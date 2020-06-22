Haftalık Burç Yorumları: 22-28 Haziran Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Koç veya yükselen koçlar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

BOĞA BURCU

Boğa veya yükselen boğalar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler veya yükselen ikizler; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç veya yükselen yengeçler; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan veya yükselen aslanlar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

BAŞAK BURCU

Başak veya yükselen başaklar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi veya yükselen teraziler; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

AKREP BURCU

Akrep veya yükselen akrepler; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

YAY BURCU

Yay veya yükselen yaylar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak veya yükselen oğlaklar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

KOVA BURCU

Kova veya yükselen kovalar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.

BALIK BURCU

Balık veya yükselen balıklar; bu hafta 2020 yılının ikinci yarısını belirleyeceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz.21 Haziran Güneş tutulması dün itibariyle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu durum hemen şimdi bir şeyleri değiştiriyor gibi görünmese de sürecin belirleyici etkilerini hayatınıza çekmek için sizlere fırsatlar sunmaya başlayacaktır. Bu durumu sizin görmeniz gerekmektedir. Astrolojik haftalık ya da aylık yorumlar sizin karanlığınıza bir parça aydınlık sunar ve sizler bunun için ışığı yakabileceğiniz prize doğru düşmeden, sendelemeden ilerleyebilirsiniz. Yine de kendi ışığınızı yakacak ve odanızı aydınlatacak kişi sizsiniz.