayata olan gerçekçi bakış açınızı ve fikirlerinizi daha iyi işlemeyi öğreniyorsunuz. Kesin ve peşin hükümlerinizi dile getirebilir, size ve çevrenize katkı sağlayacak çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Bu çalışmalara yeni bir eğitim imkanı ya da var olan eğitimlerin, projelerin düzenlenmesi de dahil olabilir.

KOVA BURCU:

Güneş Başak burcuna geçiyor ve kişisel anlamda ciddi bir dönüşümün içine giriyorsunuz. Sizi endişelendiren, maddi ve manevi yönden yolunuzu tıkayan durumların son bulduğunu görebilirsiniz. Emek vermek ve çalışmak, bu süreçte sizin kilit kelimeleriniz olabilir.

BALIK BURCU:



Güneş’in karşıt burcunuz Başak’a geçmesiyle birlikte, ikili ilişkilerinizde yeni aydınlık bir döneme giriyorsunuz. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Güven konusundaki bazı sorunları çözüme kavuşturabilir, ilişkilerinize hizmet eden olguları geliştirebilirsiniz.