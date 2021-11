Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Kasım Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

22 Kasım Güneş Yay Burcunda

24 Kasım Merkür Yay Burcunda

26 Kasım Satürn Chiron Üçgeni

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, her şeyi tamamladığınız ve büyük ivmeler elde etmek için hazır olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. 22 Kasım itibariyle Güneş’in ve Merkür’ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte, nasıl daha mutlu bir yaşam inşa edeceğiniz üzerine düşünebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, burcunuzda gerçekleşen ay tutulması sonrasında mental ve fiziksel olarak kendinizi daha esnek hissedeceğiniz bir haftaya, döneme giriyorsunuz. Her şeyin son derece net olduğunu görebilirsiniz. Alacağınız kararların hayatınızı önemli ölçüde etkileyeceğini düşünebilir, nitekim öyle de olacaktır. Direnciniz kırılıyor.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yönetici gezegeninizin burç değiştirecek olması ilişkiler anlamda önemli bir haftaya giriş yapacağınızı işaret ediyor. Parlamaya ve gülmeye hiç olmadığınız kadar hazır ve istekli hissedebilirsiniz. Zorlayıcı bir iletişim tercih eden, sizin iyiliğinizi istemediğini açıkça belli eden kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eskisinden daha farklı bir tutum sergileyebilir, zarar vermeyen ama umursama düzeyini oldukça aşağıya çeken bir tavır takınabilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeçler, yönetici gezegeniniz Ay hafta başında burcunuzda seyrediyor olacaktır. Kendinizi ve hissettiklerinizi ifade etmek, mantıkla hareket edebilmek sizin için zorlaşabilir. Güvende olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde vakit geçirmek isteyebilir, sizi endişelendiren durum ve insanlar üzerine düşünebilirsiniz. Bu düşünce, motivasyonunuzu düşürmek yerine sizi yeni güne, yeni haftaya hazırlayacak nitelikte olmalıdır. Geçmiş hikayelerinizi kapatmak, kendinize yeni bir tavır belirlemek için mental olarak kendinizi hazırlamalısınız.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, yönetici gezegeninizin Yay burcuna geçmesi kendinize parlayacağınız yeni bir alan kurabilir. Bir süredir bazı insanların ve durumların getirdiği olumsuzlukları çözmekle uğraşıyordunuz, hafta ortasında Ay’ın da burcunuza geçecek olmasıyla kendinizi daha iyi savunabilir ve bu meseleleri artık sonlandırabilirsiniz. Yönünüzü kendinize ve yetilerinize çeviriyorsunuz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, kendinizi yeni kararlara ve girişimlere hazırlamanız gereken bir haftaya giriyorsunuz. Gücünüzü sizi yoran konuları bitirmek için kullanmalısınız. Sizden gizlenen bir şeyleri görebilir, duyacaklarınızın neticesinde önemli detaylar konuşabilirsiniz, bu da kararlarınızı etkileyebilir. Sonucu her ne olursa olsun, önemli olan kazandığınız tecrübeler ve bakış açısına uygun şekilde hareket etmenizdir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, tüm manipülasyonlardan uzaklaşacağınız bir hafta sizi bekliyor. Bunu hem iş yaşamınızdaki gelişmeler hem de psikolojik olarak bir iyilik halinde olmanız sebebiyle, oldukça yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların ruh halini ve niyetini iyi anlamış olmanız, artık önceliği kendinize vermeniz önemli kararlar almanızı kolaylaştıracaktır. Tüm algınızı hayatınızı kazanmaya, finansal güvencenizi sağlamaya yönlendiriyorsunuz. Bunun ne demek olduğunu anlamak, dikkatiniz ve sağduyunuzla doğru orantılı olacaktır.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Boğa burcunda gerçekleşen ay tutulması sonrasında nefes almaya başlıyorsunuz. Bu hafta itibariyle üzerinizdeki toprak hissini attığınızı düşünebilirsiniz. Düşünmenin, sürpriz gelişmelerle ilgilenmenin verdiği yorgunluk sizi yavaş yavaş terk edecektir. Hayatınızın dönüm noktalarından birinde olduğunu düşünebilirsiniz. Bu düşüncenizde çok da haksız olmadığınızı zaman size gösterecektir. Siz yeter ki görmek için çabalamaktan vazgeçmeyin.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, haftanın ve hatta ayın yıldızı olduğunuzu düşüneceğiniz bir döneme giriyor ve her anlamda yeniden doğuyorsunuz. Kendinizi ifade etmek, varlığınızı belli etmek bu hafta en güzel ve parlak haliyle söz konusu olacaktır. İlerlemenize engel olan her şeyin çözüldüğünü, dağılan her şeyin toparlandığı ve tüm bunların büyük keyif verdiği bir zamanın içindesiniz. Heyecanlı ve mutlu günlere kapılarınızı açıyorsunuz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Ay’ın Yengeç burcunda seyrettiği hafta başı itibariyle ilişkilerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Partnerinizle aranızda duygusal gerilimler yaşayabilir, ortak dil bulmakta zorlanabilirsiniz. Kısa süreli etkilerin uzun süreli kırgınlıklar oluşturmasına mahal vermemelisiniz. Karşılıklı empatiyi sağlamak, burcunuzdaki Venüs’ten destek almak tarafların maddi ve manevi kazanımlarında etkili olacaktır.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, önünüzde dört gözle beklediğiniz iyi haberleri almaya başlayacağınız bir hafta var. Burcunuzdaki Satürn’ün Chiron ile üçgen açısı, tüm cevapsız sorulara cevap veriyor, tüm tedavileri sonuçlandırıyor. İlişkilerinizin, işlerinizin, girişimlerinizin ne yönde gittiğinizden emin olmaya başlıyorsunuz. Yaklaşımlarınız, gidişatınızı da belirleyecektir. Zihninizi neye odakladığınıza dikkat edin.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Kasım ayının en keyifli zamanlarına bu hafta itibariyle adım atıyorsunuz. Hem aile hayatınızı hem de kariyerinizi şekillendireceğiniz önemli günler görebilirsiniz. Sizi siz yapanın ne olduğunu anlamak, bu haftayı ve yılın geri kalanını hatta 2022 yılını dahi önemli derecede etkileyecektir.