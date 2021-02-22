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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Şubat Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Şubat Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Şubat Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
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"22-28 Şubat haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 22-28 Şubat haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 22-28 Şubat haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 22-28 Şubat 2021 haftası burç yorumlarınız..."

KOÇ BURCU:

Haftanın ilk günü Ceres’in Koç burcuna geçmesi ile sizin için kişisel ihtiyaçlarınız ve gelişiminizi besleyeceğiniz bir dönem başlıyor. Özgürlük alanınıza önem verirken çevrenize de yardımcı olarak hem sizden beklentisi olan dostlarınızı mutlu edebilir hem de kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Venüs’ün Balık burcuna geçmesi ile sıkıştığınızı düşündüğünüz ya da sizi endişenlendiren konularda artık rahat bir nefes alıyorsunuz. Planlarınız ve önünüze yeni çıkacak fırsatlar üzerinden hareket etmeniz kolaylaşacaktır.

 

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BOĞA BURCU:

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Balık burcuna geçmesiyle, özellikle sosyal ortamlarda olumlu gelişmeler yaşayacağınız, bu alandaki yatırımlarınızı ve organizasyonlarınızı daha iyi işleyeceğiniz günler başlıyor. İkizler burcunda ilerleyen Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcundaki Jüpiter ile oluşturacağı üçgen açı, maddi olanaklarınızı da doğrudan ilgilendiren planlarınıza bir netlik kazandırabilir. Planladığınız gibi ilerleyecek olmak ve bundan iyi sonuçlar elde etmek, sosyal ve ekonomik özgürlüğünüzün önünü açacaktır.

 

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İKİZLER BURCU:

Venüs’ün hafta ortasında Balık burcuna geçmesi, bu özgüveni de arkanıza alarak iş hayatınızda ve çalışma ortamınızda bazı iyileşmeleri önünüze serebilir. Burcunuzda ilerleyen Kuzey Ay Düğümü, Kova burcundaki Jüpiter ile olumlu bir açı yapıyor ve siz artık kişisel gelişiminizi büyük oranda tamamlayıp yaşantınızda kadersel bir dönüşüme doğru yol alıyorsunuz. 27 Şubat’ta dost burcunuz Başak’ta gerçekleşecek dolunay, aileniz ve ev yaşamınız konusundaki bazı sorunları çözüme kavuşturmanızı sağlayacaktır.

 

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YENGEÇ BURCU:

Ceres asteroidinin Koç burcuna geçmesi ile geleceğe ve olaylara bakış açınızın sizi ne denli etkilediğini düşünerek burada daha yapıcı ve ılımlı bir tavır sergilemeye başlayabilirsiniz. Bu sayede kariyeriniz, planlarınızda daha disiplinli bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Venüs’ün Balık burcuna geçişi yaşam felsefenizi ararken aydınlanma yaşamanızı ve aradığınız anlamı bulmanızı sağlayacaktır.

 

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ASLAN BURCU:

Venüs’ün Balık burcuna geçmesi, korkularınızla baş etmek konusunda ihtiyacınız olan desteği size verecektir. Özellikle ikili ilişkiler anlamında daha iyi yol alacağınız bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter arasındaki üçgen açı, sizi bu anlamda oldukça güçlü kılacak ve özgürlük anlayışınızı empatiyle, sevgiyle besleyecek etkilerle destekleyebilir.

 

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BAŞAK BURCU:

Ruhsal olarak besleneceğiniz bu yeni alan “yapamam” dediğiniz birçok konuda korkularınızı silecek gücü size verecektir. Venüs karşıt burcunuz Balık burcuna geçerek, sosyal ve duygusal tüm ilişkilerinizin kötü izlerini silmenize yardımcı oluyor. Daha sakin ve ılımlı bir ruh hali ile ilerleyeceğiniz için tıkandığını düşündüğünüz konularda çıkış noktaları bulabilirsiniz. Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü arasındaki üçgen açı, çalışma ortamınızda verimli gelişmelerin ve değişikliklerin sinyalini veriyor. Sizi geren ve yoran birçok konudan yavaş yavaş sıyrılıyorsunuz.

