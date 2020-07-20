Haftalık Burç Yorumları: 20-26 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Bu hafta sizlere sorumluluğa vurgu yapıyor olabilir. Kendinizi çalışmaya vermek veya yeni işler geliştirmeye adayabilirsiniz. Bu hafta cevabını bulamadığınız soruların peşine düşmek yerine kendi içinizdeki mutluluğu ve huzuru bir noktaya taşımaya çalışın. Bazı konuları öğrenmek sizin mutluluğunuzu sabote edebilir. Bu hafta kendinize biraz zaman ayırın ve çok hassas olmayın. Geçmişe bakarak size kimlerin neler yaptığını veya sizlerin kimlere fedakârlık yaptığınızın hesaplarını tutmayın. Şu an yeni bir işe ve projeye odaklanın.

BOĞA BURCU

Nisan ayından bu yana belki çamura saplandığını düşünüyorsun. Ama bu ay çamurdan dışarı çıktığını söyleyebiliriz. Seyahatler, eğitim veya önemli iş girişimlerinden alacağın haberler seni heyecanlandırabilir. Bu hafta ne yöne sıçramak istediğinizi bulabilirsiniz. Bunun için oturup iyice düşünmelisiniz. Bir sonraki hamlen hakkında düşünüyorsun ama belirsizlikler içinde de olabilirsin.

İKİZLER BURCU

Hayat sizin için ağzına kadar dolmuş bir bardak gibi görünüyor olabilir. Bu yönden bakmak yerine yaşam içerisinde daha yeni yapacak çok işleriniz olduğunu hatırlatmak isterim. Ama şunu da hatırlatmak isterim ki eski hatalarınızı yapacak kadar da geniş bir zamanınız yok. Finansal ya da ortaklı konularda daha anlayışlı ve taktiksel olmalısınız. Bu hafta daha fazla kibar davranmamaya dikkat edin, size yakın olan kişiler sizin agresif yaklaşımlarınızdan dolayı biraz uzaklaşmak isteyebilirler.

YENGEÇ BURCU

Bu hafta uzun süredir sizi köşeye sıkıştıran konularla karşı karşıya kalmak zorunda olabilirsiniz. Bir karar vermeniz gerekiyor.Ben ömür boyu böyleydim, şimdi neden değişmek zorundayım diye soruyor olabilirsiniz.Çünkü artık böyle yürümüyor. Hayat zaten iyi giderken kimse değişmez.Sadece bazı şeyler yürümezse değişirsiniz. Zamanlama çok önemlidir ve hepimizin bir zamanı vardır. Zamanı geldiğinde anlarız,zamanı geldiğinde başarırız ve zamanı geldiğinde değişiriz. Şimdi değişim için doğru zamanda olduğunuzu bilmeli ve harekete geçmelisiniz. Saplanıp kaldığınız konularda kendinizi kötü hissedip şikayet etmek yerine yeni adımlar ve yöntemler belirleyin.

ASLAN BURCU

Kendinize durup bir sorun bakalım. Neden bu kadar öfkelisiniz. Bu duygu kendinizi koruma zorunda kalınca normalden daha fazla yükselebilir. Hemen savunmaya geçmek yerine olayları iyice incelemelisiniz. Kızgınlığınızı haklı çıkartacak bir özür bulunmadığında ayrıca öfkelenmeye hakkınız olmadığını biliyorsunuz. Kızgınlık duygunuzu kontrol etmelisiniz. Hafta ortasından sonra işleri daha fazla istediğiniz yönde ilerletebilirsiniz. İş ve sorumluluklarınızın değişime gittiği özel bir dönem içine giriyorsunuz. Kendinizi tüketmeyin.

BAŞAK BURCU

Yengeç burcundaki bu yeni ay sizlere büyük farkındalıklar getirecektir.Hayatınızın bir noktasında kendinizi her ne kadar yenik hissediyor gibi olsanız da aksine fırsatların önünüze geldiği bir dönem içine giriyorsunuz. Şu sıralar duygularınız ile duygularınızın ifadesini karıştıracak konular yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde daha yalnızlaşmış bir düşünce içindeyseniz lütfen tepkisel davranışlar içinde olmayın. Kendinize karşı daha verici davranırsanız daha yaşama bağlı olacaksınız. Başkalarına kendinizden çok daha fazla şey verdiğiniz için kendinizi anlamsız, yalnız hissediyorsunuz.

TERAZİ BURCU

Yeni bir şeyler öğrenmeli ve yeni kariyer adımları atmanız gereken bir dönemdesiniz. Aile hayatınızın size verdiği sorumluluklar sizi bir çıkmaza sokmuş olabilir. Hem iş hayatınız hem aile hayatınız arasında bir denge yakalamak isterken kendinizi köşeye sıkışmış bir hal içinde düşünebilirsiniz. Karmaşayı kucaklayın ve risk almaktan korkmayın. Kontrol etmek istediğiniz tüm fikirlerinizi bırakın ve yaşadığınız kafa karışıklığının kendiliğinden çözülmesine izin verin. Güçlü olmak ya da öyle görünmek zorunda değilsiniz.

