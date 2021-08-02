Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Ağustos Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Aslan Burcunda Güneş Merkür Kavuşumu

Merkür Uranüs Karesi (Aslan - Boğa)

Güneş Uranüs Karesi (Aslan - Boğa)

Aslan Yeniayı

KOÇ BURCU:

Haftaya Aslan burcunda Güneş ve Merkür Kavuşumu ile başlıyorsunuz. Çevrenize kendinizi ifade ettiğiniz anlardaki hataların farkına varıyorsunuz. Aslan burcunda gerçekleşecek yeniay ile hem keyif alacağınız hem de gelir elde edebileceğiniz faaliyetlere girebilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Ailenizin tecrübeleri ve birikimleri hayata bakış açınız noktasında size rehber olabilir. Söz hakkı sahibi olabilir, yapacaklarınızla herkesi onurlandıracak bir şölen havası oluşturabilirsiniz. Sağlam değerler üzerine kurduğunuz hedefleriniz için bir adım atabilirsiniz.

İKİZLER BURCU:



İletişim sizin can damarınız ve bu kavuşumla yeni bir soluk kazanabilirsiniz. Farkında olmadığınız her konu açığa kavuşuyor. Aslan burcunda gerçekleşecek yeniay ile çevreniz ve sosyal medya alanındaki çalışmalarınızda bazı adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Fark ettiğiniz bazı düşünceler, özgüveninizi tazelediği gibi bundan sonrası için de bir basamak niteliği taşıyor. Kendi değerinizi bir başkasının insiyatifine bırakmak istemeyebilir, tepki gösterebilirsiniz.

ASLAN BURCU:



Kendinizden söz ettirirken, ilk önce siz kendinizle konuşabilir ve bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Merkür Uranüs karesi, özellikle işyerinizde yaşanabilecek bazı iletişim kazalarını ya da aniden anlaşmalar ve sözleşmeler getirebilir.

BAŞAK BURCU:



Bugüne dek içinizde tuttuğunuz ne varsa dışarı akıtmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken haklıyken haksız konuma düşmeyecek kelimeler seçmeli, üst perdeden ve ezici konuşmalardan kaçınmalısınız.

TERAZİ BURCU:

Sosyal çevrenizde fikirlerinizle ilgi odağı haline gelebilirsiniz. Bazı gerçekleri fark etmek, amacın ya da duygunun ne olduğunu görmek hem sizi hem buradaki ilişkileri derinden etkileyebilir.

AKREP BURCU:



Geleceğe yönelik kararlarınızda değişikliğe gidebilirsiniz. Aslan burcundaki yeniay size, yeni bir organizasyonun ve çevrenin haberlerini getirebilir.

YAY BURCU:



Aslan burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte sizi amacınıza götürecek yeni kaynaklar, yeni kişiler ve yeni girişimler konusunda ciddi ve büyük adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:



Güvendiğiniz ve kendinizi tamamen açtığınız kişiler ile ilerleme yapıyorsunuz. Fikir ayrılıkları insanları ayırmaktan ziyade farklı paydalardan bir bütün oluşturmak amacı taşıyabilir.

KOVA BURCU:

Olgun bir tavır sergileyerek kişisel ve toplumsal hedeflerinize yürüyorsunuz. İkili ilişkilerinize yeni bir yön verebilir, bazı ciddi kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU:



Çalışma ortamınızda ve günlük işlerinizde zihninizi toparlamanız gerekebilir. Bazı fikirler ilham verebilir, bazı insanlar ilhamın ta kendisi olabilir. Siz her ikisini tek bünyede taşımanın mümkün olabileceğini gösterebilirsiniz.