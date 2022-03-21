Haftalık Burç Yorumları: 21-28 Mart 2022 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

21 Mart Balık Burcunda Jüpiter Merkür Kavuşumu

23 Mart Balık Burcunda Neptün Merkür Kavuşumu

27 Mart Merkür Koç Burcunda

28 Mart Kova Burcunda Venüs Satürn Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Mart ayının son haftasında Güneş Plüton hem de Mars Chiron üçgeninin de desteğiyle, korkularınızın üzerine gidiyorsunuz. Bu da size emeklerinizin karşılığını görmek olarak geri dönüyor.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle düşüncelerinizi ifade etme isteğiniz artabilir. İçinizde biriken her şeyi paylaşmak için fırsat kolluyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili girişimleriniz de oldukça hızlı bir şekilde ilerleyeceği için, ne yapmak istediğinize net karar vereceğiniz planlar yapmalısınız.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür’ün etkin rol alacağı bir haftadasınız. Kendinizi, işinizi ön plana getirecek yeni gelişmelere hazır olun. Merkür Jüpiter kavuşumu, şansınızı katlamaya geliyor.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, iş hayatınızla ilgili önemli gelişmelere imza atabilirsiniz. Merkür’ün Koç burcuna geçeceği bu hafta itibariyle, yoğun bir temponuz olabilir. Aynı anda birçok işle ilgilenebilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür’ün Koç burcuna geçeceği bu haftayı kendinize ayırmak isteyebilirsiniz. Tek başınıza bir yere gitmek, bir aktivite planı yapmak isteyebilir üzerinizdeki durgunluk hissine son verebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, kendinize olan güveninizden şüphe duymadığınızda kazanan olacağınız bir haftadasınız. Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle bu konu hızlı ve yoğun bir şekilde gündeminize gelebilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, hem iş hem özel hayatınızı etkileyecek değişimlerin ses getireceği bir haftadasınız. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler, yer değişiklikleri gibi gündemleriniz olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Ay’ın burcunuzda olacağı ve Mars ile gerilimli bir açı oluşturacağı 21-22-23 Mart günlerinde yapmak istedikleriniz ve yapmanız gerekenler arasındaki farklar sorun çıkarabilir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar,Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Merkür ve Neptün ile kavuşumu sizi duygusal açıdan oldukça etkileyecektir. Aile olmak, aile üyeleriyle bir arada olmak, ev ve yuva kavramları üzerinde durabilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle ev içinde söz sahibi olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Birçok yeni karar alabilir, değişiklikleri hızlandırabilirsiniz. Heyecanlı ve hızlı bir dönem olması, kendinizi meşgul edecek yeni gelişmelerin yaşanması sizi mutlu edecektir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, iş ve sosyal hayatınızın renkleneceği bir haftaya giriyorsunuz. Merkür’ün Koç burcuna geçmesi bu süreci daha da hızlandırabilir. Enerjiniz, fikirleriniz yeni girişimleri beraberinde getirebilir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Burcunuzdaki Merkür’ün önce Jüpiter ile sonrasında da yönetici gezegeniniz Neptün ile kavuşumu istekleriniz ve yaşadıklarınız konusundaki tüm gerçekliği ortaya koyabilir.