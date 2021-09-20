Haftalık Burç Yorumları: 20 – 26 Eylül Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

20 Eylül Pazartesi Balık Dolunayı

22 Eylül Çarşamba Güneş Terazi geçişi

Venüs Uranüs Karşıtlığı

KOÇ BURCU:

Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. İç dünyanızı yansıttığını düşündüğünüz ve aslında pek de farkında olmadığınız gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Karakterinizi yeniden oluşturmak adına duygusal döngünüzü tamamlayacaksınız. İyi niyet ve fedakârlık sınırlarınız değişiyor. Bir şeyin kabullenişine geçiyorsunuz. Artık hiçbir şey eskisi gibi hissettirmiyor. Yeni bir döneme başlamak için bazı şeyleri bitirmek gerekir.

BOĞA BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Artık kendinizi, fikirlerinizi ortaya koyuyorsunuz, bu da başarılarınızın tescillenmesini sağlıyor. Topluluklarda özgürce hareket alanı elde edeceksiniz. İdealize ettiğiniz şeyler artık daha belirgin bir hal alıyor. Yer değiştirmek, taşınmak ya da bir fikri değiştirmek daha mümkün görünüyor. Bazı söylemlerinize ya da konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Geleceğinize dair oldukça duygusal düşünceleriniz var. Deneyimlerinizden yararlanarak, kariyerinize etki edecek adımlar atabilirsiniz. Tekliflere ve görüşmelere oldukça açıksınız. Her şeyin bir final olarak görüldüğü yerde, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Nereden ve nasıl ilerleyeceğiniz konusunda kararınız netleşiyor. Duygusal yönünüzü korumaya çalışarak içsel huzuru ve güvenliği arayacaksınız. Hayatınıza yeni bir amaç ve odak noktası belirlemek, tüm sis perdelerini aralıyor. Yazılı işleriniz ve başvurularınız konusunda istediğiniz sonuçlar bu hafta gelebilir.

ASLAN BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Kimliğinizi yansıtırken duygusallığınızın ağır basması ve bunun sonuçlarıyla yüzleşiyorsunuz. Artık fark ediyor ve kabul ediyorsunuz, bu da hayatı tüm gerçekliğiyle yaşamanızı sağlıyor. Tamamlanmasına müsaade etmediğiniz içsel derin korkularınızı açıyorsunuz.

BAŞAK BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken izlemeniz gereken yolu yeniden bekliyorsunuz. Sizin yaptığınız yanlışları fark etmeniz gibi, size yapılan yanlışların da farkındasınız. Öncelikleriniz ve sınırlarınız değişiyor.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Duygularınızı ve olaylara olan bakış açınızı düzenlemek isteyeceksiniz. Hafızanızın sizi yanıltması geçmişi unutmanıza neden olabilir. Aynı hataya tekrar düşmemek adına, sizi endişelendiren herkesin ve her şeyin üzerine gidiyorsunuz.

AKREP BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Duygusal yoğunluğunuz artıyor. Kendinizi ve sevginizi açık bir ifade edebilir, hayal kırıklığı oluşturacak durumlar yaşayabilirsiniz. Daha hassas olacağınız kadar aslında daha güçlü olmanız gerektiğini de görüyorsunuz. Enerjinizi kendinize, sevdiklerinize ve sizi mutlu edecek aktivitelere yönlendiriyorsunuz.

YAY BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Aile bağlarınız güçleniyor. Sosyal çevrenizde sevilen ve sayılan bir yapıda olmanız, yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda çok kişiye ulaşmanızı sağlıyor. Bu dolunay ile atacağınız adımlardan biri de yardım istediğiniz insanları ve yolları değiştirmek üzerine olabilir. Fedakarlık kavramı üzerine düşünüyorsunuz.

OĞLAK BURCU:



Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Harekete geçmek için iletişim kurmanız gerektiğinin farkına varıyorsunuz. Gurur yaptığınız her konuda kaybeden olduğunuzu görüyor, bu farkındalıkla ilişkileriniz ve işleriniz konusunda yeni yöntemler belirliyorsunuz. Bu sayede destek gördüğünüzü hissetmek, motivasyonunuzu arttıracaktır.

KOVA BURCU:

Haftaya Balık burcunda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. İkili ilişkileriniz sayesinde yeni finansal girişimlere imza atabilirsiniz. Gelecek kaygılarını geride bırakarak emek verdiğiniz çalışmalarınızın meyvesini toplayacaksınız. Uzak mesafeli taşınma işleriniz sona gelebilir, yer değişikliği için artık hazır hale gelebilirsiniz.

BALIK BURCU:



Haftaya burcunuzda gerçekleşen dolunay ile başlıyorsunuz. Kendinizle barışacağınız ve anlam yüklediğiniz konulara çeki düzen vereceğiniz bir dönemi başlatıyorsunuz. Şimdiye kadar farkında olmadan takındığınız tavırların doğrusu ve yanlış üzerinde düşünebilir, ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz.