Haftalık Burç Yorumları: 21-27 Eylül Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Uzun zamandır yalnız olmaktan sıkıldığınız bir dönemin sonuna geliyor olabilirsiniz. Sevgi dolu yüreğinize şifa olacak yeni tanışmalar içinde olabileceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta şans sizlerden yana. 24 Eylül günü Merkür-Mars karşıtlığı, iletişiminizde öfkenizi kontrol etmeniz gerektiğini gösterecektir. Söylediğiniz kelimelere oldukça dikkat edin yoksa karşı tarafı incitici konuşmalar içinde olabilirsiniz. Satürn karesi önemli kararlar almanızda sizleri destekleyecektir. Bilgece düşünüp ustalıkla faaliyete geçebileceğiniz bir hafta içerisindesiniz.

BOĞA BURCU:

Geçmiş finansal konularınız için konfor alanınızdan feragat etmeniz gerekebilir. 24 Eylül günü Merkür-Mars karşıtlığı içinizde birikmiş olan tüm kelimeleri bir anda yıldırım şiddeti ile karşınızda her kim varsa ona çarparak o kişiyi alt etmek isteyebilir. Bu süreçte birikmişliklerinizi karşı tarafa merdiven basamakları gibi kademeli dökmeye çalışmalısınız. Merkür-Satürn karesi sizleri yeni bir başlangıca doğru taşıyabilir. Değişiklik yapmak istediğiniz konularda kararlar alırken oldukça ayrıntılı düşünmeniz gerekmektedir.

İKİZLER BURCU:

Değişimlerin karşısında olmadan meydan okumalara kapılmadan olması gerekenin gerçekleşmesi için müsaade etmelisiniz. Hayata yeni bir ben düşüncesi ile tutunmalısınız. 24 Eylül Merkür-Mars karşıtlığı sizden ilişkilerinizde dikkatli olmanızı istemektedir. Bin kere düşünüp bir kere konuşma zamanı içerisindesiniz. Karşı tarafa ne kadar sakin ve ılımlı davranışlarla karşılık verirseniz sizin için o kadar yapıcı günler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

Geçmiş konuların tekrar açılması sizleri duygusal olarak etkileyebilir. Geçmiş yaşantıları geçmişte bırakmalısınız. 24 Eylül de Merkür-Mars düellosu kariyer ve aile yaşantınızda sizlerden hareketlilik bekleyebilir. Zamanı kabullenip şartlara göre hareket etmeniz size büyük destek sunacaktır. Yakın dostlarınızı anlayışlı davranışlar sergilemeleri için uyarabilirsiniz. Bu konuda size destek olacaklardır. Merkür-Satürn karesi kalıcı kararlar almanız da sizlere yol göstericiliği yapacaktır. Sizler karar aşamasında disiplinli ve stratejik hedeflere doğru ilerlemeyi seçmelisiniz.

ASLAN BURCU:

24 Eylül günü Merkür-Mars karşı karşıya gelecek ve sizleri iletişimsel hassasiyetle karşılayacaktır. Kardeşleriniz veya aile dostlarınız ile bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelere saygı duyarak daha empatili bir yaklaşım tarzı çevrenize karşı sizi oldukça olgun ve bilinçli gösterecektir. Merkür-Satürn karesi sizleri çalışma ortamınızda kararlı bir tutum sergilemeye davet edebilir. Geri dönülemeyecek düşüncelerinizi harekete geçirmeden önce karar aşamasındayken ayrıntılı inceleme yapmalısınız.

BAŞAK BURCU:

Sinir ve öfkenizi kendinizden veya çevrenizdeki diğer kişilerden çıkarmamaya odaklanmalısınız. Eğer sinirlerinize hâkim olursanız kazanan siz olacaksınız. Bu süreçte yalnız kalmak ve sakinleştirici bir müzik eşliğinde yürüyüş yapmak potansiyel enerjinizi atmanıza yardımcı olacaktır. Merkür-Satürn karesi ilişkilerinizde sizleri bir basamak ileriye taşıyarak gelecek planlarınıza doğru yürümenize yardımcı olacaktır.

