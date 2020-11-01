Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Kasım Haftalık Koç, Boğa İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Çevrenize kırıcı davranışlar da bulunmamak için kendi içinize yönlendirdiğiniz öfkeniz sizleri hem fiziksel hem de ruhsal olarak oldukça yormuş olabilir. Kendinize zaman ayırarak fiziksel etkileri iyileştirmek için yürüyüşler yapabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek aktiviteler sıkışmışlık sendromunun rahatlamasına yol açacaktır. Boğa burcunda gerçekleşen dolunayın etkileri sizleri finansal olarak beklenmedik sürprizlerle karşılaştırabilir. Hukuki konularınız sonuca bağlanarak hak ettiğiniz ödemenizi alabilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızda ki hassaslığınız temkinli hareket etmeye yönlendirebilir sizleri. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz.

İKİZLER BURCU:

Venüs Terazi burcuna geçişi ile ilişkilerinizde uyumu yakalayabileceğiniz günler içerisinde bulunuyorsunuz. Son kararı vermek için asla acele etmemelisiniz. Hayatınız neşeniz kadar göz alıcı olmalıdır.

YENGEÇ BURCU:

Venüs gezegeninin Terazi burcuna geçmesi ve Merkür gerilemesinin sona ermesi ile birlikte aile yaşantınızda ki sorunları geride bırakıyorsunuz. Sıcak enerjiniz dengeli ve uyumu içerisine alarak ailenizi her türlü olumsuzluğa karşı koruyucu kollayıcı olacaktır. İkili ilişkilerinizdeki yorgunluğunuzu kendinize özel alan yaratarak atmaya çalışmalısınız.

ASLAN BURCU:

Hedeflerinize yürüdüğünüz yollarda dolunay enerjisi sizleri destekleyici olacaktır. Planlarınızda beklediğiniz her haber sizler için güvercin misali uçarak gelecektir. Merkür gerilemesinin Terazi burcunda sona ermesi ile birlikte iletişiminiz oldukça güçlenecektir.

BAŞAK BURCU:

Merkür gerilemesinin Terazi burcunda sonlanması ile ekonomik olarak gözlerinizin önündeki sis perdesi aralanacaktır. Venüs Terazi burcu geçişi ile birlikte toparlanmanız kısa sürede tamamlanarak eski günlerinize dönüşünüz hızlanacaktır. Boğa burcunda gerçekleşen dolunay ile birlikte ani gelişen olaylara hazırlıklı olmalısınız.

TERAZİ BURCU:

Kırmamak için kırıldığınız günler geride kalmaya adaydır. Merkür gerilemesinin burcunuzda sona ermesi ile iletişimsel problemlerinizi kenara iterek eski sıcak sohbetlerinize geri dönebileceksiniz. Boğa burcunda gerçekleşen güçlü dolunay enerjisi hayatınızda bitmesi gereken her şeye enerji yayarak bitirecektir. Finansal konularınızda ani değişiklikler yaşamanız halinde kararlarınızı istişare ile almalısınız.

AKREP BURCU:

Boğa burcunda gerçekleşen uranüsyen dolunay ile birlikte ikili ilişkileriniz, ortaklı projeleriniz kısacası hayatınız aniden yeni bir parkura giriş yapabilir. Beklediğiniz ve dönüm noktası olarak baktığınız haberleriniz destekleyici etki ile birlikte sizlere ulaşacaktır. İçinize attığınız ve adeta kanayan yara olarak sizleri sızlatan düşünceleriniz Merkür gerilemesi sonlanması ve Venüs olumlu etkisi ile kabuk bağlayarak iyileşmeye yüz tutacaktır.

YAY BURCU:

Merkür gerilemesi sona ermesi ve iyicil olumlu gezegen Venüs’ün sizleri sosyal çevrenizde desteklemesi ile eski sevilen günlerinize geri döneceksinizdir. Boğa burcunda gerçekleşen dolunay çalışma alanlarınızda beklenmedik etkiler bırakabilir. Geçmiş disiplinli çalışmalarınızın karşılığını sizlere altın tepside sunmaya hazırlanırken ruhunuzun da aynı derecede ani değişime katılmasını istemektedir.

OĞLAK BURCU:

Boğa burcunda gerçekleşen dolunay ile birlikte hayatınızda ilham kaynaklarınızda değişime giderek kendinize farklı bir bakış açısı kazandırıyor olacaksınız. Düşünce yapınızın ikili ilişkilerinizde ve sosyal çevrenizde uyandırdığı yeni yapılanmalar sizlere beklenmedik yeni bir yol açabilir. Kadersel etkilerinizi göz önünde bulundurarak yaşantınızdaki değişikliklere karşı olmamayı seçmelisiniz.

KOVA BURCU:

Venüs gezegeninin Terazi burcuna geçmesi ile birlikte kendinizi evinizde hissettiğiniz yerlere doğru geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Gerçekleşen Boğa dolunayı ile birlikte aileniz ve kariyeriniz arasında bir seçim yaparak kendi geleceğinize odaklanıyorsunuz. Seçeneğin tek olması fazla bir şansınızın olmadığını gösterecektir.

BALIK BURCU:

Hatayı kendinizde aramak yerine öfkenizi içinize akıtmadan yaşanan güzel gelişmeleri kabullenmelisiniz. Boğa burcunda gerçekleşen dolunay etkisi ile geçmişi ve sizleri olumsuz etkileyen her konuyu bitirerek yeni bir düşünce dinamiği kazanmalısınız. Uranüs etkili dolunay sizlere yakın çevreniz ve kardeşleriniz arasında yeni bir köprü kuracaktır.