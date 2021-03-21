Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Mart Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya baharın verdiği coşkuyla başlıyorsunuz. Bireyselliğinizi ön plana çıkarmak isterken ikili ilişkilerinizde enerjinizi sahaya yansıtabileceksiniz. Venüs’ün Koç burcunda hareket etmeye başlamasıyla karizmanız ve cesaretiniz çok güçlü olacak. Aşk hayatınızda yalnızlığı geride bırakarak beklediğiniz görüşmeleri yapabilirsiniz. Hızlı hareket etmeden olgunlukla süreci taşımaya gayret gösterin. Çarşamba ve perşembe günü kendinizi öfkeli ve gergin hissedebilirsiniz. Üzerinizde biriktirdiğiniz stres sizleri öfkeye sevk ediyor olabilir. Olumsuz enerjinizi atmak için fiziksel aktivitelere başvurmalısınız.

BOĞA BURCU:

Kendi içinizde çözemediğiniz ve size sorun yaratmış herkesle bu hafta görüşmeler yapabilir ve kafanızdaki sorulara cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda ya da sorumluluklarınızda yaşadığınız sorunlar varsa bu hafta güzel gelişmelere hazır olmalısınız. Artık daha özgür ve yenilikçi olacaksınız. Hafta ortasında aileniz ile ilgili konular ya da taşınma, ev tadilatı gibi durumlar gündem oluşturabilir. Bu bağlamda en önemlisi psikolojik anlamda kendinizi huzurlu hissedeceğiniz ortam ve durumlar içinde olmalısınız. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmeli ve görmezden geldiğiniz sorunları daha fazla konuşuyor olmalısınız.

İKİZLER BURCU:

Vereceğiniz kararlar veya başınıza gelen olaylar sizleri adeta ilerleyen günlere hazırlıyor olacaktır. Mümkün oldukça bu zamanları daha duyumsayarak geçirmenizde fayda var. Özellikler Pazartesi ve salı günleri finansal konularınız her zamankinden daha önemli olacak. İş hayatınızdaki bazı beklentileriniz ya da eğitim hayatınız ile ilgili önemli beklediğiniz gelişmeler olumlu yönde sonuçlar vermeye başlayacak. Verdiğiniz emeklerin karşılığını aldığınız harika bir hafta içindesiniz. 28 Mart Pazar saat 18:48’de Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Aşk hayatınız ya da ilişkilerdeki geçmiş hatalarınız yeniden gündem oluşturabilir.

YENGEÇ BURCU:

Haftaya baharın verdiği enerji ile başlıyorsunuz. Kariyer alanınızda gerçekleşecek yeniliklere hazırlanmalısınız. Hedefleriniz doğrultusunda yeni başlangıçlara adım adım yürürken toplum önünde kitlelere rol model olacak bir imaja kavuşuyorsunuz. Koç burcunda Güneş/Venüs kavuşarak 2015 yılından beri gelen döngünüzü kıracak ve hayatınıza tertemiz bir sayfa açarak birikmiş hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek. Mars ve Kuzey Ay Düğümü İkizler burcunda kavuşum açısına sahip olarak geçmişin yıkıntılarını geride bırakarak kadersel yeniliklere start veriyorsunuz.

ASLAN BURCU:

Aradığınız amacı içinizde keşfederek Güneş Venüs kavuşumunda yeni bir ufka doğru yelken açacaksınız. Akrabalarınız ile diyaloglarınızda uyumu yakalarken eski soğukluğu bahar ile birlikte geride bırakıyorsunuz. İkizler burcunda hareket eden Mars ile Kadersel etkileri barındıran Kuzey Ay Düğümü kavuşum yaşayarak geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek adına sizlere somut hareket alanı oluşturacaktır. Sizlerin kararı neticesinde geleceğiniz şekillenirken geride bıraktığınız her konu ayak bağı olmaktan tamamen çıkacaktır.

BAŞAK BURCU:

Güneş ve Venüs kavuşarak dönüşümün sizler açısından uyumlu bir ahenkle gerçekleşmesini sağlayacaktır. Duygusal bağ kurmak istediğiniz kişilerle yeni bir yola yürüyerek hayatın paylaşım tadını deneyimliyorsunuz. Mars ve Kuzey Ay Düğümü İkizler burcunda kavuşarak kariyer alanınızda kadersel bir hareketlenme yaşatacaktır. Seçimleri siz belirlerken kendinizi olan güveninizi korumalı ve emin adımlarla yürümelisiniz. 28 Mart Pazar saat 18:48’de Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizlere özgürlüğünüzü yeniden kazandırıyor.

TERAZİ BURCU:

Haftaya bahar gibi yeniden filizlenerek başlıyorsunuz. Zorlandığınız ve kendinizi geriye çektiğiniz her konuda yeni girişimlere adım atacak enerji ile bahara merhaba diyorsunuz. İkili ilişkilerinizde heyecanınız doruk noktasına çıkarken, Güneş/Venüs kavuşumu sizleri yeni bir döngüye taşıyor olacak. İkizler burcunda Mars ve Kuzey Ay Düğümü kavuşum açısına sahip olurken yeni eğitim alanında kadersel bir etki ile sizleri harekete geçirecek. Uzaklara gitmekte çekindiğiniz konularda içsel güç kazanırken cesaretiniz yolunuzu aydınlatacaktır.

AKREP BURCU:

İkizler burcunda Mars ve kuzey ay düğümü kavuşarak finansal konularınızda sizlere hareket alanı sağlıyor olacak. Kaynaklarınızı doğru kullanmanın ödülü olarak kadersel bir ilerleme kat ediyorsunuz. Evliliğiniz ya da ikili ilişkilerinizde yaşadığınız gel gitler artık sizlere daha fazla önünüzü görme fırsatı verecek. Mahkeme ya da hukuksal konularınız ile ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Bu hafta yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler sizlerin iş ortamlarınızı değiştirme fırsatını tetikleyebilir.

YAY BURCU:

Güneş/Venüs kavuşumu sizleri şans yönünden iyi bir konuma getirirken, oluşturmak istediğiniz yapılarda ilk başlangıç hareket enerjisini sağlayacaktır. İkizler burcunda Mars ve kuzey ay düğümü kavuşum açısı kesinlik kazanarak ikili ilişkilerinizde çekincelerinizi geride bırakmaya ve somut adımlar atmanıza cesaret verecektir. Geçmişte sizi üzen her şeye bu hafta büyük bir güçle son veriyorsunuz. İlk kez belkide hiçbir durum sizi üzmeyecek. Başkalarını araya sokarak ya da kefil olarak işler içine girmemeye özen gösterin. Ortaklı yapılarınız da yeni bir kadersel oluşuma giderken kararlarınızı netleştirmeniz işinizi daha kolay hayata geçirmenizi sağlayacak.

OĞLAK BURCU:

Haftaya baharın verdiği yaşama bağlanma tutkusu ile başlıyorsunuz. Zaman zaman kendinize olan güveninizde düşüklük hissedebilir, kendinizi ifade ederken zorluk çekebilirsiniz. Zihinsel algınız düşüklük gösterdiğinde sakinleşerek ifade etmeyi deneyebilirsiniz. Güneş ve Venüs’ün Koç burcuna geçişi ile sonlanma yaşamak istediğiniz konularda somut adımlar atıyorsunuz. Geride bırakmak istediklerinizi bırakarak Güneş /Venüs kavuşumu ile baharın enerjisini yeni başlangıçlar için kullanacaksınız.

KOVA BURCU:

2017 yılından süre gelen döngünün kırılması sizleri yeni hedeflere doğru yönlendiriyor. Hayat enerjinizi yansıtarak kendinizi toplum önünde yeni bir pozisyona taşıyacaksınız. İkizler burcunda Mars/Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu sizleri seçimsel bir birlikteliğe hazırlarken beklediğiniz mutluluğu sevgi ile taçlandırmanızı sağlıyor olacak. Pazar günü Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay kararsız kaldığınız yeni eğitim öğretim konularınızda netleştirme sağlarken, yaşam felsefenizde gerçekleşen dönemsel sert çıkışların yerini daha sıcak davranışlara bıraktığına şahit olacaksınız.

BALIK BURCU:

Zihninizin yoğun ve bir o kadar da dalgın olduğu bu dönemde yenilenme sizlere ilaç gibi gelecektir. Baharla birlikte kendinize olan öz güveninizde artış gözlemleyerek hayata daha cesur adımlar atabileceksiniz. İçsel ve çevrenizle olan kavgalarınızı geride bırakırken daha uyumlu bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finansal konularınızda iyileşme yaşarken, kendinize yeni maddi hedefler koyabileceksiniz. Mars ve Kuzey Ay Düğümü ikizler burcunda kavuşarak aile yapınıza kadersel dokunuşlar gerçekleştirecektir. Aile kurmak gibi bir düşünceniz var ise somut adımlarla harekete geçerek, iletişiminizi güçlendiriyorsunuz.