 

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TERAZİ BURCU:

Ortaklı hareket etmek, kararları birlikte almak ve ciddi adımlar atmak için gereken alt yapıyı kurabileceksiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Balık burcuna geçmesiyle, ikinci ve üçüncü kişilerden/yollardan sağladığınız maddi ve manevi kazançlarınız konusunda bazı fedakarlıklar sizi bekliyor olabilir. İçiniz rahat olsun. Zira Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü arasındaki olumlu açı, tüm gerginlikleri ve endişeleri sizin için birer iyi fırsata dönüştürebilir.

 

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AKREP BURCU:

Verimi planlama ve düzen içerisinde sürdürmelisiniz. Bu sizin tamamlanma hissiniz için oldukça önemli. Venüs’ün Balık burcuna geçişi, hayatta yüzünüzü güldüren ve sizi geliştiren konularda çalışmalar yapmanızı sağlayacaktır. Yükselen bu motivasyonunuz sevdikleriniz, aileniz ve varsa çocuklarınızla olan gönül bağınızı da kuvvetlendirmiş olacaksınız. Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü arasında gerçekleşen olumlu açı, aile hayatınız ve buna bağlı maddi gündemlerinizde yüzünüzü güldürecek gelişmeler getirebilir.

 

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YAY BURCU:

Üretkenliğinizi fikirlerinizle birleştirdiğinizde özgüveninizin tazelendiğini ve bunun sizin ufkunuzu daha da genişlettiğini görebilirsiniz. Venüs’ün Balık burcuna geçmesi, ailenizle olan iletişiminizi iyileştirecek ve sorunları daha yapıcı, ılımlı bir şekilde masaya yatırmanızı sağlayacaktır. Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in karşıt burcunuzda ilerleyen Kuzey Ay Düğümü ile olumlu bir açı oluşturması, ikili ilişkilerinizde daha iyimser ve güçlü bağlar kurabilmenizin önünü açıyor.

 

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OĞLAK BURCU:

Kaybetme korkusu size bazı adımlar attırabilir, bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz gündemler oluşturabilir. Venüs’ün Balık burcuna geçmesi ile birlikte, hazırlığını yaptığınız anlaşmalarınız ve yakın çevrenizle ilgili güzel gelişmelere şahitlik edebilirsiniz. Bazı konuları daha iyi ifade edeceğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor. Jüpiter ile Kuzey Ay düğümü arasında olumlu açı, kazanç sistemlerinizde yapacağınız iyileştirmeler için size bazı fırsatlar sunabilir.

 

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KOVA BURCU:

Sakin ve ılımlı bir atmosfer içinde olmak, size kendinizi daha iyi hissettirecek ve ileriye dönük bazı adımları birlikte atmanız için olanak tanıyacaktır. Burada önceliği sevdiklerinize verebilirsiniz. Venüs’ün burcunuzdan ayrılarak Balık burcuna geçmesiyle, finansal anlamda kemerleri gevşeteceğiniz hatta yeni çalışmalara başlayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Beklediğiniz ödemeleri nihayetinde alabilirsiniz. Burcunuzda hareket eden Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki olumlu açı, kişisel alanlarınız ve ilişkileriniz konusunda size destek olmaya geliyor.

 

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BALIK BURCU:

Venüs’ün en iyi hissettiği yer olarak burcunuza geçmesiyle birlikte, özellikle ilişkiler anlamında oldukça keyifli günler sizi bekliyor. İlişkilerinizde yenilemek istediğiniz konularda iyi niyetlerinizin ve emeklerinizin karşılığını görebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Kuzey Ay düğümü ile oluşturacağı üçgen, saklı tuttuğunuz konuları konuşmak ve burada iyileşme fırsatı yakalamak için gözünüzdeki perdeyi kaldırmaya yardımcı oluyor. Aile kurmak, duygusal olarak mutlu anlar yaşamak adına harekete geçebilirsiniz.

 

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