AKREP BURCU

Haftaya yengeç burcundaki yeniay ile başlıyorsunuz. Bu hafta sizlere sorumuz şu olacaktır. Neden bu kadar çok eleştiriyor veya yargılıyorsunuz? Muhtemelen ciddi bir güvensizlik sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Kendimize ne kadar az güvenirsek başkalarından o kadar çok kusur ararız. Kendimizi başkalarını tenkit ederek haklı çıkarmak isteriz. İnsanları düzeltemezsiniz ve kimse kusursuz değildir. Kendi hatalarınızdan ziyade başkalarının hatalarına odaklanmak ve yargılamak bu hafta hiç işinize yaramayacaktır. Yargı ve eleştiri beklentilerle alakaladır. Bugüne kadar beklentileriniz olan insanlardan gerekli değeri görmediğinizi gördünüz.

YAY BURCU

Parasal ve finansal konularınızı toparlamak isterken bunlarla ilgili kaygılarınızda arttırıyor olabilirsiniz. Biraz yavaşlayın, sadece biraz. Yeniay size yeni çözümler sunuyor. İlişkiler ve arkadaşlıklar ekstra bir destek alıyor. Kendilerini ortaya sunan fırsatları kaçırmayın, değerli bilgileri öğreneceksiniz ve bir zamanlar tanıdığınız biriyle yakından bağlantılı bir kazanç elde edebilirsiniz. Yine başarısız olursam korkusu sadece sizi aşağıya çeker. Bu hafta hayatında olan şeylerden uzaklaşmak yerine olan biteni tanımla ve sahip çık. Harekete geçmeniz gerekiyor, ancak bu yalnızca dönüşümünüzü engelleyen şeye biraz zaman ve bakış açısı verirseniz olabilir.

OĞLAK BURCU

Bu hafta bir kararı açıklamaktan kaçının. İlerleyen günlerde kendinizde köklü değişimler başlıyor olabilir. İnsanlara olan güveninizi ve inancınızı kaybetmemelisiniz. Kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Aile hayatında biraz kafa karışıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ancak şimdi yaşamınızda ilerlemeye odaklanmanız gerekiyor. İçsel bir şey değişiyor, ilişkilerin başka bir yöne gitmesi için değişmesi gereken bir parçanız olduğunu fark ediyorsunuz. İlişkilerinizde kendinizi ortaya koyun. Çok şey yapıyorsunuz ama hiçbir şey iyi yöne gitmiyor düşüncesinden vazgeçin. Bu düşünce aşırı saplantılı, zorlayıcı ve kusursuzluk arayan insanlar tarafından sorulur.

KOVA BURCU

Sorumluluklarınızın arttığı yeni işlerin üzerinizde olduğu güzel bir dönem içine ilerliyorsunuz. Rutin olandan çıkmak isteyeceksiniz ama sanki bu rutinliğin bozulmasından da korkuyor olabilirsiniz. Bu hafta mahkumiyetlerinizi kuvvetli olarak hissedecek bunlardan nasıl uzaklaşacağınızı bulmayı seçeceksiniz. Genel olarak kendinizi bu hafta memnun etmeniz zor olabilir, çünkü istediğiniz şeyi yapmak zor olabilir. İş ortamınızdaki bazı gerilimleri yönetmek veya ihmalkarlıklara az tahammül ediyor olmanız sizi kırıcı biri haline getirebilir. Lütfen daha sakin olun. Bu hafta içinde kendinizi fazla sosyal hissetmeyebilirsiniz. Ancak, başkalarıyla etkileşime girdiğinizde; konuşmada esprili ve keskin olacaksınız ve Mars’ın enerjisi sizi sadece yanında iyi olduğunu düşündüğünüz insanlara yönlendirecek.

BALIK BURCU

Zamanın çok değerli olduğunu bilmene rağmen başlayacağın her şeye bahaneler buluyor olabilirsin. Bu hafta, duyguların biraz değişken olsa da gerekli değişiklikleri yapmakla ilgili gerekli gücü içinde bulabileceksin. Bu hafta hiç kimseye herhangi bir şey hakkında varsayımlarda bulunmamanız doğru olacaktır. İçinizde çözemediğiniz konular şimdi bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bir hedefe veya kişiye odaklanmak isteyebilir yeni bir proje içerisine girebilirsiniz. Yaşamdaki gerçek şıklık, bağımsız bir zihnin tezahürüdür, bu yüzden onu kullanmayı başarmalısınız.