TERAZİ BURCU:

İncitici kelimeler ailenizi ve sonunda kendinizin üzülmesine sebep olabilir. Tükenmez kalem yerine kurşun ve yumuşak uçlu bir kalem seçmeniz sizlerin naif ruhuna daha fazla hitap edecektir. 24 Eylül günü 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Merkür-Mars karşıtlığı kesinleşiyor. Ben ve sen hattında kendinizi ve karşınızda her kim var ise partneriniz, iş ortağınız, personeliniz zihninizdekileri daha da büyütmeden karşı tarafa düşündüklerinizi ifade etmelisiniz. Merkür-Satürn karesi kariyer hayatınızda önemli kararlar almanızda destekçiniz olacaktır.

AKREP BURCU:

Unutmayın keskin sirke küpüne zarardır, sakin kalmaya çalışırsanız kazanan siz olursunuz. Böyle zamanlarda sizi motive edici, ruhunuza nefes aldıracak aktiviteler bulmaya çalışmalısınız. 24 Eylül Perşembe günü Merkür-Mars karşıtlığı yıkıcı gücünüzü tetikleyebilir. Çalışma ortamınızda yalnız kalmaya çalışarak sakin olmaya odaklanmalısınız. Merkür-Satürn karesi almak istediğiniz önemli kararlarınızda sizleri oldukça güçlü bir şekilde destekleyecektir.

YAY BURCU:

Birikmiş eski defterleri açmak sizlere de zarar verebilir. Geçmişi geçmişte bırakıp yolunuza devam edin. Eğer konuşmak zorunda olursanız da yüzeysel konuşmaya çalışmalısınız. 24 Eylül günü Merkür-Mars karşıtlığı partnerinizle gergin diyaloglara girmenize neden olabilir. İlişkinizi bir arada tutan kenetlenmiş güçlü sevgi bağını yıpratmamaya özen göstermelisiniz. Merkür-Satürn karesi geleceğe dönük almak istediğiniz kararlar da sizleri destekleyecektir.

OĞLAK BURCU:

Haftanın ilk günü Merkür-Plüton meydan okuması çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınıza sizi patlamaya hazır bir volkan gibi yansıtabilir. İletişimde bazı istenmeyen şeyler yaşansa bile sizler kırıcı olmamaya çalışmalısınız. 24 Eylül Perşembe günü kesinleşen Merkür-Mars karşıtlığı ailenize olan yumuşak yüzünüzü öfke ile doldurabilir. Mümkünse yalnız kalmaya çalışmalısınız. Yalnız kalmak konusunda üstünüze yok, biliyorsunuz. Merkür-Satürn kare açısı hayatınızda dönüm noktası yapmak istediğiniz kararlarınızda sizleri destekleyici olacaktır.

KOVA BURCU:

Yalnız olan Kovalar için sürpriz gelişmeler olabilir. Yeni bir hayatın kapılarını aralayabilirsiniz. 24 Eylül Merkür-Mars karşıt açısı konuşma dilinizde oldukça sert sözcükler seçmenize neden olabilir. Kardeşlerinize ve çevrenizdeki sevdiklerinize acımasızca eleştirilerde bulunabilirsiniz. Kendinize hâkim olmaya çalışmalısınız. Merkür-Satürn karesi hayatınızda alacağınız sağlam kararlara destekleyici olacaktır.

BALIK BURCU:

Bazı konularda kararlığınızı ortaya koyarken net olmalısınız. 24 Eylül Merkür-Mars karşıt açısı kendinize öfke duymanıza neden olabilir. Kendi değerinizi sorgulamamalısınız. Sıcak kahve eşliğinde sevdiğiniz bir kitap sizlere sorgulamalarınız noktasında rahatlatıcı frekans olacaktır. Merkür-Satürn karesi almak istediğiniz fakat bir türlü cesaret edemediğiniz kararlarınızda sizlere destek olacaktır. Hayatınızla ilgili aldığınız önemli kararlar da geçmişi bırakarak ileriye odaklanmalısınız.